Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить

Алкоголь - зло. Если пить изредко и в ударных дозах. К такому выводу пришли знаменитые британские учёные. Они исследовали здоровье 300 тысяч людей, которые крепко дружат с алкоголем и выяснили: один запой гораздо сильней бьёт по печени, чем регулярный приём небольших и средних доз алкоголя.

Кто бы мог подумать…