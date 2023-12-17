Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить

Наши люди и так об этом знали, и вдумчиво выпивали безо всяких рекомендаций экспертов.
Алкоголь - зло. Если пить изредко и в ударных дозах. К такому выводу пришли знаменитые британские учёные. Они исследовали здоровье 300 тысяч людей, которые крепко дружат с алкоголем и выяснили: один запой гораздо сильней бьёт по печени, чем регулярный приём небольших и средних доз алкоголя.
Кто бы мог подумать…
Те, кто терпят, а потом яростно бухают - в 3 раза чаще заболевают циррозом печени. А кто опрокидывает рюмочку по нескольку раз в неделю, ни о чём подобном и не слышали.
Как заявил один из экспертов:
Несмотря на то, что генетика играет определенную роль, это исследование подчеркивает, что привычка к употреблению алкоголя также является ключевым фактором. Наши результаты показывают, например, что было бы более вредно выпить 21 единицу за пару сеансов, чем равномерно распределить в течение недели.
Ему вторил другой учёный:
Исследование важно, потому что оно показывает, что важно не только то, сколько вы пьете в целом, но и то, как вы пьете. Если вы пьете много, быстро или пьете, чтобы опьянеть, это может иметь серьезные последствия для здоровья вашей печени.
Суть от этого не изменилась: те, кто пьёт регулярно и понемногу - выглядят крепкими и всем довольными. Те, кто бухает редко, но вдрызг - тем удачи и крепкого здоровья, оно им понадобится.
Сколько грантов получили на это исследование, и сколько денег освоили - неизвестно. Наверняка немало, хотя для многих такие мега-откровения были и так очевидны.
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*Мерой на Руси называлась единица в 26,24 литра для сыпучих продуктов и 12–15 литров, то есть объём ведра, для алкогольных напитков