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Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить

Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить

Автор:
17 декабря 2023 17:46
Сообщество : Наука
Метки: Пьянство   алкоголь   запой   исследователи   ученые   эксперты   
3539
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Наши люди и так об этом знали, и вдумчиво выпивали безо всяких рекомендаций экспертов.

Алкоголь - зло. Если пить изредко и в ударных дозах. К такому выводу пришли знаменитые британские учёные. Они исследовали здоровье 300 тысяч людей, которые крепко дружат с алкоголем и выяснили: один запой гораздо сильней бьёт по печени, чем регулярный приём небольших и средних доз алкоголя.

Кто бы мог подумать…

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Те, кто терпят, а потом яростно бухают - в 3 раза чаще заболевают циррозом печени. А кто опрокидывает рюмочку по нескольку раз в неделю, ни о чём подобном и не слышали.

Как заявил один из экспертов:

Несмотря на то, что генетика играет определенную роль, это исследование подчеркивает, что привычка к употреблению алкоголя также является ключевым фактором. Наши результаты показывают, например, что было бы более вредно выпить 21 единицу за пару сеансов, чем равномерно распределить в течение недели.

Ему вторил другой учёный:

Исследование важно, потому что оно показывает, что важно не только то, сколько вы пьете в целом, но и то, как вы пьете. Если вы пьете много, быстро или пьете, чтобы опьянеть, это может иметь серьезные последствия для здоровья вашей печени.

Суть от этого не изменилась: те, кто пьёт регулярно и понемногу - выглядят крепкими и всем довольными. Те, кто бухает редко, но вдрызг - тем удачи и крепкого здоровья, оно им понадобится.

Сколько грантов получили на это исследование, и сколько денег освоили - неизвестно. Наверняка немало, хотя для многих такие мега-откровения были и так очевидны.

Источник:

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Метки: Пьянство   алкоголь   запой   исследователи   ученые   эксперты   
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18  комментариев
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564
Stekr 2 часа назад
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
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966
Дед Мазай 7 минут назад
Британский учёные россиянам зла не пожелают. Раз сказали, что пить нужно по немногу, но регулярно- значит так тому и быть. Как они там сказали?- только в этом случае будем выглядеть крепкими и всем довольными. Есстессно... А те, кто совсем откажется от алкоголя, будут хлипкими и вечно недовольными. Так что пейте, россияне, пейте. Английские учёные о вас позаботились.
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1k
Александр 23 минуты назад
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162
Александра С Полчаса назад
Чай пить надо.
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12k
Трив 49 минут назад
Всё чудно, только алкоголь это не только яд, но и наркотик. Поэтому удержаться с одним стаканчиком в неделю могут далеко не все. Большинство рано или поздно начинает пропускать два стаканчика, потом три, потом четыре и так далее. Потом начинаются запои. Ну и дальше по наклонной.
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38k
russger 59 минут назад
Учёные, куи кручённые. Пить надо в меру*, все давно знают.

*Мерой на Руси называлась единица в 26,24 литра для сыпучих продуктов и 12–15 литров, то есть объём ведра, для алкогольных напитков
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1k
Alexandr Час назад
А ученые выжили, да и количество тостов...?
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17k
SandMANn Час назад
Это не эти ли учёные с такими потрясающими новаторскими выводами?

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4k
Kol Nik 2 часа назад
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9k
sedoisever 2 часа назад
Скоро "учёные" додумаются, что и есть полезнее каждый день понемногу, чем раз в неделю съедать 20 кг...
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