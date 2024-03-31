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В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей

В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей

Автор:
31 марта 2024 21:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Пьянство   алкоголь   водка   контрафакт   эксперт   
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По словам эксперта, это поможет в борьбе с нелегальным спиртным.

Последний громкий случай с отравлением палёным алкоголем случился в прошлом году. В нескольких регионах страны тогда появился напиток «Мистер Сидр», как позже выяснилось - его делали из метилового спирта, украденного со склада МВД.

По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз, - сообщил тогда глава СК Александр Бастрыкин.

До этого в СМИ в основном обсуждали случаи отравления от крепкого контрафактного алкоголя. Впрочем, их становится меньше, потому что доля крепкого спиртного в общем потреблении постепенно снижается.

Когда говорят о нелегальном крепаче, подразумевают водку. Хотя подделывают и остальные напитки - тот же коньяк или виски. Но эксперты считают, что водка стоит дешевле, пользуется массовым спросом, поэтому и бороться нужно в первую очередь с ней. Естественно, не с заводской, а с подделками.

Для этого директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предложил сделать «огненную воду» доступной для всех слоёв населения. Он назвал это «водкой для бедных».

В российских магазинах самая дешевая бутылка водки стоит 300 рублей, тогда как на нелегальном рынке - в пределах 100-150 рублей. Сделайте водку для нищих (социальную водку, массовую водку, назовите как хотите) за 100 рублей - и проблема с продажей нелегального алкоголя будет решена.

Эксперт заявил, что пока минимальная зарплата в стране не установится в районе 35-40 тысяч рублей, бороться с нелегальным алкоголем будет очень сложно. И напомнил о некоторых странах Западной Европы: самое дешёвое вино там можно купить за пару евро, при пособии по безработице в €700-800.

Слова про «водку для нищих» звучат резковато. Так что и критики было немало. Большинство говорило о том, что  «социальный» напиток по 100 рублей только подстегнёт уровень пьянства в стране. Но соглашались с тем, что нужно поднимать уровень жизни населения - тогда и решится проблема контрафакта.

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Метки: Видео   Пьянство   алкоголь   водка   контрафакт   эксперт   
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Друг Человека 2 часа назад
"Но соглашались с тем, что нужно поднимать уровень жизни населения - тогда и решится проблема контрафакта."

Ну, кто же против поднятия уровеня жизни населения? Но сам он не поднимается. Тем более от разговоров.
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508
Доцент 4 минуты назад
Дурдом какой-то!
Совсем нацию хотят споить???
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20k
владимир сидорский 5 минут назад
просто на все спиртное должна быть государственная монополия!
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9k
Allmaster 7 минут назад
Дорогая "сахарная водка" это на дрожжах и сахаре по себестоимости обходится в 25 руб поллитровая бутылка. Если на водку пересчитывать. Которую сами гонят дома.
У государства, когда она сахар не тратит а осолаживает из зерна, коего до хрена, бутылка водки в промышленных масштабах примерное рублей 9-11 примерное. Это нормальная водка, которая в магазинах.
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315
joiner-ru 9 минут назад
Мне вот интересна методика расчета статистики по которой решили, что потребление снизилось. Продажи по акцизам возможно, а самогонные аппараты на каждом углу продают. Они думают, что эти аппараты для получения дистиллированной воды раскупают?
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7k
Прохожий3 Полчаса назад
В Испанских сетевых супермаркетах медицинский спирт (96 градусов) для бытовых целей (как антисептик) - 75 центов за 250 гр упаковку -пополам разбавить - получится бутылка водки за 75 рублей. https://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/80906/detailshttps://www.compraonline.bonpreuesclat.cat/products/80906/details
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6k
Wadim Полчаса назад
Было уже

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885
Элик Горский 41 минуту назад
Не совсем понятно. Дешевая водка - это таже водка, только без акцизов или градус должен быть меньше. Технология одинаковая и ниже всяких ГОСтов и нормативов опускаться нельзя. Может лучше вернуться к производству дешевого крепленного вина.
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4k
Dmitry_61rus 52 минуты назад
Да сколько уже этот вопрос поднимался. Может кто помнит в году, так 2006 или позже в Волгодонске устроили конкурс, кто больше выпьет на открытии магазина. Там жмуриков штуки три потом оказалось. Владимир Владимирович после такого резонанса издал указ о социальной водке. По цене 60руб. Кстати довольно долго эта цена держалась и подкосила ацетоновых барыг.
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12k
MPEG-8 52 минуты назад
Социальная водка - звучит прямо как нац.проект.
Давайте, тогда заодно в школах преподавать культуру пития, один урок в неделю (пятница), преподаёт трудовик.
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6k
Ыукп Час назад
Даёшь нормальные рюмочные, где к стопарю обязателен был бутерброд!
Не запрет пьянства должен быть, а культура пития...
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11k
kaboza Час назад
Давай хмурый по пицот и план по четвертаку...дебила ты кусок,
А "Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз" не предложил борьбу с крышеванием производства нелегалки?" вот с моей стороны это "вангую" делаем дешман социальный, ПОГНАЛИ..еще более гавнище лить будем..я зачитал за этого [мат]...хотя нету верить..это цдец, но в разное время, в разных ресурсах...это шлюхи плечевые ангелами кажуться...
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114
Голован Щекн Час назад
"предложили делать «социальную водку»" она уже есть, самогон называется
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10k
sedoisever Час назад
Мне всегда нравится, что когда один депутат или, как тут – "эксперт", выражает своё мнение, то пишут: "В России предложили"...
Вчера "в России предложили" бухнуть десятки миллионов раз, потрахаться, украсть, убить, прыгнуть с многоэтажки..., да дохрена чего "предложили в России".
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4k
Anners Час назад
Это кого-то "С первым апреля" уже накрыло прямо с вечера?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2730 постов (2682 в горячем)

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