В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей

Слова про «водку для нищих» звучат резковато. Так что и критики было немало. Большинство говорило о том, что «социальный» напиток по 100 рублей только подстегнёт уровень пьянства в стране. Но соглашались с тем, что нужно поднимать уровень жизни населения - тогда и решится проблема контрафакта.