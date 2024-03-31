В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей

По словам эксперта, это поможет в борьбе с нелегальным спиртным.
Последний громкий случай с отравлением палёным алкоголем случился в прошлом году. В нескольких регионах страны тогда появился напиток «Мистер Сидр», как позже выяснилось - его делали из метилового спирта, украденного со склада МВД.
По данным следствия, от употребления этих опасных напитков скончались 46 человек, 61 пострадал. В семи регионах, где были зафиксированы отравления, проводятся более 500 химических экспертиз, - сообщил тогда глава СК Александр Бастрыкин.
До этого в СМИ в основном обсуждали случаи отравления от крепкого контрафактного алкоголя. Впрочем, их становится меньше, потому что доля крепкого спиртного в общем потреблении постепенно снижается.
Когда говорят о нелегальном крепаче, подразумевают водку. Хотя подделывают и остальные напитки - тот же коньяк или виски. Но эксперты считают, что водка стоит дешевле, пользуется массовым спросом, поэтому и бороться нужно в первую очередь с ней. Естественно, не с заводской, а с подделками.
Для этого директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предложил сделать «огненную воду» доступной для всех слоёв населения. Он назвал это «водкой для бедных».
В российских магазинах самая дешевая бутылка водки стоит 300 рублей, тогда как на нелегальном рынке - в пределах 100-150 рублей. Сделайте водку для нищих (социальную водку, массовую водку, назовите как хотите) за 100 рублей - и проблема с продажей нелегального алкоголя будет решена.
Эксперт заявил, что пока минимальная зарплата в стране не установится в районе 35-40 тысяч рублей, бороться с нелегальным алкоголем будет очень сложно. И напомнил о некоторых странах Западной Европы: самое дешёвое вино там можно купить за пару евро, при пособии по безработице в €700-800.
Источник:
Слова про «водку для нищих» звучат резковато. Так что и критики было немало. Большинство говорило о том, что «социальный» напиток по 100 рублей только подстегнёт уровень пьянства в стране. Но соглашались с тем, что нужно поднимать уровень жизни населения - тогда и решится проблема контрафакта.
Источник:
- Пьяный фанат группы "Пикник" напал на полицейского и заработал статью
- В России открыли вытрезвитель для пьяных птиц
- «Лёха, вставай!»: российский треш-блогер выпил бутылку водки залпом и умер прямо во время трансляции
- Река из вина в Португалии попала на видео
- Зато выиграла: студентка из Шанхая на спор выпила бутылку алкоголя - и умерла
Ну, кто же против поднятия уровеня жизни населения? Но сам он не поднимается. Тем более от разговоров.
Совсем нацию хотят споить???
У государства, когда она сахар не тратит а осолаживает из зерна, коего до хрена, бутылка водки в промышленных масштабах примерное рублей 9-11 примерное. Это нормальная водка, которая в магазинах.
Давайте, тогда заодно в школах преподавать культуру пития, один урок в неделю (пятница), преподаёт трудовик.
Не запрет пьянства должен быть, а культура пития...
А "Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз" не предложил борьбу с крышеванием производства нелегалки?" вот с моей стороны это "вангую" делаем дешман социальный, ПОГНАЛИ..еще более гавнище лить будем..я зачитал за этого [мат]...хотя нету верить..это цдец, но в разное время, в разных ресурсах...это шлюхи плечевые ангелами кажуться...
Дистилляты всякие. С натурпродуктом мне лень, всякие там бурбоны высаживать и прочее. Времени нет.
Ну и соответственно, это не сравнить с дешевой казенкой с магаза.
Ну а если тупо пересчитать во что мне обходится литр спирта, на сахаре, тьфу...
Вчера "в России предложили" бухнуть десятки миллионов раз, потрахаться, украсть, убить, прыгнуть с многоэтажки..., да дохрена чего "предложили в России".