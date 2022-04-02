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Ученые доказали, что обезьяны тоже любят выпить

Ученые доказали, что обезьяны тоже любят выпить (5 фото)

Автор:
02 апреля 2022 09:16
Сообщество : Наука
Метки: Беркли   Пьянство   алкоголь   забродившие фрукты   интересно   исследование   наука   обезьяны   познавательно   ученые   
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Биологи из Калифорнийского университета в Беркли, изучая фруктовое меню черноруких паукообразных обезьян в Панаме, доказали, что эти приматы любят полакомиться забродившими фруктами и целенаправленно ищут именно их. Новое исследование расширяет понимание того, как любовь к алкоголю впервые сформировалась в человеческом мозгу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Беркли   Пьянство   алкоголь   забродившие фрукты   интересно   исследование   наука   обезьяны   познавательно   ученые   
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