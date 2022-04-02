Ученые доказали, что обезьяны тоже любят выпить

«Это всего лишь одно исследование, и оно требует подтверждения, но похоже, что в гипотезе «пьяной обезьяны» может быть доля правды», - говорят исследователи. Гипотеза заключается в том, что склонность людей к употреблению алкоголя проистекает из глубоко укоренившейся склонности приматов, питающихся фруктами, к природному этанолу в спелых фруктах. Дадли изложил доказательства своей идеи восемь лет назад в книге «Пьяная обезьяна: почему мы пьем и злоупотребляем алкоголем».

Измерения показали, что некоторые фрукты, которые, как известно, едят приматы, имеют естественно высокое содержание алкоголя, достигающее семи процентов. Однако во время первоначальной работы у Дадли не было данных, необходимых для того, чтобы показать, что обезьяны, включая человекообразных, преимущественно искали и ели ферментированные фрукты или что они переваривали содержащийся во фруктах спирт.

Кэмпбелл и ее коллеги работали с Дадли и аспирантом Алексеем Маро, которые проводят в Уганде параллельное исследование диеты шимпанзе. «Это исследование является прямой проверкой гипотезы о пьяных обезьянах, — сказал Дадли, заявив, что первые наблюдения позволили обнаружить этанол в пище, которую они едят. - Продолжая исследование, мы увидели, что они на самом деле метаболизируют алкоголь — вторичные метаболиты, этилглюкуронид и этилсульфат выходят с мочой. Чего мы не знаем, так это того, сколько они съедают и каковы поведенческие и физиологические последствия. Но в целом нгипотезу можно считать подтвержденной».

Исследование проводилось на острове Барро-Колорадо в Панаме, где Дадли впервые задумался о роли этанола в рационе животных и о том, как это может повлиять на наше удовольствие от алкоголя и злоупотребление им. Фрукты, которые обезьяны предпочитали есть, имели уровень алкоголя, аналогичный слабоалкогольному пиву или сидру, и они предпочитали плоды дерева джобо, распространенные в их рационе. Но этот фрукт также использовался на протяжении тысячелетий коренными народами Центральной и Южной Америки для приготовления чичи, ферментированного напитка. «Обезьяны, вероятно, ели фрукты с этанолом для получения калорий, — сказал Кэмпбелл. Они получат больше калорий из ферментированных фруктов, чем из неферментированных. А чем больше калорий, тем больше энергии».