Ученые доказали, что обезьяны тоже любят выпить

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Биологи из Калифорнийского университета в Беркли, изучая фруктовое меню черноруких паукообразных обезьян в Панаме, доказали, что эти приматы любят полакомиться забродившими фруктами и целенаправленно ищут именно их. Новое исследование расширяет понимание того, как любовь к алкоголю впервые сформировалась в человеческом мозгу.
Исследование, проведенное биологами калифорнийского университета в Беркли, показало, что обезьяны активно ищут фрукты, которые созрели настолько, чтобы сахар в них ферментировался. В результате этого процесса во фруктовом соке образуется до двух процентов алкоголя - и мартышки с удовольствием поглощают забродившие фрукты и даже предпочитают их. Чтобы доказать свою гипотезу, исследователи собирали фрукты, которые были объедены и выброшены чернорукими паукообразными обезьянами, проживающими в Панаме, а также брали у них образцы мочи. Они обнаружили, что фрукт обычно имел концентрацию алкоголя от одного до двух процентов, при этом алкоголь в них образуется как побочный продукт естественного брожения.
Роберт Дадли, биолог из Калифорнийского университета в Беркли, изучал механизмы пристрастия людей к алкоголю в течение последних 25 лет. В 2014 году написал книгу, в которой предположил, что тяга к спиртному началась еще у наших предков-приматов, которые обнаружили, что запах алкоголя приводит их к спелым фруктам. Новое исследование поддерживает гипотезу «пьяной обезьяны» и расширяет наше понимание того, как любовь к алкоголю впервые сформировалась в человеческом мозгу.
Роберт Дадли, биолог из Калифорнийского университета в Беркли, изучал механизмы пристрастия людей к алкоголю в течение последних 25 лет. В 2014 году написал книгу, в которой предположил, что тяга к спиртному началась еще у наших предков-приматов, которые обнаружили, что запах алкоголя приводит их к спелым фруктам. Новое исследование поддерживает гипотезу «пьяной обезьяны» и расширяет наше понимание того, как любовь к алкоголю впервые сформировалась в человеческом мозгу.
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Основную работу по поиску доказательств существования у обезьян тяги к выпивке взяли на себя приматолог Кристина Кэмпбелл из Калифорнийского государственного университета в Нортридже и ее аспирантка Виктория Уивер, которые собирали фрукты, объеденные и выброшенные обезьянами.
Чернорукие паукообразные обезьяны (Ateles geoffroyi), живущие в Панаме, стали главным объектом для исследователей. Они обнаружили, что концентрация алкоголя во фруктах составляла от 1% до 2%, что является побочным продуктом естественного брожения дрожжами, которые поедают сахар в созревающих фруктах. Затем исследователи собрали мочу этих свободно живущих обезьян и обнаружили, что моча содержит вторичные метаболиты алкоголя. Этот результат показывает, что животные фактически использовали алкоголь для получения энергии, то есть, он включался в их метаболизм. «Впервые мы смогли без тени сомнения показать, что дикие приматы без вмешательства человека потребляют содержащийся в фруктах этанол», — говорит Кэмпбелл.
Чернорукие паукообразные обезьяны (Ateles geoffroyi), живущие в Панаме, стали главным объектом для исследователей. Они обнаружили, что концентрация алкоголя во фруктах составляла от 1% до 2%, что является побочным продуктом естественного брожения дрожжами, которые поедают сахар в созревающих фруктах. Затем исследователи собрали мочу этих свободно живущих обезьян и обнаружили, что моча содержит вторичные метаболиты алкоголя. Этот результат показывает, что животные фактически использовали алкоголь для получения энергии, то есть, он включался в их метаболизм. «Впервые мы смогли без тени сомнения показать, что дикие приматы без вмешательства человека потребляют содержащийся в фруктах этанол», — говорит Кэмпбелл.
«Это всего лишь одно исследование, и оно требует подтверждения, но похоже, что в гипотезе «пьяной обезьяны» может быть доля правды», - говорят исследователи. Гипотеза заключается в том, что склонность людей к употреблению алкоголя проистекает из глубоко укоренившейся склонности приматов, питающихся фруктами, к природному этанолу в спелых фруктах. Дадли изложил доказательства своей идеи восемь лет назад в книге «Пьяная обезьяна: почему мы пьем и злоупотребляем алкоголем».
Измерения показали, что некоторые фрукты, которые, как известно, едят приматы, имеют естественно высокое содержание алкоголя, достигающее семи процентов. Однако во время первоначальной работы у Дадли не было данных, необходимых для того, чтобы показать, что обезьяны, включая человекообразных, преимущественно искали и ели ферментированные фрукты или что они переваривали содержащийся во фруктах спирт.
Кэмпбелл и ее коллеги работали с Дадли и аспирантом Алексеем Маро, которые проводят в Уганде параллельное исследование диеты шимпанзе. «Это исследование является прямой проверкой гипотезы о пьяных обезьянах, — сказал Дадли, заявив, что первые наблюдения позволили обнаружить этанол в пище, которую они едят. - Продолжая исследование, мы увидели, что они на самом деле метаболизируют алкоголь — вторичные метаболиты, этилглюкуронид и этилсульфат выходят с мочой. Чего мы не знаем, так это того, сколько они съедают и каковы поведенческие и физиологические последствия. Но в целом нгипотезу можно считать подтвержденной».
Исследование проводилось на острове Барро-Колорадо в Панаме, где Дадли впервые задумался о роли этанола в рационе животных и о том, как это может повлиять на наше удовольствие от алкоголя и злоупотребление им. Фрукты, которые обезьяны предпочитали есть, имели уровень алкоголя, аналогичный слабоалкогольному пиву или сидру, и они предпочитали плоды дерева джобо, распространенные в их рационе. Но этот фрукт также использовался на протяжении тысячелетий коренными народами Центральной и Южной Америки для приготовления чичи, ферментированного напитка. «Обезьяны, вероятно, ели фрукты с этанолом для получения калорий, — сказал Кэмпбелл. Они получат больше калорий из ферментированных фруктов, чем из неферментированных. А чем больше калорий, тем больше энергии».
Измерения показали, что некоторые фрукты, которые, как известно, едят приматы, имеют естественно высокое содержание алкоголя, достигающее семи процентов. Однако во время первоначальной работы у Дадли не было данных, необходимых для того, чтобы показать, что обезьяны, включая человекообразных, преимущественно искали и ели ферментированные фрукты или что они переваривали содержащийся во фруктах спирт.
Кэмпбелл и ее коллеги работали с Дадли и аспирантом Алексеем Маро, которые проводят в Уганде параллельное исследование диеты шимпанзе. «Это исследование является прямой проверкой гипотезы о пьяных обезьянах, — сказал Дадли, заявив, что первые наблюдения позволили обнаружить этанол в пище, которую они едят. - Продолжая исследование, мы увидели, что они на самом деле метаболизируют алкоголь — вторичные метаболиты, этилглюкуронид и этилсульфат выходят с мочой. Чего мы не знаем, так это того, сколько они съедают и каковы поведенческие и физиологические последствия. Но в целом нгипотезу можно считать подтвержденной».
Исследование проводилось на острове Барро-Колорадо в Панаме, где Дадли впервые задумался о роли этанола в рационе животных и о том, как это может повлиять на наше удовольствие от алкоголя и злоупотребление им. Фрукты, которые обезьяны предпочитали есть, имели уровень алкоголя, аналогичный слабоалкогольному пиву или сидру, и они предпочитали плоды дерева джобо, распространенные в их рационе. Но этот фрукт также использовался на протяжении тысячелетий коренными народами Центральной и Южной Америки для приготовления чичи, ферментированного напитка. «Обезьяны, вероятно, ели фрукты с этанолом для получения калорий, — сказал Кэмпбелл. Они получат больше калорий из ферментированных фруктов, чем из неферментированных. А чем больше калорий, тем больше энергии».
Дадли сказал, что сомневается, что обезьяны чувствуют опьяняющее действие алкоголя, которое ценят люди. «Они, вероятно, не напиваются, потому что их кишки наполняются до того, как они достигают опьяняющего уровня», — сказал он, добавив, что это «обеспечивает некоторую физиологическую пользу». По его словам, в пище, которую они потребляют, может быть антимикробная польза, кроме того, активность содержащихся в ней дрожжей и микробов может способствовать предварительному перевариванию фруктов.
По словам Кэмпбелл, потребность обезьян в высоком потреблении калорий могла аналогичным образом повлиять на решения человеческих предков при выборе фруктов. «Предки человека, возможно, также отдавали предпочтение фруктам, насыщенным этанолом, учитывая, что они содержат больше калорий, — сказала она. - Но психоактивные и гедонистические эффекты этанола могут также привести к увеличению потребления и увеличению калорийности».
По словам Кэмпбелл, потребность обезьян в высоком потреблении калорий могла аналогичным образом повлиять на решения человеческих предков при выборе фруктов. «Предки человека, возможно, также отдавали предпочтение фруктам, насыщенным этанолом, учитывая, что они содержат больше калорий, — сказала она. - Но психоактивные и гедонистические эффекты этанола могут также привести к увеличению потребления и увеличению калорийности».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Беркли Пьянство алкоголь забродившие фрукты интересно исследование наука обезьяны познавательно ученые
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