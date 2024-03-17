Илон Маск встревожен: в Армении начали подготовку к полётам на Марс

Недалеко от армянского села Армаш образовался филиал Марса на Земле. Исследователи из Вюрцбургского университета посчитали это место идеальным для тестирования роботов: они будут составлять 3D карту местности, брать образцы почвы и перевозить грузы.

Заодно учёные проверят и скафандры, в которых космонавты станут бегать по красной планете. Их изготовили специально для температурных перепадов: от минус 133 до плюс 27 градусов.