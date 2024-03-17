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Илон Маск встревожен: в Армении начали подготовку к полётам на Марс

Илон Маск встревожен: в Армении начали подготовку к полётам на Марс

Автор:
17 марта 2024 18:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Армения   Марс   исследователи   космонавты   скафандр   ученые   
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Оказалось, что топография этой страны очень напоминает рельеф красной планеты.

Недалеко от армянского села Армаш образовался филиал Марса на Земле. Исследователи из Вюрцбургского университета посчитали это место идеальным для тестирования роботов: они будут составлять 3D карту местности, брать образцы почвы и перевозить грузы.

Заодно учёные проверят и скафандры, в которых космонавты станут бегать по красной планете. Их изготовили специально для температурных перепадов: от минус 133 до плюс 27 градусов.

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Для научных изысканий отобрали армян добровольцев: двое женщин и четверо мужчин, они будут работать в абсолютной изоляции и моделировать будущую миссию на Марс.

Шестеро отчаянных находятся на связи со станцией управления, её создали при участии Австрийского космического форума (OeWF) и Армянского космического агентства. Так что не пропадут. Для полного совпадения, радиообмен пустят с десятиминутной задержкой - столько идёт сигнал от Земли до Марса.

Всего же в проекте участвует более 200 учёных из 26 стран, в Армении они будут трудиться до начала апреля.

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Метки: Армения   Марс   исследователи   космонавты   скафандр   ученые   
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20  комментариев
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22k
Shtoppi 2 часа назад
цирк долбанных, грустных клоунов.
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4k
poбт 6 минут назад
местным аборигенам почему не объяснили что в кадр лучше не попадать
а то кина не выйдет
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25k
SolomonA 10 минут назад
Вот это хорошо! А то кто марсианам помидоры продавать будет?
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2k
Hans 11 минут назад
Да не, всё логично. Ну сами подумайте - куда им ещё свалить останется, когда азербайджанцы их полностью поглотят. Готовятся, молодцы.
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Вроде не 1 апреля, чтобы с первым пашинявтом поздравлять..
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42k
Example 6.2.6 43 минуты назад
Хорошо конечно, что ведутся эксперименты. Но для тренировок приближенных к марсианским - это надо людей сначала на 9 месяцев запереть в отсеке АПЛ на глубине, а потом на год на Арктическую станцию.. то будет хоть минимально похоже к условиям отчуждения и +\- на 10% от реальных Марсианских нагрузок.
Но мне кажется, что до Марса нам ещё очень далеко.. Сначала нужен повторный десант на Луну, потом на Луне нужна долговременная база, чтоб порепетировать там все несчастья и невзгоды которые могут случится (всё таки на Луну и с Луны, куда легче и быстрее помощь доставить , чем на Марс.. 3 дня против 9 месяцев).. и когда уже набьют руку на стационарной лунной базе, тогда уже надо чё-то думать с красной планетой.. а это сначала плотные экспедиции туда роботов и грузов, что б они там минимально развернули хоть какой-то комплекс, и если всё хорошо - будут тяжкую думу думать, как туда человеков закинуть (для них, скорее всего, это будет билет в один конец). Для этого на орбите надо собирать уже серьёзный космолёт, который домчит туда, продумывать относительно просторные отсеки и защиту экипажа.. и какой-то спускаемый модуль для такой маршрутки, ибо такую дуру посадить на планету - затея сразу провальная. И для этого всего надо куча денег и ресурсов, которые может дать человечество, плотно объединившись ради такой грандиозной цели. Пока что, никто вроде совместно ничего не пилит.. так что в обозримом будущем (ближайшие лет 20). если мы увидим лунную базу. можно считать это успехом. На сам Марс разумеется полетят, ибо это очень важный шаг для нашего вида.. но скорее всего это не будет отдельный город там, а это будет как отдельная арктическая база.. на 20-50 человек в лучшем случае. И человек на Марсе из-за всех технических сложностей и дороговизны, появится там.. ну не ранее чем лет через 50. Хотя конечно по уму, Марс и другие планеты должны исследовать роботы.. им не надо пить, есть спать, какать, они могут спокойно полежать в сложенном виде в коробке пока летят почти год к другой планете, им не нужен воздух для дыхания, они менее подвержены космическому излучению. Они могут много лет работать и давать результаты по радио\оптической связи.. а если что-то случится, не беда - можно отправить ещё одного робота. Смотрел подсчёты учёных, вроде нашего Сурдина, так на одного живого человека - можно в пересчёте 100 роботов отправить, что разумеется даст куда лучшие результаты. Но, как вопрос идеологический - несомненно на Марс люди полетят.. но не скоро. Очень не скоро. Пока что даже непонятно, на каком корабле.. нет реального проекта (Дедалы и Орионы не в счёт, их рассчитывали давно, с учётом развития техники, там легче с нуля перерисовывать всё). А ракеты для этого не подходят.. если ещё до Луны можно посидеть пару дней в кресле и потерпеть, то до Марса нужна здоровенная бандура, с внутренним пространством и внешней защитой, будь то стенки 2-х метровой толщиной заполненные водой. либо какой-то генератор сильного магнитного поля от ядерной силовой установки.. Я не слышал, чтоб кто-то пока такое в серьёз разрабатывал.
Повторюсь, я был бы счастлив увидеть хотя бы долговременную научную базу на Луне.. и лишь от туда, общими усилиями - скромно готовиться к Марсу.
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17k
_delphin_ Час назад
Армярс?

Но, в целом, одобряю. Прилетаешь такой на Марс, а там уже коньяк, шаумячные и шашлык, всё как Бирюлёво.
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2k
qwer Час назад
Аранафты. Мексика уже не подходит.
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27k
ВВС Час назад
как миниму Луна это рукотворение армяшек,Луна похожа на лаваш
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20k
Alush Час назад
После того, как они второй раз выбрали Пашишяна, стало понятно, что этот древний народ уже не спасти.
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25k
MrGod Час назад
Ну когда народ в стране обут и сыт, когда государство заботится о своих гражданах, то конечно можно и космос осваивать, ведь на земле то всё сделали по высшему разряду и все всем довольны))
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5k
Losterdin Час назад
аранавтика
им по ходу лягушатники совсем мозги запудрили
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8k
ekarataev Час назад
Исследователи из Вюрцбургского университета посчитали это место идеальным для тестирования роботов. А армяне для тестирования скафандров.
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3k
Vadim Balabanov Час назад
Проспали новую космическую державу...
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92k
sapér Vodička Час назад
АРАНАВТЫ .....
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Марсыанэн, купы зэмной фрухт недорого, а. Как для сэбэ два года ростыл. Слащэ дэвушки. Ара да?
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60k
turyst 2 часа назад
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1k
Шершень 2 часа назад
Белка и Стрелка по армянски
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August

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