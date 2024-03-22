Американские учёные назвали главную черту мужского характера, продлевающую жизнь

Исследование длилось целых 16 лет.
Сотрудники Бостонского университета в США снова в деле. На этот раз они взялись изучать продолжительность жизни мужиков и выбили под это дело очередной грант.
Пока осваивали деньги, обнаружили - стрессоустойчивые мужчины живут дольше. Чтобы понять это, учёным потребовалось 16 лет.
В исследовании поучаствовало 743 мужчин разных возрастов, больше половины половины из них не дождались его окончания и померли. А учёные всё это время анализировали поведение подопытных и делали выводы. Вот их вердикт: те, кто меньше нервничает в трудных ситуациях, живёт дольше. А те, кто в примерно тех же ситуациях стрессует больше, - быстрее оказывается в стране вечной охоты.
Подопытных условно разделили на две группы: более устойчивых к стрессу и тех, кто нервничает чаще. Смертность у вторых была на 14% больше.
Повторим, на это потребовалось 16 лет и неплохое финансирование. Оно того стоило?
До этого учёные тоже исследовали стресс, но грант на это получили уже работники из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке. Они выясняли, почему мужчины более устойчивы к стрессу, чем женщины. И вот что обнаружили:
В мужском организме присутствует особый белок, который при определенных условиях блокирует работу цепочек мозга, связанных с тревожными состояниями.
Это крайне необычный феномен, так как те клетки, которые отвечают за эти реакции, устроены и выглядят одинаково в мозге мужчин и женщин, и содержатся в них в одинаковом количестве. Крайне редко бывает такое, что одни и те же клетки совершенно по-разному реагируют на одни и те же раздражители в организме особей разных полов, - поделился результатами руководитель группы исследователей Натаниель Хайнц.
На этом учёные не остановятся и будут и дальше осваивать гранты. Но теперь уже стрессоустойчиво.
Источник:
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