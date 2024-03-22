Американские учёные назвали главную черту мужского характера, продлевающую жизнь

Сотрудники Бостонского университета в США снова в деле. На этот раз они взялись изучать продолжительность жизни мужиков и выбили под это дело очередной грант.

Пока осваивали деньги, обнаружили - стрессоустойчивые мужчины живут дольше. Чтобы понять это, учёным потребовалось 16 лет.