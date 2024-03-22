FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2124 поста • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Наука
Американские учёные назвали главную черту мужского характера, продлевающую жизнь

Американские учёные назвали главную черту мужского характера, продлевающую жизнь

Автор:
22 марта 2024 14:41
Сообщество : Наука
Метки: Бостонский университет   грант   исследователи   мужчины   продолжительность жизни   стресс   ученые   эксперимент   
1029
5

Исследование длилось целых 16 лет.

Сотрудники Бостонского университета в США снова в деле. На этот раз они взялись изучать продолжительность жизни мужиков и выбили под это дело очередной грант.

Пока осваивали деньги, обнаружили - стрессоустойчивые мужчины живут дольше. Чтобы понять это, учёным потребовалось 16 лет.

×
×

В исследовании поучаствовало 743 мужчин разных возрастов, больше половины половины из них не дождались его окончания и померли. А учёные всё это время анализировали поведение подопытных и делали выводы. Вот их вердикт: те, кто меньше нервничает в трудных ситуациях, живёт дольше. А те, кто в примерно тех же ситуациях стрессует больше, - быстрее оказывается в стране вечной охоты.

Подопытных условно разделили на две группы: более устойчивых к стрессу и тех, кто нервничает чаще. Смертность у вторых была на 14% больше.

Повторим, на это потребовалось 16 лет и неплохое финансирование. Оно того стоило?

До этого учёные тоже исследовали стресс, но грант на это получили уже работники из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке. Они выясняли, почему мужчины более устойчивы к стрессу, чем женщины. И вот что обнаружили:

В мужском организме присутствует особый белок, который при определенных условиях блокирует работу цепочек мозга, связанных с тревожными состояниями.

Это крайне необычный феномен, так как те клетки, которые отвечают за эти реакции, устроены и выглядят одинаково в мозге мужчин и женщин, и содержатся в них в одинаковом количестве. Крайне редко бывает такое, что одни и те же клетки совершенно по-разному реагируют на одни и те же раздражители в организме особей разных полов, - поделился результатами руководитель группы исследователей Натаниель Хайнц.

На этом учёные не остановятся и будут и дальше осваивать гранты. Но теперь уже стрессоустойчиво.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Бостонский университет   грант   исследователи   мужчины   продолжительность жизни   стресс   ученые   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Serg2001 40 минут назад
По-научному "стрессоустойчивость". В простонародье - поху... пофигизм...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
banzai7 9 минут назад
А чтобы мужчина стал стрессоустойчивым, он должен каждый день тренироваться получать стресс и для этого у него есть жена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2688 постов (2643 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

288664



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 занимательных фактов для вашей копилки знаний
30 занимательных фактов для вашей копилки знаний
Мурашки по коже: подробное описание всех уровней океана
Мурашки по коже: подробное описание всех уровней океана
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#ДТП#люди#кот#позитив#улыбнуло#Китай#знаменитости
#животные#машина#Юмор#факты#авто аварии#забавно#интересное#Россия#подборка#Индия
#автомобили#Прикол#в мире#аварии#Автовсячина#кино#фильм#кошка#история#Ynews
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить Учёные откопали в Сибири зомби-вирусы и боятся новой пандемии Учёные откопали в Сибири зомби-вирусы и боятся новой пандемии Выяснилось, что делает мужчин более привлекательными для женщин Выяснилось, что делает мужчин более привлекательными для женщин Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств Учёные выяснили, что 71% мужчин страдали от женских сексуальных домогательств Американцы заявили, что в древности женщины охотились наравне с мужчинами Американцы заявили, что в древности женщины охотились наравне с мужчинами

На что жалуетесь?

Вернуться