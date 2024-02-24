Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье

Серьезной науки вам в ленту.
К сожалению, у нас плохие новости для тех, кто считает, что нельзя понижать градус, так как это может вызвать похмелье. Немецкие ученые опровергли эту популярную гипотезу, доказав, что головная боль от алкоголя возникает независимо от того, в каком порядке вы употребляете спиртосодержащие напитки.
Немецкие ученые задумались о природе похмелья, и о влиянии сочетания и очередности употребления пива и вина на интенсивность похмелья. Серьезная тема для размышлений, не правда ли?
У многих немцев есть поверье, что перед пивом нужно выпить вина, и тогда похмелье мучить не будет. Для того, чтобы развеять этот миф, команде энтузиастов под руководством доктора Кая О. Хензеля, научного сотрудника Университетской больницы Гелиос в Вуппертале, пришлось несколько недель пьянствовать науки ради.
90 студентов немецкого университета в возрасте от 19 до 40 лет были разделены на 3 группы.
Первая группа начинала свой день с употребления пива, после того как уровень алкоголя в крови достигал нужного уровня, они начинали пить вино.
Вторая группа проводила эксперимент в обратном порядке. Ну а третья «контрольная» группа пила только вино, не смешивая. Неделю спустя группы поменялись ролями: участники, которые изначально пили пиво, на этот раз начали с вина, в то время как винная группа начала с пива. Тем временем контрольная группа, которая пила исключительно пиво, переключилась на вино.
После каждого сеанса употребления алкоголя участников спрашивали об их самочувствии и предполагаемом уровне опьянения. Затем, на следующее утро, выпивохи оценили интенсивность своего похмелья по шкале от 0 до 7 в зависимости от того, насколько сильно они чувствовали жажду, тошноту, усталость и головокружение.
После двух недель запоя, простите, эксперимента, ученые пришли к неутешительному выводу. Короче, неважно, в какой последовательности употребляется спиртное, похмелье будет связано только с тем, как организм может быстро справиться с интоксикацией.
Также огромную роль играет количество выпитого и скорость, с которой оно употреблялось. Чем быстрее пить, тем меньше времени у печени, чтобы вывести алкоголь из крови.
Другие потенциальные факторы, усиливающие похмелье, включают в себя употребление недостаточного количества воды во время запоя или выпивка на пустой желудок. Еще из полезного — удалось выяснить, что более темные спиртные напитки, такие как виски, обычно вызывают более тяжелое похмелье, чем более светлые, такие как водка.
Источник:
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Отличное антистрессовое!
На самом деле-в ягодных( фруктовых) дистиллятах (при недостаточной очистке ) может присутствовать метанол. (это относится к Коньяку ,Чаче и т.п.)
Метиловый спирт - продукт сбраживания пектинов. Этиловый спирт - продукт сбраживания сахаров
Зерновые дистилляты -это как правило Виски и Самогон не самой высокой степени очистки. У них, как правило много "хвостовых фракций" (сивухи).
Водку делают как правило из зерновых дистиллятов высокой очистки (Ректификата).
Лично я предпочитаю сахарный дистиллят (полное отсутствие метанола), с последующей ректификацией до 95-96%об. и разбавлением до 40%об.
Улучшение вкуса продукта возможно сотнями способов... От глюкозы и глицерина (стандартные добавки в водку) до мёда, бальзамов, ягодных и цитрусовых морсов, орехов ...Всё перечислять- отдельную статью надо печатать.
Вообще, производство алкоголя , от которого не болит голова утром- интересная тема.
И , кстати о смешивании... Выпиваю 0.5 своего вина (9-11%), потом 0.5 своей Водки 40%, потом 0,5 своего вина (и 1,5 пива-опционально)...Утром голова не болит.
Не всякий может сделать правильный вывод!
Ну так, две недели пить... В смысле, эксперименты проводить.
Неделю спустя ...
Тем временем контрольная группа, которая пила исключительно пиво, переключилась на вино."
Контрольная группа пиво не пила...