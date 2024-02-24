Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье

У многих немцев есть поверье, что перед пивом нужно выпить вина, и тогда похмелье мучить не будет. Для того, чтобы развеять этот миф, команде энтузиастов под руководством доктора Кая О. Хензеля, научного сотрудника Университетской больницы Гелиос в Вуппертале, пришлось несколько недель пьянствовать науки ради.

90 студентов немецкого университета в возрасте от 19 до 40 лет были разделены на 3 группы.

Первая группа начинала свой день с употребления пива, после того как уровень алкоголя в крови достигал нужного уровня, они начинали пить вино.

Вторая группа проводила эксперимент в обратном порядке. Ну а третья «контрольная» группа пила только вино, не смешивая. Неделю спустя группы поменялись ролями: участники, которые изначально пили пиво, на этот раз начали с вина, в то время как винная группа начала с пива. Тем временем контрольная группа, которая пила исключительно пиво, переключилась на вино.