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Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье

Ученые выяснили, как влияет сочетание пива и вина на похмелье

Автор:
24 февраля 2024 09:20
Сообщество : Наука
Метки: Германия   алкоголь   вино   пиво   похмелье   ученые   
3979
4

Серьезной науки вам в ленту.

К сожалению, у нас плохие новости для тех, кто считает, что нельзя понижать градус, так как это может вызвать похмелье. Немецкие ученые опровергли эту популярную гипотезу, доказав, что головная боль от алкоголя возникает независимо от того, в каком порядке вы употребляете спиртосодержащие напитки.


Немецкие ученые задумались о природе похмелья, и о влиянии сочетания и очередности употребления пива и вина на интенсивность похмелья. Серьезная тема для размышлений, не правда ли?


У многих немцев есть поверье, что перед пивом нужно выпить вина, и тогда похмелье мучить не будет. Для того, чтобы развеять этот миф, команде энтузиастов под руководством доктора Кая О. Хензеля, научного сотрудника Университетской больницы Гелиос в Вуппертале, пришлось несколько недель пьянствовать науки ради.


90 студентов немецкого университета в возрасте от 19 до 40 лет были разделены на 3 группы.

Первая группа начинала свой день с употребления пива, после того как уровень алкоголя в крови достигал нужного уровня, они начинали пить вино.

Вторая группа проводила эксперимент в обратном порядке. Ну а третья «контрольная» группа пила только вино, не смешивая. Неделю спустя группы поменялись ролями: участники, которые изначально пили пиво, на этот раз начали с вина, в то время как винная группа начала с пива. Тем временем контрольная группа, которая пила исключительно пиво, переключилась на вино.


После каждого сеанса употребления алкоголя участников спрашивали об их самочувствии и предполагаемом уровне опьянения. Затем, на следующее утро, выпивохи оценили интенсивность своего похмелья по шкале от 0 до 7 в зависимости от того, насколько сильно они чувствовали жажду, тошноту, усталость и головокружение.


После двух недель запоя, простите, эксперимента, ученые пришли к неутешительному выводу. Короче, неважно, в какой последовательности употребляется спиртное, похмелье будет связано только с тем, как организм может быстро справиться с интоксикацией.


Также огромную роль играет количество выпитого и скорость, с которой оно употреблялось. Чем быстрее пить, тем меньше времени у печени, чтобы вывести алкоголь из крови.


Другие потенциальные факторы, усиливающие похмелье, включают в себя употребление недостаточного количества воды во время запоя или выпивка на пустой желудок. Еще из полезного — удалось выяснить, что более темные спиртные напитки, такие как виски, обычно вызывают более тяжелое похмелье, чем более светлые, такие как водка.

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Метки: Германия   алкоголь   вино   пиво   похмелье   ученые   
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46  комментариев
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945
Тордион 11 часов назад
Жене покажу, а то она меня за алкоголика держит, а я то же ученый!)
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78
_Vasiliy_ 8 минут назад
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53
СЕРГЕИЧ 2 часа назад
Хорошие учёные, и эксперименты интересные
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2k
Bilulik 3 часа назад
Счастливчики
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9k
Vалѣнтиныч 3 часа назад
Что за бред! Вино я пью вместо воды (это гораздо безопаснее с бактериологической точки зрения и к тому же в воде рыбы размножаются). Пиво я пью для удовольствия (кстати это мочегонное и неплохо выводит песок из почек, если 1,5л.без соли и 100мл коньячка). Ну а Водка - это наш национальный аперитив -150мл. перед едой ...
Отличное антистрессовое!
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2k
дормидонт 3 часа назад
В принципе всё верно. Похмелье мучить не будет если принять по вино, пиво или что покрепче. Главное чтобы это происходило после пьянки, а не до! Правда это может привести к запою, но это частности, не стоящие внимания.
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дормидонт 3 часа назад
А у нас таких экспериментов не ставят? Как записаться добровольцем? Друг спрашивает.
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32k
Юрьевич 4 часа назад
Из своего опыта скажу - не стоит мешать спиртное приготовленное из разного сырья. Нельзя мешать ягодные спирты с злаковыми. Точнее можно, но будет отравление с прочими вытекающими.
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3k
Past 4 часа назад
Не знаю как по мне то если мешать то похмелье сильнее чем если пить один продукт. Но если пить две недели(есть такой опыт) то там уже не важно похмелье, а скорее интоксикация убивает вне зависимости от количества, качества и вариантов выпитого.
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880
алексей светов 4 часа назад
Огромную роль играет не количество выпитого ,а качество.
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4k
dampfer 5 часов назад
Вчера мы пили водку. Потом водка кончилась, и мы сбегали за пивом. Пили пиво, а после, когда и пиво кончилось, оказалось, что у друга оставался коньяк. И мы стали пить коньяк. А потом я отравился овсяным печеньем.(с)
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59k
Мойша 6 часов назад
Утро...
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30k
AzuveR 6 часов назад
"У многих немцев есть поверье, что перед пивом нужно выпить вина" Не правильное у них поверье, водки нужно жахнуть перед пивом. И пусть ерша попробуют и отпишутся о результатах. Исследование немцев ,считаю без этого не полным.
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19k
владимир сидорский 6 часов назад
белочка не приходила после двухнедельного запоя?
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9k
Роман 6 часов назад
Не знаю когда и что там выяснили ученые, я для себя вывод сделал еще в подростковом возрасте, да так что помню до сих пор.
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5k
Макс 6 часов назад
Судя по некоторой путанице касательно контрольной группы: пила она сначала вино или пиво, можно сделать вывод, что в эксперименте очень активно участвовали и учёные.
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58k
turyst 7 часов назад
Запутались немного.

Ну так, две недели пить... В смысле, эксперименты проводить.
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22k
kσρβγς 7 часов назад
"Ну а третья «контрольная» группа пила только вино, не смешивая.
Неделю спустя ...
Тем временем контрольная группа, которая пила исключительно пиво, переключилась на вино."

Контрольная группа пиво не пила...
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391
fda 7 часов назад
До чего ж немцы любят халяву, несмотря на немецкое качество. В 90-е годы приезжали по обмену опытом в областное УВД немцы-полицейские, случайно подслушал разговор опера с директором гастронома, просил организовать пива с колбасой. Спрашиваю, как они реагируют на нашенское? Тот рукой махнул, пьют и жрут аж за ушами трещит.
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527
Jimmy 8 часов назад
ну как дети прямо..... у нас к 9 классу уже постигают эти знания
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11k
JeanLuk 8 часов назад
Так это всё давно известно. Закусывать надо
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