Учёные из США предложили заменить мясо плесенью

Пока в Европе стряпают бургеры из сверчков и питонов, учёные из Калифорнийского университета в Беркли приготовили котлету с помощью гриба Aspergillus oryzae, известного как плесень кодзи. Всем аппетита приятного!
Команда ученых из Дании и США создала заменитель мса из плесени, сообщается на сайте Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication. В числе авторов научной статьи — биоинженер и шеф-повар Вайю Хилл-Майни.
Объектом исследования стал гриб Aspergillus oryzae, известный как плесень кодзи. Обычно этот ингредиент используют для ферментации сои в твердотельных биореакторах для производства соевого соуса и мисо.
Учёные модифицировали Aspergillus oryzae и увеличили выработку гема — молекулы на основе железа, отвечающую за выраженный вкус и цвет мяса.
Благодаря редактрованию генов некогда белые грибы приобрели красный цвет.
Далее из плесени кодзи удалили лишнюю жидкость и измельчили ее. Затем грибы сформировали в лепешку и обжарили. В итоге, команде Хилл-Майни удалось приготовить из плесени котлету.
В дальнейшем ученые планируют отредактировать гены, отвечающие за структуру Aspergillus flavus, чтобы заменитель мяса из плесени кодзи стал более привлекательным для потребителей.
Источник:
- Илон Маск встревожен: в Армении начали подготовку к полётам на Марс
- Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить
- Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами
- Учёные откопали в Сибири зомби-вирусы и боятся новой пандемии
- Ученые предлагают пересмотреть статус картофеля как овоща
Вот в США и заменяйте.
А мы будем на вас посмотреть