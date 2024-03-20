Учёные из США предложили заменить мясо плесенью

Не свободные и не честные

Учёные исследовали 300 тысяч человек и наконец-то рассказали, как правильно пить

Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами

Учёные откопали в Сибири зомби-вирусы и боятся новой пандемии

Ученые предлагают пересмотреть статус картофеля как овоща

Илон Маск встревожен: в Армении начали подготовку к полётам на Марс