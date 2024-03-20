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Учёные из США предложили заменить мясо плесенью

Учёные из США предложили заменить мясо плесенью

Автор:
20 марта 2024 22:22
Сообщество : Факты
Метки: США   исследователи   кодзи   мясо   плесень   ученые   
913
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Пока в Европе стряпают бургеры из сверчков и питонов, учёные из Калифорнийского университета в Беркли приготовили котлету с помощью гриба Aspergillus oryzae, известного как плесень кодзи. Всем аппетита приятного!

Команда ученых из Дании и США создала заменитель мса из плесени, сообщается на сайте Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communication. В числе авторов научной статьи — биоинженер и шеф-повар Вайю Хилл-Майни.

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Объектом исследования стал гриб Aspergillus oryzae, известный как плесень кодзи. Обычно этот ингредиент используют для ферментации сои в твердотельных биореакторах для производства соевого соуса и мисо.

Учёные модифицировали Aspergillus oryzae и увеличили выработку гема — молекулы на основе железа, отвечающую за выраженный вкус и цвет мяса.

Благодаря редактрованию генов некогда белые грибы приобрели красный цвет.

Далее из плесени кодзи удалили лишнюю жидкость и измельчили ее. Затем грибы сформировали в лепешку и обжарили. В итоге, команде Хилл-Майни удалось приготовить из плесени котлету.

В дальнейшем ученые планируют отредактировать гены, отвечающие за структуру Aspergillus flavus, чтобы заменитель мяса из плесени кодзи стал более привлекательным для потребителей.

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Метки: США   исследователи   кодзи   мясо   плесень   ученые   
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7  комментариев
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17k
GROMOZEKA Час назад
Не возражаю.
Вот в США и заменяйте.
А мы будем на вас посмотреть
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54k
Андрей Полчаса назад
Раньше плесень, тараканов и крыс выводили, теперь будут разводить.
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410
Ви 36 минут назад
Заботятся о возможности в будущем кушать стейки из мраморной говядины, когда все остальные будут жрать плесень, личинок мух и сверчков.
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3k
Rom 38 минут назад
Звучит прям очень вкусно.
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
Есть предложение скормить ученых питонам . Будет прям двойная польза и питоны сыты и бреда поменьше.
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59k
zloykoyot Час назад
Нажрутся плесени и япут друг дружку в сраки. Оплот демократии в граде на холме плять.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1396 постов (1323 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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