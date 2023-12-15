11 интересных фактов о фильме "Чокнутый профессор" (1996), о которых многие не знают

Комедия "Чокнутый профессор" (1996) с Эдди Мерфи в главной роли покорила сердца миллионов зрителей. Зрители с удовольствием наблюдали за тем, как загримированный под толстяка Эдди Мерфи борется со своим худым альтер-эго.
1. В фильме "Чокнутый профессор" Эдди Мерфи сыграл аж 7 ролей, а именно Шермана Клампа, Бадди Лава (альтер эго Шермана), маму, папу, бабушку и брата Шермана, а также Лэнса Перкинса.
Изначально даже планировалось, чтобы роль племянника также сыграл Эдди Мерфи. Создатели пытались наложить лицо Эдди Мерфи на юного актера Миксона, но в итоге ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому Джамал Никсон стал единственным членом семьи Клампов, которого сыграл не Эдди Мерфи.
Вообще, отыгрывание нескольких ролей - это фишка Эдди Мерфи. Он частенько играл разные роли в одном фильме. Взять хотя бы такие фильмы как "Поездка в Америку", "Вампир в Бруклине", "Уловки Норбита" и т.д.
2. Созданием утолщающих костюмов занимался известный художник-гример Рик Бейкер, который ранее получил "Оскар" за грим в фильме "Американский оборотень в Лондоне".
Сами же "толстые" костюмы были сделаны из спандекса, внутри которого находилась уретановая пена и пакеты с жидкостью, которые имитировали потрясывание жирка.
3. Данный фильм является ремейком одноименного фильма, который вышел еще в далеком 1963 году. А данный фильм является в свою очередь пародией на повесть Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".
Так вот, главную роль в фильме 1963 года исполнил актер Джерри Льюис, и он же стал исполнительным продюсером фильма 1996 года. Изначально, Джерри Льюис хотел сыграть эпизодическую роль в ремейке, но позже отказался от этой затеи.
4. Помните диалог между Бадди Лавом и комиком Реджи? Так вот, в основном этот диалог был чистой импровизацией.
5. Для того, чтобы снять сцену семейного ужина, Эдди Мери приходилось отыгрывать каждую роль по отдельности. Для того, чтобы диалоги выглядели живыми, во время съемки ему включали аудиозапись с диалогами членов его семьи. Эдди приходилось лишь добавлять свои реплики в зависимости от того, какого члена семьи он играет в данный момент.
6. Эдди Мерфи рассказывал в одном из интервью, что образ бабушки Кламп основан на известном комике Момсе Мэйбли, который как раз таки постоянно отыгрывал роль некоей бабули.
7. При бюджете в 54 миллиона долларов фильм "Чокнутый профессор" заработал в мировом прокате почти 274 миллиона долларов. Это был большой успех, особенно для Эдди Мерфи, так как данный фильм стал первым в его карьере, который заработал свыше 100 миллионов долларов.
8. Свое имя комик Реджи Уоррингтон получил в честь братьев Реджинальда и Уоррингтона Хадлинов, которые работали с Эдди Мерфи над фильмом "Бумеранг" (1992).
9. Помните сцену, когда профессор Кламп достает из стола шоколадку Snickers и начинает ее поедать. Для британского проката Сникерс был заменен на шоколадку "Chocky".
10. Для того, чтобы сделать из Эдди Мерфи толстяка Шермана Клампа, гримерам приходилось тратить примерно по 3 часа в день.
11. Многие зрители стали сравнивать фильм "Чокнутый профессор" с комедией "Маска" с Джимом Керри, вышедшей за два года до этого. В принципе, в этом есть какой-то смысл, ведь в обоих этих фильмах главным героем является скромный и нерешительный персонаж, у которого появляется бунтующее альтер-эго.
Но видимо зрители просто не знали, что фильм "Чокнутый профессор" является ремейком фильма 1963 года, а не плагиатом "Маски". Кстати, рекомендую вам почитать мою отдельную статью о том, как снимали фильм "Маска". Уверен, что вам понравится.
Кстати, режиссером фильма "Чокнутый профессор" является Том Шедьяк, который до этого снял другой фильм с Джимом Керри, а именно "Эйс Вентура. Розыск домашних животных". А позднее он снимет еще два фильма с Джимом Керри - "Лжец, джец" и "Брюс Всемогущий".
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