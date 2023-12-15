11 интересных фактов о фильме "Чокнутый профессор" (1996), о которых многие не знают

Сами же "толстые" костюмы были сделаны из спандекса, внутри которого находилась уретановая пена и пакеты с жидкостью, которые имитировали потрясывание жирка.

3. Данный фильм является ремейком одноименного фильма, который вышел еще в далеком 1963 году. А данный фильм является в свою очередь пародией на повесть Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

Так вот, главную роль в фильме 1963 года исполнил актер Джерри Льюис, и он же стал исполнительным продюсером фильма 1996 года. Изначально, Джерри Льюис хотел сыграть эпизодическую роль в ремейке, но позже отказался от этой затеи.

4. Помните диалог между Бадди Лавом и комиком Реджи? Так вот, в основном этот диалог был чистой импровизацией.