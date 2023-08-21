Как снимали фильм "Форест Гамп": кадры со съемок и интересные факты о фильме

Фильм "Форест Гамп" с Томом Хэнксом, вышедший в 1994 году, стал настоящим хитом. Поэтому, даже неудивительно, что он умудрился отхватить 6 "Оскаров", в том числе за лучшую мужскую роль, лучшую режиссуру и в категории "лучший фильм".
Фильм получился настолько качественным и интересным, что мы просто не могли не рассказать вам интересные факты со съемок этой картины. Ну и конечно, мы обязательно покажем вам разнообразные и интересные кадры со съемок фильма.
1. Вместо фиксированного гонорара, Том Хэнкс согласился на получение процентов с доходов картины. В итоге, он не прогадал ,ведь это принесло ему в районе 40 миллионов долларов.
2. В съемках фильма "Форест Гамп" поучаствовала и родня Тома Хэнкса. Например, одну из девочек в школьном автобусе сыграла дчоь актера - Элизабет Хэнкс. А в некоторых сценах, где Форест бежит, актера подменял его родной брат.
А вот самого первого мальчика, который не захотел, что бы Форест сидел рядом с ним, сыграл сын Роберта Земекиса.
3. Роль Фореста Гампа предлагали таким актерам как Билл Мюррей, Джон Траволта и Чеви Чейз. Но все они отказались, благодаря чему роль досталась Тому Хэнксу, который получил за нее "Оскар". А Джон Траволта позже признался, что жалеет о том, что отказался от роли.
4. Многие элементы в фильме были сделаны с помощью компьютера. Так например, когда Форест играет в пинг-понг, на самом деле никакого мячика не было, и он просто махал ракеткой. Мячик же дорисовали позже.
5. Наверняка, многие из вас помнят сцену, когда Том Хэнкс должен был сказать проникновенную речь о войне во Вьетнаме на площади, но ему отключили микрофон. Как сказал сам Хэнкс, он говорил примерно следующее:
"Когда люди уходят на войну во Вьетнаме, они возвращаются домой без ног, а некоторые и вовсе не возвращаются. Вот и всё, что я хотел рассказать о войне во Вьетнаме".
Понятно, что эта речь была посвящена его другу Баббе и лейтенанту Дэну. Но из-за того, что ему отключили микрофон, до нас дошла лишь последняя фраза.
Кстати, во время этой речи видно огромное количество народу, но на самом деле в съемках данной сцены принимало участие 1500 статистов. Остальные были дорисованы на компьютере.
6. Для того, чтобы поместить Фореста в реальные кадры с известными личностями (президенты США, Джон Леннон и др.), Хэнкса снимали отдельно на синем фоне, а затем вставляли в реальные исторические кадры.
7. Чтобы показать лейтенанта Дэна безногим, актеру Гэри Синизу надевали синие колготки, которые потом удаляли на компьютере. В некоторых моментах, особенно когда Дэн пытается залезть самостоятельно на кресло, видно, что он опирается на свои невидимые ноги.
8. Кстати, Гэри Синиза настолько вдохновил его персонаж, что он даже основал свою группу под названием "Lt. Dan Band", с которой он разъезжал по воинским частям, чтобы поддерживать солдат.
9. Актриса Салли Филд, сыгравшая маму Фореста Гампа, старше Тома Хэнкса всего на 10 лет.
Но самое интересное, что в фильме "Изюминка" (1988) Том Хэнкс и Салли Филд исполнили главные роли. И в данном фильме были даже романтические сцены между их героями.
10. После успеха картины, студийные боссы задумались о продолжении. Но Том Хэнкс и режиссер Роберт Земекис отказались от этой затеи, а снимать продолжение без них никто не захотел. Сам же Хэнкс говорил, что никогда не будет сниматься в сиквелах.
Правда, чуть позже он все же сделал исключение, озвучив ковбоя Вуди в трех продолжениях мультфильма "История игрушек", а также сыграв в двух продолжениях фильма "Код да Винчи" ("Ангелы и демоны" и "Инферно").
11. Чтобы создать эффект сильного ветра во время шторма, использовались реактивные двигатели.
12. Наблюдательные зрители заметили, что на всех фотографиях Форест изображен с закрытыми глазами, в том числе и на рекламном баннере.
12. Многие помнят фразу, которую произнес Форест: "Меня зовут Форест Гамп. Все и называют меня Форест Гамп". Эта фраза была чистым экспромтом Тома Хэнкса и в сценарии ее не было. Но Роберту Земекису она так понравилась, что он решил включить ее в фильм.
13. Падающее перо было отснято очень интересным образом. Когда перо находилось в воздухе, им управляли с помощью лески и вентилятора, чтобы задать ему нужную траекторию. Само же перо было отснято на хромакее (синем фоне), а затем накладывалось на основной фон с использованием компьютерных эффектов.
Причем, когда перо падает уже непосредственно на кроссовок Фореста, мы видим компьютерную графику, которая затем сменяется на заранее отснятый кадр с настоящим пером, которое и заменяет компьютерную модель. Вот такая магия кино.
14. Многие заметили ляп, в котором машина уже догоняет Фореста, но когда он сворачивает, то находится уже на расстоянии нескольких десятков метров от автомобиля. На самом деле это не ляп. Так создатели хотели показать, насколько быстрым может быть Гамп.
Интересно другое. Когда Том Хэнкс свернул, он тут же ушел за пределы камеры, а Форест, бегущий вдали, это уже дублер Хэнкса.
15. В сцене с футбольным матчем использовалось относительно небольшое количество статистов, которые отыгрывали роли зрителей. Для того, чтобы показать заполненность стадиона, их снимали в разных местах, а затем соединяли кадры.
16. Актера Майкелти Уильямсона, сыгравшего роль Баббы, подвешивали на специальные лески во время сцены спасения, так как иначе Том Хэнкс бы его не поднял. А вот Форест сильный, поэтому он способен поднять крепкого Баббу.
17. Довольно интересным образом была отснята и сцена с Джоном Ленноном. Для воспроизведения данной сцены были взяты кадры из шоу Дика Каветта, где Леннон сидел вместе с Йоко Оно. Как вы уже поняли Йоко Оно заменили Форестом Гампом, а вот на роль Дика Каветта пригласили самого Дика Каветта, немного омолодив его с помощью грима.
Кстати, Джон Леннон в данной сцене говорит словами из своих песен.
18. Фильм "Форест Гамп" основан на романе Уинстона Грума, хотя он несколько отличается от оригинала. Многие отметили, что фильм получился гораздо интереснее, чем первоисточник..
19. В 1995 году (уже после выхода фильма) Уинстон выпустил вторую часть книги. В сиквеле романа рассказывается о том, как фильм "Форест Гамп" негативно повлиял на самого главного героя. Более того, в книге Форест даже встретился с Томом Хэнксом. Благо, сиквел все же не стали снимать.
20. Во время съемок сцены, где Дженни играет на гитаре обнаженной, актриса Робин Райт была больна гриппом, но она стойко выдержала съемки данной сцены, которые длились в районе суток.
Источник:
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Снять такой фильм который сразу обо всём и это было бы интересно? Учитывая, что главный герой не совсем стандартный человек. Тут конечно работа мастера.