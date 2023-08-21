Как снимали фильм "Форест Гамп": кадры со съемок и интересные факты о фильме

Фильм получился настолько качественным и интересным, что мы просто не могли не рассказать вам интересные факты со съемок этой картины. Ну и конечно, мы обязательно покажем вам разнообразные и интересные кадры со съемок фильма.

1. Вместо фиксированного гонорара, Том Хэнкс согласился на получение процентов с доходов картины. В итоге, он не прогадал ,ведь это принесло ему в районе 40 миллионов долларов.