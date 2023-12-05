Как снимали фильм "Шоу Трумана": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

1. Съемки фильма были перенесены на целый год. А все из-за того, что Джим Керри в это время снимался в фильме "Лжец Лжец". И пока он не закончил работу над этим фильмом, съемки "Шоу Трумана" никто не начинал.

2. Свое имя Труман получил неслучайно. Первый слог "Тру" произносится также, как слово "Правда" (True) по-английски. А слово "Man" - человек или мужчина. Таким образом создатели как бы намекнули, что только Труман является честным человеком, проживающего свою жизнь, тогда как все его окружение - это сплошные лжецы ,включая лучшего друга, маму и жену.