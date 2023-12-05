Как снимали фильм "Шоу Трумана": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

С годами картина Питера Уира становится все актуальнее, а мы исследуем её основные особенности — от фантастической идеи и непривычного Джима Керри до неприкрытой иронии.
1. Съемки фильма были перенесены на целый год. А все из-за того, что Джим Керри в это время снимался в фильме "Лжец Лжец". И пока он не закончил работу над этим фильмом, съемки "Шоу Трумана" никто не начинал.
2. Свое имя Труман получил неслучайно. Первый слог "Тру" произносится также, как слово "Правда" (True) по-английски. А слово "Man" - человек или мужчина. Таким образом создатели как бы намекнули, что только Труман является честным человеком, проживающего свою жизнь, тогда как все его окружение - это сплошные лжецы ,включая лучшего друга, маму и жену.
А вот фамилия Бёрбанк (не путать со Сбербанком) - это название города в Калифорнии, где и проходили основные павильонные сцены.
3. Режиссером картины стал Питер Уир, хотя изначально планировалось, что в режиссерское кресло сядет сценарист Эндрю Никкол. Но Никкол запросил просто гигантскую сумму за режиссерскую работу, поэтому боссы стали искать нового режиссера.
И если бы в режиссерское кресло сел все таки сценарист Эндрю Никкол, то возможно мы не увидели бы Джима Керри в этой картине, так как Никкол видел в роли Трумана исключительно Робина Уильямса, тогда как Питер Уир напротив решил, что эта роль просто создана для Джима Керри.
4. К концу 90-х гонорары Джима Керри выросли до 20 миллионов долларов, что было очень много, особенно для комедийного актера. О том, как взлетели гонорары Джима Керри за его успешные фильмы, я рассказывал в своей статье о том, как снимали фильм "Тупой и еще тупее". Обязательно почитайте.
Но так как Джим Керри никогда ранее не играл в драмах, и этот фильм по сути стал первым в его драматической карьере, то он решил скинуть свой гонорар до 12 миллионов.
Снимаясь в этом фильме, Джим хотел всем доказать, что он настоящий актер, а не кривляющийся дурачок. Он старался выкладываться на 100%, поэтому всем членам съемочной группы было запрещено вспоминать предыдущие фильмы с Керри, а в особенности цитировать их.
5. Эд Харрис, сыгравший продюсера телешоу по имени Кристоф, ни разу не пересекался с Джимом Керри на съемочной площадке. Хотя по изначальной задумке Труман должен был накинуться с кулаками на Кристофа. Но позже от этой идеи отказались.
6. Как сказал сам Джим Керри, благодаря постоянной "охоте" папарацци за ним, ему удалось сильнее прочувствовать своего героя.
7.У Трумана был весьма узкий кругозор, так как он не получал новостей из внешнего мира. Именно по этому по радио всегда играет классическая музыка, так как современной музыки Труман не знает. Зато студия (в фильме) сэкономила на авторских отчислениях современным музыкантам, которое им бы пришлось платить, если бы они напичкали радио современными песнями.
8. По сценарию Труману Бербанку должно быть всего 20 лет, но из-за того, что на главную роль утвердили Джима Керри, сценаристу пришлось поменять не только возраст актера, но и в принципе его жизнь, в частности добавить жену, работу и многое другое.
9. Когда "мама" Трумана показывает своему "сыну" фотоальбом, мы можем увидеть Трумана в детстве, который сидит в кроватке в костюме клоуна. Здесь создатели скрыли аж две метафоры. Костюм клоуна означает, что Труман просто развлекает публику, ну а кровать с решеткой конечно же значит, что он находится словно в тюрьме.
10. Джим Керри обожал импровизировать во время съемок, что по началу немного раздражало режиссера. Так, например, рисование мылом на зеркале, не было прописано в сценарии.
11. Создатели фильма очень ответственно подошли к своей работе. Например, на столе можно обнаружить баночку с витамином D, который в том числе нужно пить тем, кто не получает необходимого количества солнечного света. А как известно. Труман живет под куполом, поэтому ни о каком солнце не может быть и речи.
12. В сценарии была прописана сцена, как Труман видит попытку изнасилования девушки прямо на улице, но ничего не делает, а просто уходит, что приводит всех членов съемочной группы в недоумение. Но от этой сцены в итоге решено было отказаться.
13. При бюджете в 60 миллионов долларов фильм собрал 264 миллиона, что сделало его кассово успешным.
14. Примечательный момент. Когда Труман начинает все больше подозревать о том, что с его жизнью что-то не так, мы можем увидеть сотрудника съемочной группы, который уже подыскивает себе новую работу, так как понимает, что шоу скорее всего закроют.
15. Шоу Трумана смотрят во всем мире ,в том числе и в России. Но вы только взгляните на этот заголовок из российской газеты. Ну неужели нельзя было как-то получше подготовиться? Более того, на русском его фамилия будет писаться не как Бурбанк, а как Бёрбанк. Впрочем, американцы частенько коверкают русские слова. У меня на канале даже есть отдельная статья на эту тему. Рекомендую к прочтению.
Источник:
- Советский фильм, зачисленный в лучшие образцы кинофантастики
- Доктор, демон, Ганнибал: 10 фактов о Дэвиде Теннанте
- Как снимали фильм "Форест Гамп": кадры со съемок и интересные факты о фильме
- 10 фактов о фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих"
- 16 интересных фактов о фильме "Звездный десант"
А он таки очень даже подходит на эту роль. Конечно же он сыграл бы по своему, в своем видении, но интересно было бы посмотреть, жалко фильмы так не снимают, с переключением актеров, как язык звука или субтитров