12 актёров, чьё участие было полностью вырезано из известных фильмов

Взяли и вырезали! И у нас не спросили! Оказывается, можно позвать в свой фильм известных актёров или актрис, снять сцены с ними, а потом на монтаже полностью удалить следы их присутствия.
Так было сделано с нижеуказанными людьми, в чьих способностях сомневаться не приходится — казалось бы, таких точно надо оставлять. Но у режиссёров-продюсеров было другое видение, поэтому зрители кое-кого не досчитались, хотя даже и не подозревая об этом. Давайте узнаем имена несчастных, павших от рук человека с монтажными ножницами.
А точнее, заменён. Режиссёр фильма Энг Ли посчитал, что звёздный статус актёра, сыгравшего Писателя, затмевает его персонажа (и вообще всех остальных). Поэтому он переснял все сцены с малоизвестным Рейфом Споллом.
Актриса является большой поклонницей первой части и снялась в небольшой роли в сиквеле, но по договорённости с братьями Фаррелли (режиссёрами) она могла попросить вырезать свои сцены. По всей видимости, Лоуренс совсем не понравилось качество фильма, поэтому её сцен в итоговой версии нет.
Актёр сыграл небольшую роль директора школы, но Стивен Спилберг вырезал его сцену, чтобы не отвлекать зрителей от сюжета. А то эти кинозвёзды вечно на себя всё внимание переманивают!
Актёр сыграл в небольшой сцене, исполнив роль дворецкого появившегося в фильме парикмахера Джея Себрина (Эмиль Хирш), но от неё, по словам Квентина Тарантино, пришлось отказаться.
Актёр сыграл небольшую, но яркую роль парня, с которым у главной героини (Кристен Уиг) было свидание вслепую. Вначале персонаж казался приятным, однако потом в сцене на катке он превратился, вероятно, в самого мерзкого из всех, кого когда-либо играл Пол Радд. Орущий и обзывающий детей актёр не понравился тестовой аудитории, и сцены с ним вырезали, как раз чтобы не рушить его амплуа хорошего парня.
Актёр сыграл небольшую роль немного поехавшего татуировщика, с которой Нисон справился за один день. Однако после съёмок Тодд Филлипс посчитал, что сцену надо переделать, только вот Нисона в доступе уже не было. Поэтому вместо него в этой сцене появляется Ник Кассаветис — режиссёр «Дневника памяти» и сценарист «Кокаина». А игру Нисона зрители не увидели даже в дополнительных материалах к фильму.
Логичное камео персонажа из оригинальной истории Оушена и его друзей было вырезано, так как конкретно сцена Деймона совершенно не имела сюжетного смысла.
Актриса уже три дня снималась в фильме в роли Мэри Джейн Уотсон, когда создатели приняли решение всё же не включать героиню в сюжет, чтобы сосредоточиться на отношениях Питера Паркера и Гвен Стейси. Мэри Джейн должна была появиться в триквеле (не факт, что в исполнении Вудли), но тот так и не был снят.
Актёр появлялся в одной сцене в виде голограммы, показывающей, как главный герой (в исполнении Колина Фаррелла) выглядел до пластической операции. В таком виде сцена сохранена только в режиссёрской версии фильма (в основной у голограммы лицо Фаррелла, что довольно нелогично). Режиссёр Лен Уайзман убрал участие Хоука, так как посчитал, что его появление запутает зрителей.
У актёра была небольшая роль во флешбэке, где он сыграл молодую версию героя Рэйфа Файнса. В этой сцене он сурово расправляется с коррумпированным полицейским, причём настолько сурово, что именно это и стало причиной удаления эпизода. Можете увидеть его вот тут, действительно немного перебор.
Как в случае с Магуайром, сцены персонажа, которого играл Спейси (с обширным нанесением грима), полностью пересняли с другим актёром — Кристофером Пламмером. Всё из-за обвинений Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Самое забавное тут то, что Пламмер, лучше подходящий на роль по возрасту, получил за эту незапланированную роль номинацию на «Оскар».
Наверное, самый удивительный случай. Знаете, почему актёра вырезали из ужастика? Потому что Купер был СЛИШКОМ ХОРОШ. Тестовой аудитории так понравилась игра актёра, исполнившего небольшую роль серийного убийцы, которого главная героиня, журналистка, посещает в тюрьме, что им захотелось больше сцен с ним. Режиссёр Гор Вербински воспринял это как угрозу для основной сюжетной линии и просто вырезал сцены с Купером.
Источник:
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– Ну так ведь сцена снята, давайте всё же переделаем.
Режиссёр:
– Возврата нет, валите нах!
"Можете увидеть его вот тут, действительно немного перебор."