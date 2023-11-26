12 актёров, чьё участие было полностью вырезано из известных фильмов

Актёр сыграл небольшую роль немного поехавшего татуировщика, с которой Нисон справился за один день. Однако после съёмок Тодд Филлипс посчитал, что сцену надо переделать, только вот Нисона в доступе уже не было. Поэтому вместо него в этой сцене появляется Ник Кассаветис — режиссёр «Дневника памяти» и сценарист «Кокаина». А игру Нисона зрители не увидели даже в дополнительных материалах к фильму.