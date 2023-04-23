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16 интересных фактов о фильме "Звездный десант"

16 интересных фактов о фильме "Звездный десант"

Автор:
23 апреля 2023 11:13
Сообщество : Кино
Метки: Звездный десант   актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
3494
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Фантастический фильм "Звездный десант" Пола Верховена, вышедший в 1997 году, не стал хитом у себя на Родине в США, зато у нас в стране он стал культовым. И сегодня я хотел бы рассказать несколько интересных фактов о данной картине.

1. Фильм "Звездный десант" снят по мотивам одноименного произведения Роберта Хайнлайна, которое увидело свет еще в 1959 году. Правда, в фильм были перенесены лишь персонажи и основная концепция. Во всем остальном фильм сильно отличается от первоисточника.

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2. Изначально, Пол Верховен хотел набрать в свой фильм молодых, но популярных актеров. Но потом он понял, что популярным актерам уже как минимум 30 лет, поэтому он стал искать молодых сериальных актеров.

3. Каспер Ван Дин, сыгравший Джони Рико, тренировался для роли 8 месяцев и в итоге наьрал 2,5 кг мышечной массы и потерял 9 сантиметров талии.

4. В сцене, когда Джони Рико росает гранату в огромного жука и отлетает назад, актер Каспер Ван Дин сломал ребро.

5. Актриса Дина Мэйер сыграла в фильме Диззи Флорес, хотя она запросто могла получить роль Кармен (возлюбленную Рико). Но она сама предпочла роли Диззи, так как для нее эта роль была гораздо ближе.

6. Все главные и второстепенные актеры проходили отдельную 12-дневную подготовку в специальном лагере. Подготовка включала в себя ежедневные 5-километровые пробежки и большую физическую нагрузку при малом доступе к кислороду (на высоте 1,8 км над уровнем моря).

7. Во время съемок каждый день несколько актеров получали тепловой удар из-за того, что съемки проходили во время 40-45 градусной жары. Среди них был и актер Джефф Бьюзи (сын Гэри Бьюзи), сыгравший друга Рико.

8. Так как арахниды создавались исключительно с помощью компьютерной графики, актерам приходилось взаимодействовать с пустотой. Для того, чтобы актеры могли на чем-то сконцентрироваться, в ход шли теннисные мячи, флаги и даже веники.

9. Чтобы снять сцену в душе, где мужчины мылись вместе с женщинами, Пол Верховен приказал удалиться всей съемочной группе. Из съемочной группы остался лишь он сам и оператор. Актеры, чтобьы чувствовать себя менее неловко, предложили раздеться самому режиссеру, и судя по различным интервью, Верховен на это согласился. Таким образом Верховен хотел показать, что либидо людей было подавлено в угоде фаизму и войне.

10. Верховен прописал отдельную обнаженную сцену для актрисы Дениз Ричардс, но она от нее отказалсь, сказав, что она никак не связана с ее героиней, и раздеваться она не будет. Правда, спустя некоторое время она снялась в фильме "Дикость" с весьма откровенными сценами, а также разделась для журнала "Playboy". Правда, тогда ее карьера уже пошла на спад.

11. В фильме многое взято от фашизма. Вы можете заметить, что форма пилотов, офицеров и разведчиков сильно напоминает форму фашистов. Создатели объясняли это тем, что немцы просто делали красивые вещи.

Существует даже предположение, что арахниды изначально не нападали на Землю, а земляне сами начали вторгаться в чужие миры, из-за чего инопланетные существа стали обороняться.

Помимо этого, в фильме показана обильная милитаристская пропаганда, причем в данной ленте она скорее высмеивается.

Да и сам режиссер заявил, что действия фильма происходят в альтернативном мире, где фашисты выиграли вторую мировую войну. Из-за этого так много похожести на третий рейх. Также, верховен говорил, что он показал именно идеальный фашистский мир с космическими кораблями и сияющим солнцем. Но также он добавил, что такой мир подходит только для одного - убивать инопланетных тараканов. Пр сути он троллил фашизм, но его глумление не было понято критиками, а большинство зриетлей в принципе не обратили на это внимания.

12. Над созданием графики в фильме трудилось около 300 дизайнеров и художников. Компьютерные эффекты в итоге составили почти половину бюджета фильма.

13. База, на которой расположена академия пилотов, называется "Терешкова" в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

14. Во время съемок было израсходовано около 300 тысяч холостых патронов, что являлось рекордом на то время.

15. Маколей Калкин, Квентин Тарантино, Роберт Родригез, Оливер Стоун, Мартин Скосезе и другие известные личности назвали фильм "Звездный десант" одним из своих любимых фильмов.

16. Инополанетных насекомых называют арахнидами. Вот только есть один нюанс. Арахниды - это пауки, которые насекомыми ни разу не являются.

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Метки: Звездный десант   актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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129
Иван Петров 5 часов назад
Несмотря ни на что, фильм мне понравился...
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6k
perekrestok 39 минут назад
Фильм нормальный. Правда смотреть как в далеком будущем у войск нет танков и воюют они как 2000 лет назад только на своих ногах как то непривычно. Правда то что вместо мечей и копий у них автоматы и гранаты все же показывает что кино современное.
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399
Maksim perekrestok Минуту назад
Процитирую не фильм, а книгу, которую этот фильм безбожно исковеркал.
"Наши скафандры – не космические, хотя и могут их заменить. И не совсем – защитная броня, хотя защищены мы гораздо лучше каких-нибудь рыцарей Круглого Стола. Это даже не что-нибудь вроде танка, хотя один рядовой Мобильной Пехоты без посторонней помощи справится с дивизионом танков или чего-нибудь похожего – если, конечно, найдется такой дурак, что пошлет танки против Мобильной Пехоты. Скафандр также и не летательный аппарат, хотя немного летать может, однако ни космический корабль, ни атмосферные леталки не смогут успешно бороться с человеком в скафандре, разве что подвергнуть район, где он находится, массированной бомбардировке, а это все равно что спалить дом, чтобы уничтожить одну муху. А мы можем проделывать такое, на что не способны ни самолеты, ни звездолеты, ни подводные лодки.
Существует дюжина способов массового уничтожения на расстоянии – звездолеты, ракеты, то да се. Они могут устроить катастрофу такого масштаба, что война, считай, кончена – народа или целой планеты больше не существует. Мы же делаем совершенно другие вещи. Мы делаем войну таким же личным делом, как щелчок по носу. Мы можем действовать избирательно, создавая давление в строго определенной точке и на строго определенное время. Нам никогда не приказывали спуститься и убить – или захватить – всех рыжеволосых левшей в заданном округе, но, если прикажут, мы сможем! Мы сделаем."
Роберт Хайнлайн "Звездный десант | Starship Troopers"
https://librebook.me/starship_troopers/vol2/7https://librebook.me/starship_troopers/vol2/7
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7k
Slowly Час назад
Я тоже не особо заметил сатиры, больше популяризация нацистской символики. Пендосы всегда восхищались немецкой геральдикой и символизмом нацистских рунических изображений и творчеством Хуго Босса, который даром что являлся невольным членом партии НСДАП, как и многие мануфактурщики и именитые бренды 30-х, которые и в настоящее время не утеряли своей актуальности. Действительно красиво, жаль что скомпрометировано.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Отдельные личности обвиняли Верховена в сексизме. Ибо по мнению этих личностей, жук-мозг сильно похож на женские гениталии. А смотреть на женские гениталии во всем мире (на Фишках особенно) нельзя.
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10k
Григорий Бабкин Час назад
Кстати, вырезанную сцену с Дениз, где её шпилят можно найти в нытырнетах. На торрентах была версия фильма со вставленными вырезанными сценами. Любительская, естественно. Жопорукие "культисты" слепили на коленке. Качество сцен, соответствующее.
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10k
Григорий Бабкин Час назад
"Культовым"? С х*уя ли? Для кучки фанатов - может быть. Основная масса его тупо не смотрела. Любителей фантастики было мало. Хороший, добротный фильм, но не больше. В то время из кины культа не делали. Это сейчас, когда поколение "пепси" наплодило дебилов, которым не дай пожрать, дай пофанатеть, как в пиндостане.
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28k
Юрьевич Час назад
Ну на любителя...
Меня лично, тошнило от высокопарных слов, от низкопробной игры актёров.
И вообще, я почему-то за этих жуков был.
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576
Flint 2 часа назад
Книга всегда будет лучше фильма. Помню посмотрел фильм ''охота на пиранью'', мне в целом - понравился, хотя шляпных моментов там хватало. Потом прочитал книгу, офигел - пересмотрел фильм и понял что фильм гомно лютейшее (если учесть, что он снят по книге) а так был бы в целом среднячок. В книге герой бегая по лесу прикидывает - что было бы неплохо замутить пару ловушек... Бытовых, из разряда - натянул поперёк тропы верёвку, чуть дальше воткнул кол. Ибо рыть волчьи ямы, как в Рэмбо при мощной корневой системе без спец техники - нереально, да и времени нету - охотники идут по пятам! А в фильме у него ямы по 4 метра в диаметре и 3 в глубину. Откуда?) Героям на старте лопат не выдавали)) Ещё там был момент, когда главный герой про себя напевал песенку (в момент бега) что бы не сбиться с ритма дыхания. Это полезная техника, ещё до фильма и книги я был с ней знаком. В фильме он бубнит себе песенку под нос, когда расстреливает добрые полторы сотни людей, гуляя по ангару в поисках своей жены... В книге этого вообще небыло...
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13k
Кот Скрипалей 2 часа назад
Для меня подростка, это был интересный фильм, сейчас его, даже на безрыбье сегодняшнего кинематографа, я пересматривать не буду.
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20k
Valiko 2 часа назад
Нанял сериальных актеров и качество получилось ровно того же уровня - сериального. Не читав книгу, смотрел фильм будучи в целевой категории "школота, которая в нюансах не разбирается" - почти все от него были тогда в восторге и даже книжки на прилавках появились. Но мне кино ваще не понравилось. Поверхностное, несерьезное, даже идиотское во многих местах.
Дениз Ричардс - самая никакущая актриса в фильме.
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22k
Mike Miller 3 часа назад
Для меня этот фильм проходняк.
Сборище плохо играющих актёров, дальнейшая карьера которых, только подтвердила их посредственность.
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1k
Матвей 3 часа назад
Где этот фильм у нас в стране стал культовым? Кто читал Хайнлайна, явно не воспримет этот фильм. В книге один подготовленный десантник в мощной броне и вооружённый вплоть до ядерных боеголовок оружием мог держать линию обороны до 8-ми километров в одиночку. В фильме же бегает толпа дебилов с пукалками, которые против жуков практически не работают. А сбитые десантные корабли в космосе пердежом жуков, это вообще "шедевр"! Диззи Флорес в книге был мужик-десантник и у него оторвало голову на первых страницах. А про воспитание молодёжи в школах в фильме показано никак. В книге целый философский трактат можно наскрести.
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571
MidMaster 3 часа назад
Звездный десант - прекрасен. Американцы - еб@nутые. У меня все
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10k
Sapsan 3 часа назад
Один из самых любимых моих фантастических фильмов. Фильм действительно по атмосфере, по визуалу именно космический-фантастический фильм. К тому же очень бодрый фильм.
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885
KASPER 3 часа назад
КТО НА ВОЙНЕ НЕ БЫЛ ТОТ НЕ !!!!! ГРАЖДАНИН!!!!!
Хорошее,черт возьми, правило,-А..?)))!!!
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18k
Алексей Теуш 4 часа назад
Исключительно ИМХО. Верховен не тролил фашизм, а показал мечту англо-саксов - фашизм в их пользу!
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5k
ZiDAN10 4 часа назад
Тему сисек Дениз Ричардс так и не раскрыла!
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39k
Example 6.2.6 4 часа назад
Если ни придираться к сюжету и сатире на тоталитарное общество, то фильм классный. Он и сейчас, как боевик неплохо смотрится, а для тех лет, так вообще был снят на пике возможностей техники. Кто не смотрел очень советую. Тока первую часть, дальше там продолжений наснимали, и это был полный провал.
Ссылка coub.com
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1k
Alexander Gorn 4 часа назад
Гм... То в реальности фильма Вторую мировую выиграли фашисты, но первая женщина-космонавт всё равно Терешкова??? Фигня какая-то, мягко говоря.
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5k
Горожанин 4 часа назад
"Вы можете заметить, что форма пилотов, офицеров и разведчиков сильно напоминает форму фашистов. Создатели объясняли это тем, что немцы просто делали красивые вещи".
----------------

Молодцы авторы фильма. В своём сарказме на политику США - переплюнул всех, в том числе критиков, задававших вопросы о форме)
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5k
Denis Cudreacov 4 часа назад
Еще когда этот фильм вышел, не понимал почему вокруг него столько прыгают. Ну, списал на то, что фильмы с графикой еще в диковинку.
А так, боевичёк для 5-8 классов.
Но, вот, то что через много лет на фишках появился пост "говно-факты" об этом кино.
Это удивляет.
Ну и про "факты", как уже было сказано выше "говно"
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