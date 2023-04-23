16 интересных фактов о фильме "Звездный десант"

Фантастический фильм "Звездный десант" Пола Верховена, вышедший в 1997 году, не стал хитом у себя на Родине в США, зато у нас в стране он стал культовым. И сегодня я хотел бы рассказать несколько интересных фактов о данной картине.
1. Фильм "Звездный десант" снят по мотивам одноименного произведения Роберта Хайнлайна, которое увидело свет еще в 1959 году. Правда, в фильм были перенесены лишь персонажи и основная концепция. Во всем остальном фильм сильно отличается от первоисточника.
2. Изначально, Пол Верховен хотел набрать в свой фильм молодых, но популярных актеров. Но потом он понял, что популярным актерам уже как минимум 30 лет, поэтому он стал искать молодых сериальных актеров.
3. Каспер Ван Дин, сыгравший Джони Рико, тренировался для роли 8 месяцев и в итоге наьрал 2,5 кг мышечной массы и потерял 9 сантиметров талии.
4. В сцене, когда Джони Рико росает гранату в огромного жука и отлетает назад, актер Каспер Ван Дин сломал ребро.
5. Актриса Дина Мэйер сыграла в фильме Диззи Флорес, хотя она запросто могла получить роль Кармен (возлюбленную Рико). Но она сама предпочла роли Диззи, так как для нее эта роль была гораздо ближе.
6. Все главные и второстепенные актеры проходили отдельную 12-дневную подготовку в специальном лагере. Подготовка включала в себя ежедневные 5-километровые пробежки и большую физическую нагрузку при малом доступе к кислороду (на высоте 1,8 км над уровнем моря).
7. Во время съемок каждый день несколько актеров получали тепловой удар из-за того, что съемки проходили во время 40-45 градусной жары. Среди них был и актер Джефф Бьюзи (сын Гэри Бьюзи), сыгравший друга Рико.
8. Так как арахниды создавались исключительно с помощью компьютерной графики, актерам приходилось взаимодействовать с пустотой. Для того, чтобы актеры могли на чем-то сконцентрироваться, в ход шли теннисные мячи, флаги и даже веники.
9. Чтобы снять сцену в душе, где мужчины мылись вместе с женщинами, Пол Верховен приказал удалиться всей съемочной группе. Из съемочной группы остался лишь он сам и оператор. Актеры, чтобьы чувствовать себя менее неловко, предложили раздеться самому режиссеру, и судя по различным интервью, Верховен на это согласился. Таким образом Верховен хотел показать, что либидо людей было подавлено в угоде фаизму и войне.
10. Верховен прописал отдельную обнаженную сцену для актрисы Дениз Ричардс, но она от нее отказалсь, сказав, что она никак не связана с ее героиней, и раздеваться она не будет. Правда, спустя некоторое время она снялась в фильме "Дикость" с весьма откровенными сценами, а также разделась для журнала "Playboy". Правда, тогда ее карьера уже пошла на спад.
11. В фильме многое взято от фашизма. Вы можете заметить, что форма пилотов, офицеров и разведчиков сильно напоминает форму фашистов. Создатели объясняли это тем, что немцы просто делали красивые вещи.
Существует даже предположение, что арахниды изначально не нападали на Землю, а земляне сами начали вторгаться в чужие миры, из-за чего инопланетные существа стали обороняться.
Помимо этого, в фильме показана обильная милитаристская пропаганда, причем в данной ленте она скорее высмеивается.
Да и сам режиссер заявил, что действия фильма происходят в альтернативном мире, где фашисты выиграли вторую мировую войну. Из-за этого так много похожести на третий рейх. Также, верховен говорил, что он показал именно идеальный фашистский мир с космическими кораблями и сияющим солнцем. Но также он добавил, что такой мир подходит только для одного - убивать инопланетных тараканов. Пр сути он троллил фашизм, но его глумление не было понято критиками, а большинство зриетлей в принципе не обратили на это внимания.
12. Над созданием графики в фильме трудилось около 300 дизайнеров и художников. Компьютерные эффекты в итоге составили почти половину бюджета фильма.
13. База, на которой расположена академия пилотов, называется "Терешкова" в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
14. Во время съемок было израсходовано около 300 тысяч холостых патронов, что являлось рекордом на то время.
15. Маколей Калкин, Квентин Тарантино, Роберт Родригез, Оливер Стоун, Мартин Скосезе и другие известные личности назвали фильм "Звездный десант" одним из своих любимых фильмов.
16. Инополанетных насекомых называют арахнидами. Вот только есть один нюанс. Арахниды - это пауки, которые насекомыми ни разу не являются.
Источник:
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"Наши скафандры – не космические, хотя и могут их заменить. И не совсем – защитная броня, хотя защищены мы гораздо лучше каких-нибудь рыцарей Круглого Стола. Это даже не что-нибудь вроде танка, хотя один рядовой Мобильной Пехоты без посторонней помощи справится с дивизионом танков или чего-нибудь похожего – если, конечно, найдется такой дурак, что пошлет танки против Мобильной Пехоты. Скафандр также и не летательный аппарат, хотя немного летать может, однако ни космический корабль, ни атмосферные леталки не смогут успешно бороться с человеком в скафандре, разве что подвергнуть район, где он находится, массированной бомбардировке, а это все равно что спалить дом, чтобы уничтожить одну муху. А мы можем проделывать такое, на что не способны ни самолеты, ни звездолеты, ни подводные лодки.
Существует дюжина способов массового уничтожения на расстоянии – звездолеты, ракеты, то да се. Они могут устроить катастрофу такого масштаба, что война, считай, кончена – народа или целой планеты больше не существует. Мы же делаем совершенно другие вещи. Мы делаем войну таким же личным делом, как щелчок по носу. Мы можем действовать избирательно, создавая давление в строго определенной точке и на строго определенное время. Нам никогда не приказывали спуститься и убить – или захватить – всех рыжеволосых левшей в заданном округе, но, если прикажут, мы сможем! Мы сделаем."
Роберт Хайнлайн "Звездный десант | Starship Troopers"
https://librebook.me/starship_troopers/vol2/7https://librebook.me/starship_troopers/vol2/7
Меня лично, тошнило от высокопарных слов, от низкопробной игры актёров.
И вообще, я почему-то за этих жуков был.
Дениз Ричардс - самая никакущая актриса в фильме.
Сборище плохо играющих актёров, дальнейшая карьера которых, только подтвердила их посредственность.
По визуалу этот фильм - просто бодрая (здесь Вы правы) стрелялка.
Хорошее,черт возьми, правило,-А..?)))!!!
Специально не изучал, но вроде там если в войсках не был, то определенные должности тебе закрыты.
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Молодцы авторы фильма. В своём сарказме на политику США - переплюнул всех, в том числе критиков, задававших вопросы о форме)
А так, боевичёк для 5-8 классов.
Но, вот, то что через много лет на фишках появился пост "говно-факты" об этом кино.
Это удивляет.
Ну и про "факты", как уже было сказано выше "говно"