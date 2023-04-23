16 интересных фактов о фильме "Звездный десант"

Существует даже предположение, что арахниды изначально не нападали на Землю, а земляне сами начали вторгаться в чужие миры, из-за чего инопланетные существа стали обороняться.

Помимо этого, в фильме показана обильная милитаристская пропаганда, причем в данной ленте она скорее высмеивается.

Да и сам режиссер заявил, что действия фильма происходят в альтернативном мире, где фашисты выиграли вторую мировую войну. Из-за этого так много похожести на третий рейх. Также, верховен говорил, что он показал именно идеальный фашистский мир с космическими кораблями и сияющим солнцем. Но также он добавил, что такой мир подходит только для одного - убивать инопланетных тараканов. Пр сути он троллил фашизм, но его глумление не было понято критиками, а большинство зриетлей в принципе не обратили на это внимания.

12. Над созданием графики в фильме трудилось около 300 дизайнеров и художников. Компьютерные эффекты в итоге составили почти половину бюджета фильма.

13. База, на которой расположена академия пилотов, называется "Терешкова" в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

14. Во время съемок было израсходовано около 300 тысяч холостых патронов, что являлось рекордом на то время.