13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с другом

Ниже представлены любопытные и необычные проекты, в которых главный герой и антагонист так и не встретились. Внимание! Впереди будут спойлеры!
Так уж устроен человек, что тема противостояния добра и зла заставляет его сердце биться чаще, чем и пользуются режиссёры-психологи в своих кинокартинах. Мы испытываем настоящее удовольствие, когда главный герой встречается со злодеем лицом к лицу и учит его уму-разуму, расставляя все точки над «і» в их сложных взаимоотношениях. Однако создатели некоторых известных фильмов так и не дали нам насладиться сценой наказания протагониста в привычном для зрителя ключе: никаких гляделок, как в вестерне, злодей не умирает на руках у главного персонажа и даже не падает со скалы, пока тот с сочувствием смотрит ему вслед.
Главный герой картины – шотландский воин Уильям Уоллес, которому не удалось поквитаться со своим противником английским королём Эдуардом I по прозвищу Длинноногий. Уильяма предали и пленили, поэтому зрителям не посчастливилось увидеть эпичную битву двух колоритных персонажей.
Сварщик Льюэллин Мосс на протяжении всего сюжета пытается скрыться от хладнокровного безжалостного киллера Антона Чигура, прихватив с собой чемодан с двумя миллионами долларов. Чигур выслеживает Мосса, но тот всегда оказывается на шаг впереди него. Самое близкое общение, состоявшееся между двумя героями — это перестрелка на расстоянии, в которой оба получили ранения.
Два детектива, Пак и Чо, пытаются раскрыть серию жестоких убийств. Третий полицейский, инспектор Со, приезжает из Сеула, чтобы помочь им. Фильм знакомит зрителей с расследованием, которое в конечном итоге приводит к обнаружению вероятного убийцы. Когда тест ДНК шокирующим образом оправдывает подозреваемого, кажется, что вся надежда потеряна. Фильм заканчиваются переносом событий на 17 лет вперёд. Преступления не раскрыты, убийца все ещё где-то бродит по улицам города, а Пак по-прежнему одержим делом, которое он и его коллеги никогда не смогут раскрыть.
Герой Аарон Кросс контактирует с полковником Эриком Байером только в своих воспоминаниях. По мере их восстановления (герой страдал амнезией), Аарону удаётся разоблачить замыслы ЦРУ.
Бессмертный Джо превратил в ад жизнь жителей пустоши. Он регулирует порции воды и контролирует каждый шаг всего народа. Макс Рокатански прилагает невероятные усилия, чтобы избавиться от диктатора, однако тот погибает от руки совершенно другого персонажа. Главному герою на протяжении всей истории так и не удаётся столкнуться с антагонистом хотя бы раз, чтобы преподать ему важный урок.
Независимый хоррор повествует о молодой паре, которая отправляется в лесную глушь, чтобы выследить снежного человека и заснять его на камеру. Герои ночуют в палатке, испытывают на себе все тяготы жизни в условиях дикой природы. Странное существо постоянно подбирается к ним, старается напугать. Но посмотреть монстру в глаза главным героям так и не удаётся.
По сюжету любитель компьютерных стрелялок внезапно оказывается последним защитником, способным противостоять злобным захватчикам из галактики. Юноша по имени Алекс садится за настоящий космолёт и вмиг разбирается с вражеским космофлотом. За весь фильм герой ни разу не встречается с инопланетными врагами и их предводителем Зуру.
Жан Баттист Иммануэль Зорг — помощник загадочного Мистера Тени и главный злодей фильма. За весь фильм он и Корбин Даллас ни разу не пересеклись, хотя были невероятно близки к этому — в одной из сцен Корбин покидает лифт, в то время, как Зорг заходит в лифт рядом.
Парень по имени Кларенс и его девушка Алабама внезапно попадают в передрягу, к которой они совершенно не были готовы — они по ошибке похищают ценный груз у наркомафии. По их следам идёт некий Винченцо Кокотти, который готов применить любые средства для устранения недругов. В конце фильма Кларенс так и не узнаёт, кто же постоянно пытался его убить.
Фильм посвящён реальному расследованию преступлений известного серийного убийцы по прозвищу Зодиак, который держал в страхе всю Калифорнию в 1960-х и 1970-х годах. Сюжет фильма представляет собой набор зацепок, загадок и бессмысленных попыток установить личность преступника. Вычислить злодея и выйти на его след не получается (кстати, как и в реальной жизни).
«Шоу Трумана» — не совсем типичная история о главном герое и злодее, преследующем его. В этом случае Труману Бербанку приходится столкнуться с неприятной правдой, заключающейся в том, что вся его жизнь — сплошной обман. Оказывается, что мужчина всё время жил в срежисированной клетке, которая не имеет ничего общего с реальностью. Виновник этого — создатель шоу Кристоф. Труман озадачен неприятной правдой, поэтому он решает найти выход, что и приводит к основному конфликту в истории.
Герой и антагонист ни разу не встречаются друг с другом. Кристоф общается с Труманом только с помощью голосовой связи.
В фильме жену Брента Магну, бывшего автогонщика, похищают. Некая загадочная личность, известная как «Голос», отдаёт ему серию странных приказов по телефону. Только выполнив эти поручения, Брент сможет вернуть свою жену. Селена Гомес играет случайную попутчицу, которая помогает ему в этом нелёгком деле. Главный герой и «Голос» так и не встречаются на протяжении фильма.
Люк Скайуокер так и не увидел Императора Палпатина и Гранд Моффа Таркина. С «отцом» (Дартом Вейдером) юный ученик Оби-Вана смог увидеться мельком и то на очень большом расстоянии во время гибели Кеноби и в битве за Звезду Смерти.
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Зато в последующих сериях Люк Скайукер смог повидаться с "отцом" вволю и с очень близкого расстояния...