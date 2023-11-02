13 фильмов, главная фишка которых заключается в том, что герой и злодей не пересекаются друг с другом

«Шоу Трумана» — не совсем типичная история о главном герое и злодее, преследующем его. В этом случае Труману Бербанку приходится столкнуться с неприятной правдой, заключающейся в том, что вся его жизнь — сплошной обман. Оказывается, что мужчина всё время жил в срежисированной клетке, которая не имеет ничего общего с реальностью. Виновник этого — создатель шоу Кристоф. Труман озадачен неприятной правдой, поэтому он решает найти выход, что и приводит к основному конфликту в истории.

Герой и антагонист ни разу не встречаются друг с другом. Кристоф общается с Труманом только с помощью голосовой связи.