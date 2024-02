Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме

17. Имя и фамилия главного героя (Chuck Noland) были придуманы неслучайно. Тут запрятана некая игра слов. Если оставить только первую букву имени и всю фамилию, то получится "C. Noland", что созвучно с сочетанием "See no land", которое можно перевести как "Не вижу земли".

18. Изначально планировалось, что кто-то за кадром будет читать текст от лица Уилсона, чтобы Том Хэнкс мог лучше выстраивать свой диалог с мячом. Но в итоге эту идею отбросили, так как актер прекрасно справился с ролью, разговаривая с немым мячом без суфлеров.