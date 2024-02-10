Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме

Драма "Изгой" с Томом Хэнксом в главной роли вышла в 2000 году, и она быстро стала по-настоящему культовой. Фильм показывает простую, на первый взгляд, историю человека, который оказался совершенно один на необитаемом острове, где он пытается выжить и найти спасение.
1. Работа над фильмом началась со сценариста Уильяма Бройлеса младшего - номинанта на премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий (фильм "Апполон 13").
При написании сценария Уильям решил, что он должен сам испытать всё то, что будет испытывать его герой. Поэтому он, не долго думая, отправился на один из островов, который находится недалеко от Мексики, где находился в течение пары недель в полной изоляции.
Уильям ловил рыбу и жарил ее на костре. Это помогло ему лучше понять своего героя и поймать вдохновение для написания сценария. Но самое интересное, что именно на этом острове он нашел старый волейбольный мяч, благодаря чему у него и возникла идея сделать лучшим другом главного героя этот предмет спортивного инвентаря.
2. После того как сценарий был готов, Уильям Бройлес младший стал ходить по студиям, предлагая боссам снять фильм. Этим сценарием заинтересовалась студия "Castlerock". Кинобоссы уже начали строить планы на этот фильм и подбирать режиссера и главных актеров.
К слову, боссы студии хотели видеть в роли Чака Ноланда Рэйфа Файнса, Кевина Спейси или Кевина Костнера. Но не тут-то было, так как права на съемки фильма по этому сценарию успели приобрести кинокомпании "20-th century FOX" и "Dreamworks".
3. Когда речь зашла о режиссере, боссы решили, что фильм должен снять непременно Роберт Земекис. Тот согласился, но с одним условием: роль Чака Ноланда должен будет сыграть Том Хэнкс, с которым Земекис уже работал вместе над фильмом "Форест Гамп". Никто из верхушки не был против этого, поэтому на главную роль тут же взяли Тома Хэнкса.
Также, Земекис очень хотел видеть в роли Келли (подруги Чака) Мишель Пфайфер, но актриса отказалась, так как ее эта роль просто не заинтересовала.
Тогда эта роль была предложена Шэрон Стоун. Но и она отказалась от этой роли. Причем, ее отказ был связан вовсе не с тем, что ей не понравился сценарий. Всё оказалось куда интереснее. По словам актрисы, она бы согласилась на эту роль, если бы она была важной для фильма, но самым важным героем после Тома Хэнкса был... волейбольный мяч.
Тогда агенты предложили роль оскароносной актрисе Хелен Хант, которая тут же согласилась сыграть эту пусть и небольшую, но довольно важную роль.
4. Изначально планировалось, что заграничные съемки будут проходить в Польше или Венгрии, но в итоге что-то не срослось, поэтому съемки были перенесены в Москву.
Том Хэнкс вспоминал, что его предупреждали о том, что Россия - это чуть ли не самое опасное место на Земле, где на улицу просто нельзя выходить, иначе тебя убьют или ограбят. Тем не менее съемочная группа отправилась в Москву и без каких-либо проблем отсняла все нужные сцены, причем даже на Красной Площади.
Для съемки массовки брали местных жителей. В кадр в качестве актера массовки даже попал Дмитрий Дюжев. Кстати, это в принципе была первая роль Дюжева в кино.
У самого Тома Хэнкса остались отличные впечатления о России и о гостеприимстве людей. Москва была не похожа на то место о котором ему рассказывали, сравнивая нашу столицу с Чикаго 30-х годов. Единственное, что не понравилось Хэнксу, так это холод. Ну это и неудивительно, ведь съемки проходили в январе.
Спустя 5 лет он, кстати, даже сыграет русскоговорящего гражданина вымышленной страны Крокозии в фильме "Терминал".
5. Во время съемок в Москве было отснято немало материала. Но, к сожалению, Земекис не стал вставлять некоторые сцены. Так, например, в фильм не попала сцена, где Чак Ноланд договаривается с милиционерами, чтобы они никого не подпускали, или где он же пробует блюда русской кухни.
6. Роберта Земекиса обвинили в том, что он слишком много времени уделил рекламе "FedEx", и что сама картина больше напоминает одну большую рекламу.
Сам Роберт Земекис сказал, что не получил от компании ни цента, и что вряд ли компания будет платить за такую рекламу, где по вине их бренда самолет потерпел крушение, а люди не получили свои посылки.
И ведь действительно. Изначально компания "FedEx" была против того, чтобы название компании фигурировало в этом фильме. Но позже они передумали, и даже предоставили свои коробки, автомобили и склад в Москве для съемок. А глава компании "Fedex" Фред Смит даже снялся в небольшом эпизоде в самолете.
7. Продюсер Стив Старки предлагал снимать островные сцены где-нибудь на Гавайах, так как это было бы дешевле, но это предложение было отвергнуто в пользу творчества и реализма. В итоге в качестве места съемок был выбран остров Манурики, который принадлежит Фиджи.
До съемок этого фильма об острове толком никто не знал, да и он действительно является необитаемым. Но зато после успеха фильма его буквально заполонили туристы, которые хотя бы ненадолго хотели побыть в шкуре главного героя.
8. Изначально, продюсеры хотели, что "другом" главного героя будет мяч для американского футбола (эллипсоидной формы), но Роберт Земекис отказался от этой затеи в пользу волейбольного мяча фирмы "Wilson", в честь которой мячик и получил свое имя.
И кстати, после успеха картины, продажи мячей компании "Wilson" резко подскочили. Более того, компания создала отдельную линейку мячей с "кровавым" отпечатком ладони Тома Хэнкса. А ведь сама компания не платила киношникам за рекламу.
9. Момент, когда Чак Ноланд пытается разбить кокосовый орех, кинув его в стену, является чистой импровизацией Тома Хэнкса. Изначально Земекис не хотел вставлять эту сцену, так как счел такую затею глупой. Но немного подумав, режиссер все же решил, что эта сцена должна быть в фильме, так как человек, находящийся в отчаянии, часто совершает глупые поступки.
10. Съемки после крушения самолета, когда герой Хэнкса пытается спастись на надувной лодке, снимались в павильоне студии в огромном бассейне. И в некоторых сценах Том Хэнкс решил поучаствовать лично без дублеров, что позволило оператору отснять необходимые сцены крупным планом.
Сам Том Хэнкс признавался, что ему понравились съемки этой сцены, за исключением одного - воды, которой во время съемок.
11. В сцене, где Чак Ноланд поранил ногу об острые камни на дне, кровь конечно же была ненастоящей. Но во время съемок фильма Том Хэнкс действительно сильно порезал свою ногу и занес инфекцию. Актеру оказали медицинскую помощь, но ему пришлось проваляться в больнице несколько дней, из-за чего съемки были на время приостановлены. После этого он ходил в воде только в сандалиях. А ноги, которые нам показывают под водой, принадлежали дублеру.
12. Труп пилота, который прибило к берегу, сыграл не живой человек. Специально для фильма была изготовлена кукла в человеческий рост.
13. В перерыве между съемками Том Хэнкс хотел попробовать сам развести огонь с помощью трения, как и его герой. Но в итоге он потратил примерно час времени, а огонь так и не добыл.
14. Дождь, который мы видим в фильме, был ненастоящим. Он был создан с помощью специальных больших дождевых установок, которые очень трудно было доставить на остров. Создатели были бы и рады снимать фильм во время настоящего дождя, но во время съемок никаких осадков ни разу не было.
Также, некоторые проблемы возникали и с доставкой осветительного оборудования, поэтому большинство ночных сцен снимали днем, а затем их затемняли на этапе монтажа.
15. Для того, чтобы реалистично показать человека, который длительное время находился на острове, питаясь лишь фруктами и рыбой, Тому Хэнксу пришлось похудеть на 20 килограмм.
Изначально ему дали 6 месяцев на то, чтобы он сбросил нужное количество веса, но потом создатели все же пришли к выводу, что это было бы издевательством над актером, поэтому на похудение ему дали 1 год.
Как признавался сам Том Хэнкс, похудение далось ему тяжело, так как ему пришлось отказаться от любимых продуктов питания и деликатесов.
А вот Роберт Земекис во время годового перерыва не сидел без дела, а снял фильм "Что скрывает ложь", где главную роль исполнила Мишель Пфайфер, отказавшаяся от съемок в "Изгое".
16. Но трансформация Хэнкса коснулась не только похудения. Пока актер худел, он специально отращивал волосы и бороду. Поэтому, тот образ, который мы видим в кадре (волосатого и бородатого Хэнкса) - это не грим, а реальная растительность актера.
17. Имя и фамилия главного героя (Chuck Noland) были придуманы неслучайно. Тут запрятана некая игра слов. Если оставить только первую букву имени и всю фамилию, то получится "C. Noland", что созвучно с сочетанием "See no land", которое можно перевести как "Не вижу земли".
18. Изначально планировалось, что кто-то за кадром будет читать текст от лица Уилсона, чтобы Том Хэнкс мог лучше выстраивать свой диалог с мячом. Но в итоге эту идею отбросили, так как актер прекрасно справился с ролью, разговаривая с немым мячом без суфлеров.
19. Одной из самых сложных сцен стала съемка потери Уилсона в океане. Мяч никак не хотел уплывать от Тома Хэнкса. При его пуске на воду, он то и дело возвращался назад. Члены съемочной группы даже шутили, что Уилсон живой и он не хочет уплывать от своего друга.
В итоге, из-за всех сложностей съемки данной сцены продлились аж 4 дня. Но все это было не зря. Мы получили самую эмоциональную сцену, из-за которой немало людей пустили слезу и даже рыдали.
20. Плот для фильма был построен усилиями членов съемочной группы. На постройку этого плота ушло примерно 5 дней, но когда его спустили на воду, он тут же развалился. В итоге пришлось нанимать профессионалов с Фиджи, которые построили действительно качественный плот.
21. Естественно, после просмотра фильма всех мучал один вопрос: Что лежит в той самой посылке с крыльями, которую Чак не вскрывал и в конце доставил адресату?
По изначальной задумке сценарист Уильям Бройлес планировал, что в конце фильма посылку откроют, и там будет лежать бутылочка с соусом от некоей женщины, которая отправила ее своему любимому, прикрепив письмо, где говорится о том, что ей очень одиноко и она словно находится в изоляции без своего любимого.
Но в итоге эту идею не приняли, и было решено вовсе не вскрывать посылку, чтобы зрители сами могли строить свои теории. В итоге так и вышло. В интернете стали появляться бурные обсуждения, где каждый предлагал свои варианты с содержимым посылки.
Чуть позже Роберт Земекис сказал, что в посылке лежал водонепроницаемый сотовый телефон на солнечных батареях. Естественно, режиссер просто пошутил. Настоящий "тролль 80-го уровня".
Но на этом троллинг был не закончен. Чуть позже вышел рекламный ролик "Fedex", где герой Том Хэнкса доставляет ту самую посылку и спрашивает, что в ней было. А девушка отвечает: "Ничего особенного. Сотовый телефон, удочка и GPS-навигатор".
22. При бюджете в 113,5 миллионов долларов (90 миллионов - ушло на производство и 23,5 миллиона на рекламу) фильм собрал в мировом прокате почти 430 миллионов долларов.
Это, безусловно, был успех. А ведь многие говорили Земекису, что фильм провалится в прокате, и что массовому зрителю такое кино не нужно. Но все они ошибались.
23. Создатели культового сериала "Остаться в живых" (LOST) сказали, что именно фильм "Изгой" вдохновил из на создание своего сериала. Только в отличие от героя Тома Хэнкса в сериале никто не худел.
24. У мячика Уилсона также были дублеры. Всего для фильма было использовано 3 мяча. Один из этих мячей, кстати, ушел с молотка за 18400 долларов.
25. Для создания музыки к фильму был привлечен известный композитор Алан Сильвестери, который писал музыку к таким культовым фильмам как "Форест Гамп", "Назад в будущее", "Хищник", "Мстители" и др.
Но Роберт Земекис заявил, что в его фильме будет минимум музыки, чтобы зритель смог больше погрузиться в фильм и понять главного героя. Поэтому общая продолжительность музыке в фильме составляет всего 15 минут, и это включая титры.
26. За съемочным процессом фильма тщательно следили экологи. Они даже заключили договор с киношниками, что за каждое вырубленное дерево они будут обязаны посадить три новых.
27. Трудности съемок заключались еще и в том, что неподалеку от острова плавали вечно орущие серферы, а также располагались шумные яхты. Из-за этого звук получился бракованным, поэтому для достижения максимальной тишины звук пришлось записывать и накладывать отдельно.
Но благодаря этому фильм был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший звук". Правда, саму статуэтку забрать так и не удалось.
Источник:
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Таки спутниковый телефон .Что толку то от сотового посреди океана.