Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме

Уильям ловил рыбу и жарил ее на костре. Это помогло ему лучше понять своего героя и поймать вдохновение для написания сценария. Но самое интересное, что именно на этом острове он нашел старый волейбольный мяч, благодаря чему у него и возникла идея сделать лучшим другом главного героя этот предмет спортивного инвентаря.

2. После того как сценарий был готов, Уильям Бройлес младший стал ходить по студиям, предлагая боссам снять фильм. Этим сценарием заинтересовалась студия "Castlerock". Кинобоссы уже начали строить планы на этот фильм и подбирать режиссера и главных актеров.

К слову, боссы студии хотели видеть в роли Чака Ноланда Рэйфа Файнса, Кевина Спейси или Кевина Костнера. Но не тут-то было, так как права на съемки фильма по этому сценарию успели приобрести кинокомпании "20-th century FOX" и "Dreamworks".

3. Когда речь зашла о режиссере, боссы решили, что фильм должен снять непременно Роберт Земекис. Тот согласился, но с одним условием: роль Чака Ноланда должен будет сыграть Том Хэнкс, с которым Земекис уже работал вместе над фильмом "Форест Гамп". Никто из верхушки не был против этого, поэтому на главную роль тут же взяли Тома Хэнкса.