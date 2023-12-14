Небольшой рассказ о ВПЧ и почему его надо бояться

К сожалению, с развитием человечеств, а на людей постоянно охотятся самые разные болезни, о многих из которых многие даже не знают, или же знают недостаточно. Сегодня стоит поговорить о тихом убийце, под названием вирус папилломы человека.
Не так давно мной был опубликован пост, где был подробный ликбез о том, что такое ВИЧ, как его можно получить и чего достигла современная фармакология в этом вопросе. Ряд комментариев показал, что многие люди до сих пор многого не знают о ВИЧ. Поэтому сегодня пост будет посвящён тому, о чём, скорее всего, знают ещё меньше, а между тем, это весьма опасно.
ВПЧ (вирус папилломы человека) - это вирусная инфекция, передающаяся от человека к человеку при кожном контакте. ВПЧ бывает больше 100 видов и больше 40 из них передаются половым путём.
Это одна из самых распространённых инфекций разряда ИППП (инфекции передающиеся половым путём). Ряд ВПЧ могут никак не отражаться на здоровье, но некоторые их типы могут привести к остроконечным кондиломам и онкологии.
Большое количество людей, занимающихся сексом, в тот или иной момент получают ВПЧ, а кто-то может заразиться и повторно. Инфекцию можно контролировать, если регулярно сдавать анализы.
Поскольку видов ВПЧ довольно много, то стоит заострить внимание на тех, которые могут серьёзно угрожать здоровью и жизни. То есть об онкогенных.
Вид высокого риска ВПЧ может привести к:
- Анальному раку
- Некоторым видам рака полости рта и горла
- Раку шейки матки
- Раку вульвы
- Раку влагалища
- Раку полового члена
Важно знать, что именно рак шейки матки стоит на четвёртом месте по распространённости среди женщин по всему миру. 50% случаев этого вида онкологии вызывают именно 16 и 18 типы вируса папилломы человека. Это вообще самое распространённое заболевание, связанное с ВПЧ. Рак шейки матки излечим, но только в том случае, если он был обнаружен на ранней стадии и если пациентка не затягивает с лечением.
Небольшая статистика: ежегодно от рака шейки матки в мире умирает около 300 тысяч женщин.
В 2021 году в России было обнаружено больше 15 тысяч случаев заболевания, при этом практически каждый второй случай рака шейки матки, в дальнейшем, становился причиной смерти женщины.
Те мужчины, у которых есть ВПЧ, в большинстве не обнаруживают никаких симптомов. Изредка могут проявиться остроконечные кондиломы. Стоит всё же уточнить, что если на половом члене и в ближайших зонах обнаружены какие-то странные высыпания или поражения, то нужно немедленно обратиться к врачу.
Ряд штаммов ВПЧ могут привести к онкологии полового члена, горла или анального канала. Те мужчины, у которых ослаблен иммунитет, подвержены большему риску развития рака.
Что повышает риск получить ВПЧ
- Секс без барьерной контрацепции. Разумеется, особенно если нет постоянного партнёра, презерватив нужно использовать обязательно. Тем более, если человек находится в "свободном плавании" и у его половая жизнь не предполагает моногамии.
- Ослабленная иммунная система.
- Инфекции, передающиеся половым путём (вирус обычного герпеса, гонорея, хламидиоз)
- Секс с инфицированным человеком. Поэтому, крайне важно сдавать анализы хотя бы два раза в год, чтобы успеть предотвратить развитие возможной онкологии
- Также ВПЧ может передаться от матери к ребёнку при родах
Своевременный скрининг шейки матки. В возрасте от 21 года до 65 лет женщине необходимо регулярно проходить обследование, это сегодня один из самых эффективных способов профилактики онкологии шейки матки.
Вакцинация. Да, существует вакцина, она проверенна, безопасна и эффективна. Она работает для всех типов ВПЧ, в том числе и онкогенных. Однако, вакцинацию лучше проводить как девочкам, так и мальчикам в возрасте 11/12 лет, а в целом - до 26 лет. Вакцина не рекомендуется лицам старше, так как от 27 до 45 лет, она имеет меньше преимуществ. Но некоторые решают поставить эту вакцину, разумеется после консультации с врачом.
В большинстве случаев вирус можно контролировать. Регулярное тестирование поможет в мониторинге инфекции. Те бородавки, что проявятся при заражении вирусом (они отличаются внешне, зависит от того, какой тип ВПЧ привёл к их образованию) можно вылечить при помощи электрокоагуляции, лекарств или же жидкого азота. Но это прост удаление бородавок, вирус не будет вылечен таким образом и они могут снова вернуться.
А в случае онкологии, вызванном ВПЧ, как и во всех подобных ситуациях, применяется химия, лучевая терапия или же хирургические манипуляции.
Так как лечения ВПЧ на сегодняшний день нет, то нужно просто своевременно проверяться, сдавать анализы, заниматься безопасным сексом и таким образом, можно существенно снизить риск получения вируса. И, как следствие, возможно спасти себе жизнь.
Источник:
- Плюсы и минусы раздельного сна
- Советский электрик Яков Циперович, который перестал стареть
- Британец шесть лет прожил с пенисом на руке и теперь его наконец вернули на законное место — между ног
- Интересные факты о "резиновом изделии №2"
- Зачем верблюда кормят змеями