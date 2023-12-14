Небольшой рассказ о ВПЧ и почему его надо бояться

Поскольку видов ВПЧ довольно много, то стоит заострить внимание на тех, которые могут серьёзно угрожать здоровью и жизни. То есть об онкогенных.

Вид высокого риска ВПЧ может привести к:

Анальному раку

Некоторым видам рака полости рта и горла

Раку шейки матки

Раку вульвы

Раку влагалища

Раку полового члена

Важно знать, что именно рак шейки матки стоит на четвёртом месте по распространённости среди женщин по всему миру. 50% случаев этого вида онкологии вызывают именно 16 и 18 типы вируса папилломы человека. Это вообще самое распространённое заболевание, связанное с ВПЧ. Рак шейки матки излечим, но только в том случае, если он был обнаружен на ранней стадии и если пациентка не затягивает с лечением.

Небольшая статистика: ежегодно от рака шейки матки в мире умирает около 300 тысяч женщин.

В 2021 году в России было обнаружено больше 15 тысяч случаев заболевания, при этом практически каждый второй случай рака шейки матки, в дальнейшем, становился причиной смерти женщины.