Зачем верблюда кормят змеями

Знаменитый "корабль пустыни" известен в первую очередь тем, что носит запас еды и воды в своих горбах. Но примечателен он не только этим.
У верблюда очень сильный иммунитет, который справляется со множеством смертельных для других зверей болезней. Страшен верблюдам только туберкулёз, от которого привычные к сухому воздуху животные часто страдают, оказавшись на влажных пастбищах и в сырости. А ещё организм верблюда может потерять до 25% влаги без вреда. Для других животных такое обезвоживание закончилось бы смертью.
Но бывает, что верблюд всё же захворает и тогда начнёт отказываться от пищи. Для лечения своих верблюдов хозяева придумали весьма необычный способ.
Они заставляют животных проглотить живую змею и запить её большим количеством воды. От змеиного яда у верблюда повышается температура тела, он начинает хотеть пить. А когда животное полностью пропотеет, то начинает выздоравливать. Без участия змеи заставить верблюда охладиться или же наоборот вспотеть задача не из лёгких, так как животное регулирует температуру тела самостоятельно (это помогает ему не свариться днём и не замёрзнуть ночью).
В суровых условиях пустыни этот радикальный способ лечения верблюдов - настоящее спасением.
А были даже случаи, когда при нехватке еды верблюды находили змей самостоятельно и глотали их совершенно по доброй воле. Организм их устойчив к яду, прекрасно с ним справляется и для них какая-нибудь гадюка - это как для нас жаропонижающие средства, от которых мы потеем при болезни.
Жители пустыни могут вылечить своего заболевшего большого друга при помощи самых разных странных зелий, куда насыпают табак, порох, серу, толчёные кости, масло и дёготь. Напоминает какие-то ведьмины снадобья, но самое главное, что они помогают поставить верблюда на ноги.
Учёные говорят, что иммунитет верблюда может справиться даже с чумой, которой животное могут наградить грызуны, случайно проглоченные во время поедания растений. И вот как раз от чумы, в том числе, и лечат ядовитыми змеями.
Источник:
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