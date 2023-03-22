Зачем верблюда кормят змеями

Они заставляют животных проглотить живую змею и запить её большим количеством воды. От змеиного яда у верблюда повышается температура тела, он начинает хотеть пить. А когда животное полностью пропотеет, то начинает выздоравливать. Без участия змеи заставить верблюда охладиться или же наоборот вспотеть задача не из лёгких, так как животное регулирует температуру тела самостоятельно (это помогает ему не свариться днём и не замёрзнуть ночью).

В суровых условиях пустыни этот радикальный способ лечения верблюдов - настоящее спасением.

А были даже случаи, когда при нехватке еды верблюды находили змей самостоятельно и глотали их совершенно по доброй воле. Организм их устойчив к яду, прекрасно с ним справляется и для них какая-нибудь гадюка - это как для нас жаропонижающие средства, от которых мы потеем при болезни.