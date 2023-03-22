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Зачем верблюда кормят змеями

Зачем верблюда кормят змеями

Автор:
22 марта 2023 17:48
Сообщество : RealFishki
Метки: верблюд   ветеринария   животные   здоровые   змея   интересное   медицина   факты   
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Знаменитый "корабль пустыни" известен в первую очередь тем, что носит запас еды и воды в своих горбах. Но примечателен он не только этим.

У верблюда очень сильный иммунитет, который справляется со множеством смертельных для других зверей болезней. Страшен верблюдам только туберкулёз, от которого привычные к сухому воздуху животные часто страдают, оказавшись на влажных пастбищах и в сырости. А ещё организм верблюда может потерять до 25% влаги без вреда. Для других животных такое обезвоживание закончилось бы смертью.

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Но бывает, что верблюд всё же захворает и тогда начнёт отказываться от пищи. Для лечения своих верблюдов хозяева придумали весьма необычный способ.

Они заставляют животных проглотить живую змею и запить её большим количеством воды. От змеиного яда у верблюда повышается температура тела, он начинает хотеть пить. А когда животное полностью пропотеет, то начинает выздоравливать. Без участия змеи заставить верблюда охладиться или же наоборот вспотеть задача не из лёгких, так как животное регулирует температуру тела самостоятельно (это помогает ему не свариться днём и не замёрзнуть ночью).

В суровых условиях пустыни этот радикальный способ лечения верблюдов - настоящее спасением.

А были даже случаи, когда при нехватке еды верблюды находили змей самостоятельно и глотали их совершенно по доброй воле. Организм их устойчив к яду, прекрасно с ним справляется и для них какая-нибудь гадюка - это как для нас жаропонижающие средства, от которых мы потеем при болезни.

Жители пустыни могут вылечить своего заболевшего большого друга при помощи самых разных странных зелий, куда насыпают табак, порох, серу, толчёные кости, масло и дёготь. Напоминает какие-то ведьмины снадобья, но самое главное, что они помогают поставить верблюда на ноги.

Учёные говорят, что иммунитет верблюда может справиться даже с чумой, которой животное могут наградить грызуны, случайно проглоченные во время поедания растений. И вот как раз от чумы, в том числе, и лечат ядовитыми змеями.

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Метки: верблюд   ветеринария   животные   здоровые   змея   интересное   медицина   факты   
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9  комментариев
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32k
Юр21 8 часов назад
"Спробуй заячий помёт! Он - ядрёный! Он проймёт! И куды целебней мёду, Хоть по вкусу и не мёд. Он на вкус хотя и крут, И с него, бывает, мрут, Но какие выживают - Те до старости живут." (с)
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6k
Андрей Крылов 3 часа назад
Гм... Довольно интересный способ лечения верблюов. Недеюсь. что не тупой вброс. Я дапже погулю эту тему, чуть позже. Но что тольоко не бывает? При всей дикости похоже на правду. Но вот сразу не поверю, пока не погуглю тему.
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66k
SAndre 4 часа назад
хренасе у него глисты!
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40k
Сергей 7 часов назад
Живая змея в брюхе, это средство от глистов.
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29k
Ego sum qui sum 7 часов назад
хорошо хоть не змей верблюдами
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43k
turyst 7 часов назад
Вы там определитесь, что-ли.
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5
MaxOzeransky turyst Полчаса назад
Чего тут не понятного? Как по твоему работает парацетамол?
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70k
Timofey 7 часов назад
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