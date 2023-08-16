Что такое эти злосчастные магнитные бури

Как же помочь себе в этот непростой период?

Врачи советуют тем, у кого повышенное давление, пить побольше воды, а вот соль максимально убрать из рациона, так как она задерживает в организме жидкость и давление может расти ещё сильнее. Если давление наоборот пониженное, то нужны наоборот тонизирующие напитки, вроде настоев трав, или элеутерококка. Ну и, конечно же, стоит избегать физических нагрузок.

Перекличка метеочувствительных в комментах!