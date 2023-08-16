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Что такое эти злосчастные магнитные бури

Что такое эти злосчастные магнитные бури

Автор:
16 августа 2023 18:55
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: вспышки   здоровые   интересное   медики   медицина   полезное   
916
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Многие из людей сталкивались с внезапным скачком давления. Потом резко начиналось учащённое сердцебиение, проблемы со сном, а некоторых начинает мучить мигрень. Это всё метеозависимые люди, на которых влияет "погода".

Магнитными бурями называются перемены в магнитном поле нашей планеты, возникающие из высокой солнечной активности. Солнце постоянно выбрасывает ионизированные частицы - электроны и протоны. Они добираются до Земли при помощи солнечного ветра. От звёздной радиации Землю охраняет магнитосфера - магнитная оболочка, которую мы не видим.


Скорость солнечного ветра возрастает, когда происходят вспышки на Солнце. Сильный поток, в свою очередь, действует и на магнитное поле нашей планеты. Величины токов магнитосферы начинают меняться и вот эти самые колебания и ощущают метеочувствительные люди. Медики в этом уверены, но учёные с ними спорят.


Врачи не раз отмечали, что сердечники, гипотоники и гипертоники всегда жалуются на плохое самочувствие в период магнитных бурь. Но вот учёные утверждают, что магнитные волнения происходят далеко, чтобы почувствовать их, а люди, жалующиеся на ухудшение самочувствия, просто страдают от хронической усталости или физических перегрузок.


Как же помочь себе в этот непростой период?
Врачи советуют тем, у кого повышенное давление, пить побольше воды, а вот соль максимально убрать из рациона, так как она задерживает в организме жидкость и давление может расти ещё сильнее. Если давление наоборот пониженное, то нужны наоборот тонизирующие напитки, вроде настоев трав, или элеутерококка. Ну и, конечно же, стоит избегать физических нагрузок.

Перекличка метеочувствительных в комментах!

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Метки: вспышки   здоровые   интересное   медики   медицина   полезное   
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3  комментария
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10k
Борис Карабанов 39 минут назад
Это всё понятно - мигрень, тахикардия-махикардия, но почему магнитные бури происходят именно по понедельникам?
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Аркадий 2 минуты назад
с самого детсва такая хрень...только таблетки помогают
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1k
Миклухо Поклал Полчаса назад
Спасибо за материал. Но влияние солнечных электромагнитных волн на человечество известно давно.
Зигель Феликс "Виновато Солнце".
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