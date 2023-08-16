Что такое эти злосчастные магнитные бури

Многие из людей сталкивались с внезапным скачком давления. Потом резко начиналось учащённое сердцебиение, проблемы со сном, а некоторых начинает мучить мигрень. Это всё метеозависимые люди, на которых влияет "погода".
Магнитными бурями называются перемены в магнитном поле нашей планеты, возникающие из высокой солнечной активности. Солнце постоянно выбрасывает ионизированные частицы - электроны и протоны. Они добираются до Земли при помощи солнечного ветра. От звёздной радиации Землю охраняет магнитосфера - магнитная оболочка, которую мы не видим.
Скорость солнечного ветра возрастает, когда происходят вспышки на Солнце. Сильный поток, в свою очередь, действует и на магнитное поле нашей планеты. Величины токов магнитосферы начинают меняться и вот эти самые колебания и ощущают метеочувствительные люди. Медики в этом уверены, но учёные с ними спорят.
Врачи не раз отмечали, что сердечники, гипотоники и гипертоники всегда жалуются на плохое самочувствие в период магнитных бурь. Но вот учёные утверждают, что магнитные волнения происходят далеко, чтобы почувствовать их, а люди, жалующиеся на ухудшение самочувствия, просто страдают от хронической усталости или физических перегрузок.
Как же помочь себе в этот непростой период?
Врачи советуют тем, у кого повышенное давление, пить побольше воды, а вот соль максимально убрать из рациона, так как она задерживает в организме жидкость и давление может расти ещё сильнее. Если давление наоборот пониженное, то нужны наоборот тонизирующие напитки, вроде настоев трав, или элеутерококка. Ну и, конечно же, стоит избегать физических нагрузок.
Перекличка метеочувствительных в комментах!
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Зигель Феликс "Виновато Солнце".