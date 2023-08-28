Самые дикие способы похудения

Мир моды и трендов очень часто абсурден и навязывает самые разные стандарты красоты. Когда-то это были аппетитные pin-up девушки, потом в моду вошла анорексичная Твигги, в 80-х модной стала спортивная фигура и фитнес, а в 90-е снова вернулась худоба и тот самый "героиновый шик".
Где уж тут угнаться за всеми трендами. Сегодня, наконец-то, мир постепенно и медленно стал приходить не к моде на ту или иную фигуру, а к моде на здоровье и на то, что человек может не истязать себя бесконечными диетами, а найти золотую середину. А ведь люди, в разное время, сидели на таких ужасных диетах, что врачи за голову хватались и не знали, что делать с такими пациентками.
Когда спишь - не ешь. Поэтому просто надо научиться спать побольше и дамы начала 20 века окрестили эту методику "Диета спящей красавицы". И это ещё ничего.
Кстати, есть данные, что Элвис Пресли применял такой способ, только в изменённом виде - предпочитал ужину сон и в этом есть какая-то доля смысла. Правда, если посмотреть на короля рок-нн-ролла, то успех не сильно заметен.
А вот современные учёные отследили связь между недосыпом и лишними килограммами. Любой врач-диетолог в первую очередь обратит внимание пациента на сон, чтобы соблюдались положенные 8 часов. Если сон рваный, если человек спит мало, то вот шансы набрать лишнее возрастают в разы. Когда человек уставший, то он начинает потреблять быстрые углеводы, чтобы получить энергию, которой так не хватает.
Кроме того, как раз во сне проходят биохимические процессы, за счёт которых перерабатывается пища целиком и не превращается в жировые отложения. Эти процессы происходят за счёт гормонов, вырабатывающихся в ночное время суток.
Так что здоровый и достаточный сон - это важный залог нормального веса.
Поклонники этого вида похудения натощак выпивают разведённый уксус. Аппетит снижается, а обмен веществ ускоряется. Пища быстрее переваривается, метаболизм растёт, а вот килограмм исчезают.
Эта диета была известна и очень популярна с начала 19 века. Лорд Байрон, мечта всех женщин, увлекался утренним уксусом, рассчитывая не только похудеть, но и приобрести изысканную бледность. Когда поэт скончался в 36 лет от лихорадки, то врачи сообщили, что организм Байрона был очень изношен.
Уксусная диета вернулась в Америке в 70-х, когда в продаже даже появились специальные уксусные таблетки. Потом стало модным выпивать разведённый лимонный сок. Вред от такой диеты очевиден, но до сих пор можно встретить её последователей, которым всё равно на состояние своей зубной эмали и слизистой оболочки желудка.
Диета для ленивых экстремалов - ешь что хочешь, не убиваешься на пробежках и худеешь. В организм просто нужно поселить яйца глистов. Как вариант - съесть таблетку, ими начинённую, дождаться, когда выведутся глисты и начнут поедать еду в тонком кишечнике, параллельно размножаясь внутри. Ну а когда весы покажут нужный результат, просто принять глистогонное средство и избавиться от паразитов, вместе с их яйцами.
Это вот как раз для тех, кто хочет сидеть на диване, держа в одной руке булку, а в другой газировку. И в ряде стран этот метод легален и популярен до сих пор! Департамент здравоохранения Гонконга не раз уже призывал жителей отказаться от этого опасного и малоэффективного метода похудения.
Праноеды. Эти ребята полностью отказываются от еды, "питаясь" энергией солнца, воздухом, водой и иногда травяными чаями. Полный абсурд, но сколько же в мире поклонников такого питания. Они везде рассказывают, что питаются исключительно праной - энергией жизни, которая существует в воде, земле, огне и эфире.
Основатель института праноедения (да, есть и такой) Уайли Брукс, кстати, не такой уж ответственный потребитель жизненной энергии. Когда в 80-х годах несколько его последователей скончались, Брукс скорректировал учение и теперь сообщает, что иногда можно употреблять обычную пищу.
Традиционные учёные, разумеется, считают, что это опасно для жизни и что ни в коем случае нельзя питаться только "праной".
Приятного аппетита, как говорится... Как работает сухой корм: съедается немного гранул, потом выпивается вода, гранулы набухают и таким образом достигается ощущение сытости. Отруби работают точно также, но в них нет тех минералов и витаминов, что есть в качественных кормах для животных (класс "холистик").
Оказывается, в этом мире есть те, кто покупают корм не только питомцам, но и себе. Они утверждают, что им не надо мучиться выбором, чтобы съесть, экономят время и все это за малое количество калорий. Актёр Адам Скотт, популяризировавший этот вид диеты, ел корм для обезьян. Вот только меньше чем через неделю такого питания у него начались проблемы с пищеварением.
На ладони.
Есть всё что угодно - самое главное, чтобы дневная норма пищи поместилась на ладони.
Светофор.
Любая еда, кроме газировки и фастфуда. С утра - красные продукты, в обед - жёлтые, а на ужин - зелёные.
Алкогольная
Замена еды выпивкой. Спиртные напитки очень калорийны и несмотря на очевидный вред такого способа, находятся люди, считающие, что это сработает. Кстати, может и сработает, вот только печень спасибо не скажет.
Профессиональные диетологи, при упоминании всех этих диет печально разводят руками и умоляют своих пациентов не приходить ни к чему подобному, а выбрать качественное и сбалансированное питание, подобранное под каждый индивидуальный случай.
Источник:
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