Самые дикие способы похудения

Когда спишь - не ешь. Поэтому просто надо научиться спать побольше и дамы начала 20 века окрестили эту методику "Диета спящей красавицы". И это ещё ничего.

Кстати, есть данные, что Элвис Пресли применял такой способ, только в изменённом виде - предпочитал ужину сон и в этом есть какая-то доля смысла. Правда, если посмотреть на короля рок-нн-ролла, то успех не сильно заметен.

А вот современные учёные отследили связь между недосыпом и лишними килограммами. Любой врач-диетолог в первую очередь обратит внимание пациента на сон, чтобы соблюдались положенные 8 часов. Если сон рваный, если человек спит мало, то вот шансы набрать лишнее возрастают в разы. Когда человек уставший, то он начинает потреблять быстрые углеводы, чтобы получить энергию, которой так не хватает.

Кроме того, как раз во сне проходят биохимические процессы, за счёт которых перерабатывается пища целиком и не превращается в жировые отложения. Эти процессы происходят за счёт гормонов, вырабатывающихся в ночное время суток.

Так что здоровый и достаточный сон - это важный залог нормального веса.



