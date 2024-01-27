Профессия – зомби Билли Оуэна

В далёком 2009 году мужчина работал механиком, увлекался мотоциклами и наслаждался новой для себя ролью отца: любимая супруга полгода назад родила ему сына.

Счастливая и наполненная жизнь омрачалась только постоянным насморком. Врачи ставили парню обычный синусит, но когда правую ноздрю полностью заложило, а постоянной спутницей Билли стала головная боль, жена всерьёз забеспокоилась и отправила его уже к другим специалистам.