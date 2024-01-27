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Профессия – зомби Билли Оуэна

Профессия – зомби Билли Оуэна

Автор:
27 января 2024 17:11
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Билли Оуэн   актёр   болезнь   дух   здоровье   зомби   медицина   онкология   сила воли   трансформация   
1994
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Даже если человек утверждает, что терпеть не может фильмы про зомби, он лукавит. И с высокой долей вероятности мечтает попасть в эпицентр зомби-апокалипсиса. В число борцов с ожившими мертвецами, конечно.

А этому парню не повезло пополнить саму армию зомби. В буквальном смысле. Хотя, вопрос везения или невезения в случае с Билли Оуэном – вопрос спорный.

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В далёком 2009 году мужчина работал механиком, увлекался мотоциклами и наслаждался новой для себя ролью отца: любимая супруга полгода назад родила ему сына.

Счастливая и наполненная жизнь омрачалась только постоянным насморком. Врачи ставили парню обычный синусит, но когда правую ноздрю полностью заложило, а постоянной спутницей Билли стала головная боль, жена всерьёз забеспокоилась и отправила его уже к другим специалистам.

Диагноз, который мужчине сообщили 13 февраля 2009 года, оказался неутешительным: синоназальная недифференцированная карцинома – редкая форма рака, поражающая полость носа. Выживаемость при ней составляет всего 10 процентов.

Обычно при диагностировании болезни на ранней стадии обходятся удалением только самой опухоли. Но в случае с Оуэном болезнь зашла слишком далеко. И пациенту удалили часть носоглотки, нёба и правый глаз, а также мышцы и нервы половины лица.

Такие глобальные изменения внешности наложили серьёзный отпечаток и на мировоззрение. Человек, который до операции гонял на мотоцикле, не особенно заботясь о безопасности, и был не прочь выпить, полностью пересмотрел свой взгляд на мир и решил, что будет жить ради жены и ребёнка.

Конечно, в умеренных количествах мотоцикл остался в его жизни. А вот о карьере механика пришлось забыть:

Слишком большой риск. Я могу сделать это для себя, но если другой человек умрёт из-за того, что я не заметил болта, я не знаю, что я буду делать.

И Оуэн чётко увидел перед собой новую цель – изменить жизнь к лучшему, использовав изменившуюся внешность. Оуэн начал сниматься в музыкальных клипах и фильмах, где его характерная внешность была как нельзя кстати. Он также работал в домах с привидениями, в том числе в Гореториуме – лабиринте ужасов в Лас-Вегасе.

По словам Тодда Рэя, управляющего шоу Venice Beach Freakshow, Оуэн вдохновлял других своей силой и стойкостью. Вместо того чтобы стесняться своего отсутствующего глаза, Оуэн использовал его, чтобы развлечься и поделиться своей историей. Его мужество и оптимизм перед лицом невзгод достойны восхищения.

Оуэн ценил внимание и возможность рассказать о своём пути. Появление в реалити-шоу «Фрикшоу» позволило ему обратиться к более широкой аудитории со своим посланием позитива. Хотя Оуэн скучал по своей работе механика, он нашёл новое удовлетворение в том, чтобы поддерживать свою семью финансово благодаря уникальным развлекательным выступлениям.

История онкологии Билли Оуэна иллюстрирует стойкость человеческого духа. Хотя болезнь и операция навсегда изменили Оуэна физически, он не позволил болезни победить его морально и душевно. Занявшись новыми увлечениями, например зомби-актёрством, Оуэн обрел уверенность в себе и цель.

Он превратил трудности в возможность вдохновить других людей, столкнувшихся с серьёзными жизненными проблемами. Преображение Оуэна подчеркивает, что способность к самореализации можно сохранить даже после тяжёлой утраты. Его неиссякаемый позитив и преданность семье – свидетельство того, что даже в самые мрачные моменты жизни можно найти свет в конце туннеля.

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Метки: Билли Оуэн   актёр   болезнь   дух   здоровье   зомби   медицина   онкология   сила воли   трансформация   
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