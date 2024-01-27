Профессия – зомби Билли Оуэна

Даже если человек утверждает, что терпеть не может фильмы про зомби, он лукавит. И с высокой долей вероятности мечтает попасть в эпицентр зомби-апокалипсиса. В число борцов с ожившими мертвецами, конечно.
А этому парню не повезло пополнить саму армию зомби. В буквальном смысле. Хотя, вопрос везения или невезения в случае с Билли Оуэном – вопрос спорный.
В далёком 2009 году мужчина работал механиком, увлекался мотоциклами и наслаждался новой для себя ролью отца: любимая супруга полгода назад родила ему сына.
Счастливая и наполненная жизнь омрачалась только постоянным насморком. Врачи ставили парню обычный синусит, но когда правую ноздрю полностью заложило, а постоянной спутницей Билли стала головная боль, жена всерьёз забеспокоилась и отправила его уже к другим специалистам.
Диагноз, который мужчине сообщили 13 февраля 2009 года, оказался неутешительным: синоназальная недифференцированная карцинома – редкая форма рака, поражающая полость носа. Выживаемость при ней составляет всего 10 процентов.
Обычно при диагностировании болезни на ранней стадии обходятся удалением только самой опухоли. Но в случае с Оуэном болезнь зашла слишком далеко. И пациенту удалили часть носоглотки, нёба и правый глаз, а также мышцы и нервы половины лица.
Такие глобальные изменения внешности наложили серьёзный отпечаток и на мировоззрение. Человек, который до операции гонял на мотоцикле, не особенно заботясь о безопасности, и был не прочь выпить, полностью пересмотрел свой взгляд на мир и решил, что будет жить ради жены и ребёнка.
Конечно, в умеренных количествах мотоцикл остался в его жизни. А вот о карьере механика пришлось забыть:
Слишком большой риск. Я могу сделать это для себя, но если другой человек умрёт из-за того, что я не заметил болта, я не знаю, что я буду делать.
И Оуэн чётко увидел перед собой новую цель – изменить жизнь к лучшему, использовав изменившуюся внешность. Оуэн начал сниматься в музыкальных клипах и фильмах, где его характерная внешность была как нельзя кстати. Он также работал в домах с привидениями, в том числе в Гореториуме – лабиринте ужасов в Лас-Вегасе.
По словам Тодда Рэя, управляющего шоу Venice Beach Freakshow, Оуэн вдохновлял других своей силой и стойкостью. Вместо того чтобы стесняться своего отсутствующего глаза, Оуэн использовал его, чтобы развлечься и поделиться своей историей. Его мужество и оптимизм перед лицом невзгод достойны восхищения.
Оуэн ценил внимание и возможность рассказать о своём пути. Появление в реалити-шоу «Фрикшоу» позволило ему обратиться к более широкой аудитории со своим посланием позитива. Хотя Оуэн скучал по своей работе механика, он нашёл новое удовлетворение в том, чтобы поддерживать свою семью финансово благодаря уникальным развлекательным выступлениям.
История онкологии Билли Оуэна иллюстрирует стойкость человеческого духа. Хотя болезнь и операция навсегда изменили Оуэна физически, он не позволил болезни победить его морально и душевно. Занявшись новыми увлечениями, например зомби-актёрством, Оуэн обрел уверенность в себе и цель.
Он превратил трудности в возможность вдохновить других людей, столкнувшихся с серьёзными жизненными проблемами. Преображение Оуэна подчеркивает, что способность к самореализации можно сохранить даже после тяжёлой утраты. Его неиссякаемый позитив и преданность семье – свидетельство того, что даже в самые мрачные моменты жизни можно найти свет в конце туннеля.
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