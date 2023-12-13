Как заражаются ВИЧ, живут с ним или отрицают: ликбез по чуме XXI века

По ряду данных, к 2022 году общее количество людей ВИЧ+ в России варьируется от 0,85 до 1,5 млн человек. Практически все эксперты, занимающиеся этим вопросом, утверждают, что количество ВИЧ положительных намного больше, так как многие больные не выявлены. Кто-то за всю жизнь ни разу не сдавал анализы, кто-то максимум один-два раза. Поэтому реальная картина очень смазана. Почему так?
В первую очередь стоит обратить внимание на то, что довольно длительное время ВИЧ и СПИД были (и остаются) сильно стигматизированы. Причём не только обычными гражданами, но и самими врачами. Нередки случаи, когда людям с ВИЧ+ отказывают в медицинском обслуживании, в проведении косметических манипуляций, в работе и даже в общении. Если человек решается озвучить свой статус, то он может лишиться друзей, работы и даже родственников. Дело в том, что изначально говорить о ВИЧ - это было что-то очень неприличное, то, что нужно скрывать, а лучше вообще изолироваться ото всех. Случаи суицида среди заболевших весьма часты и происходит это как раз из-за отсутствия поддержки близких. Стоит разобраться, почему так и почему люди ВИЧ+ - это такие же члены общества, которые имеют не только такое же право на медицинское обслуживание, но и на то, чтобы их услышали, не осуждали, если они решают родить ребёнка и помогли им справиться с этапом принятия своего заболевания.
ВИЧ - это вирус имуннодефицита человека. Проще говоря, у заболевшего нарушается работа иммунной системы организма и он не может справляться с рядом вирусов. Поражает, к слову, только человека.
СПИД - это синдром приобретенного имуннодефицита человека. Последняя стадия ВИЧ-инфекции. В этой стадии иммунитет человека очень слаб и другие заболевания, которые развиваются на фоне ВИЧ-инфекции, становятся необратимыми, и всё заканчивается летальным исходом.
История знает случаи, когда ВИЧ+ человека в больнице отселяли в отдельные боксы, родные выбрасывали посуду заболевшего (или выделяли ему отдельные вилки-ложки-чашки), переставали касаться человека и подвергали всяческому остракизму, боясь заразиться.
Давайте разберём самые распространённые мифы о передаче ВИЧ инфекции. Информация получена от врача-инфекциониста кабинета СПИДа.
Заразиться через бытовые предметы (посуда, телефон, унитаз и прочее). Вообще, ВИЧ живёт вне организма всего несколько минут, а в лабораториях, при особых условиях, может продержаться до трёх дней.
Кашель, поцелуи - миф. Мокрота, пот, рвота, слюна, моча, слезы, рукопожатие, объятия - всё это не может стать причиной заражения ВИЧ.
Укусы насекомых. Ни клопы, ни комары, ни вши, ни мухи не переносят вирус. Так же как и шерсть собаки, или же любой контакт с диким зверем. Животные вирус не переносят.
Половым путём. Незащищённый контакт - это зона риска. Есть, кстати, ещё один миф, что при анальном сексе нельзя заразиться вирусом, но это, конечно же, неправда. Неважно какой был секс - оральный, вагинальный или анальный.
Принято считать, что есть группы риска, однако ВИЧ может получить (и получают) абсолютно любой человек, не использовавший презерватив. Даже в случае "да у меня был только один раз без защиты и всё". Никто не защищён от ВИЧ, к сожалению. Если партнёр утверждает, что он здоров(а) (не предоставив свежие справки), если он(а) настаивает на незащищённом сексе, то стоит подумать, какое количество людей уже согласилось на такой контакт с ним (ней). Вирус не виден и никак может себя не проявлять годы, а анализ покажет верный результат только через 5-6 месяцев после заражения.
Кровь. Если в кровь здорового человека попадают биологические жидкости, содержащие кровь ВИЧ инфицированного (грудное молоко, эякулят, влагалищные выделения). Чаще всего таким образом заражаются зависимые от наркотиков, когда пользуются одним шприцем на всех.
От матери к ребёнку. Но тут не всё так просто. Инфицированная ВИЧ мать может передать вирус ребёнку уже во время беременности, а также во время кормления своим молоком и при родах. Риск увеличивается, если мать кормит грудью, а при этом были сложные роды или же болезнь находится в тяжёлом течении.
Однако даже если оба родителя ВИЧ+, то они могут родить здорового ребёнка и даже не одного. Во-первых, оба родителя должны на постоянной основе принимать антиретровирусную терапию. Во-вторых, препарат ставится женщине во время родов внутривенно. Таким образом, вирус в крови будущей мамы снижается до неопределяемого (что это такое - будет написано ниже).
Во-вторых, если профилактика терапией по ряду причин не проводилась, или же была неэффективна, то женщине назначают плановое кесарево сечение. В отличие от естественных родов в таком случае снижается лишний контакт с кровью и снижается риск заражения новорожденного.
В-третьих, отказ от грудного вскармливания. Да, в этом случае, маме придётся отказаться от такого важного для неё и малыша процесса, но нынешние смеси уже прекрасно адаптированы для младенцев и никак не повлияют на его развитие.
К сожалению, учёные до сих пор не нашли гарантированного способа вылечить ВИЧ. Но сегодня он уже становится хроническим заболеванием и при ответственном подходе к лечению, люди ВИЧ+ перестают чем-либо отличаться от тех, кто не болен. К несчастью, стоит заострить внимание на слове "ответственный" и вспомнить о ВИЧ-диссиде́нтах, отрицающих свой статус, не предупреждающих половых партнёров о своём статусе и, таким образом, передающих заболевание дальше. За это в России светит уголовная ответственность, но это только в том случае, если заражённый, во-первых, узнает о своём статусе (сдаст анализы), а во-вторых, поймет с кем именно у него был половой контакт и сможет выявить того, кто его заразил. Вот почему так важно регулярно проводить обследование и сдавать анализы на все ЗППП. По словам врачей, лишь около 50% людей с положительным статусом, знают о нём, а ведь он может спать и никак не проявляться от 5 до 10 лет.
Длительное и беспрерывное использование антиретровирусных препаратов (АРВТ) подавляет размножение вируса и он практически не попадает в кровь и остальные жидкости внутри организма. Человек на АРВТ безопасен.
Что такое неопределяемый статус ВИЧ? Это количество вирусных частиц ВИЧ в объёме плазмы крови, количественный метод определения ВИЧ-инфекции. И оценив вирусную нагрузку, можно понять, насколько эффективна терапия пациента. И если она подобрана качественно, то статус становится неопределяемым - то есть вирус безопасен не только для пациента, но и для его полового партнёра, при незащищённом контакте.
Данный факт стал переломным в истории ВИЧ. Исследование центров, занимающихся вирусом, зафиксировало около 60 тысяч проникающих половых контактов без использования презерватива. Один из партнёров был ВИЧ+ с неопределяемой вирусной нагрузкой и не было выявлено ни одного случая передачи вируса.
Это очень оптимистичная новость, но только в том случае, если человек с ВИЧ+ не бросает АРВТ. Но, разумеется, секс без барьерной контрацепции, не исключает риск заражения другими ЗППП.
Открытие снизило не только риск заражения ВИЧ, но помогло сбавить уровень страха окружающих перед заболевшими. И, как следствие, помогло в дестигматизации инфицированных людей.
Что нужно для того, чтобы снизить серьёзный уровень заражения ВИЧ, который в России и так чрезмерно велик?
Осведомлённость. Начиная со средней школы ребёнок должен знать всё о предохранении, о том, что такое ЗППП, что такое ВИЧ, способах его передачи и о том, как важно регулярно сдавать анализы, когда начнётся половая жизнь. Подростки могут начать полноценную половую жизнь уже в 14-15 лет и тот факт, что родители не всегда могут поговорить с ними о безопасности секса, увеличивает риски заражения и беременности. Их не надо запугивать, им нужно рассказать и предупредить, что существует вот такое неизлечимое заболевание, от которого сегодня уже нельзя умереть раньше времени, но оно накладывает определённую ответственность. Сегодня в аптеках можно купить домашний тест на ВИЧ, если не хочется или страшно идти в поликлинику. Он относительно недорогой и довольно эффективен. АРВТ при положительном статусе можно получить бесплатно и сегодня это уже не горсть таблеток утром и вечером, а одна-две, в зависимости от терапии. Таблетки также можно покупать, если бесплатные не совсем подошли, однако их стоимость довольно высока.
К сожалению, до сих пор, особенно в регионах, люди с положительным ВИЧ-статусом, не могут добиться качественного медицинского обслуживания, принятия и поддержки. Врачи нередко могут озвучить статус больного непосредственно в коридоре поликлиники, допустить негативные высказывания в его адрес и это там, где, казалось бы, осведомлённость в вопросе должна быть по умолчанию.
Грустно-ироничный факт: с декабря 1992 по 2001 в США издавался журнал Continuum, созданный одноимённой группой ВИЧ-диссидентов. В нём они публиковали антинаучные материалы на тему ВИЧ и СПИД, нетрадиционной медицины и прочему бреду. В 2001 году журнал закрылся по причине того, что его главные редакторы умерли от болезней, связанных со СПИДом.
Источник:
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