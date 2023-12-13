Как заражаются ВИЧ, живут с ним или отрицают: ликбез по чуме XXI века

Половым путём. Незащищённый контакт - это зона риска. Есть, кстати, ещё один миф, что при анальном сексе нельзя заразиться вирусом, но это, конечно же, неправда. Неважно какой был секс - оральный, вагинальный или анальный.

Принято считать, что есть группы риска, однако ВИЧ может получить (и получают) абсолютно любой человек, не использовавший презерватив. Даже в случае "да у меня был только один раз без защиты и всё". Никто не защищён от ВИЧ, к сожалению. Если партнёр утверждает, что он здоров(а) (не предоставив свежие справки), если он(а) настаивает на незащищённом сексе, то стоит подумать, какое количество людей уже согласилось на такой контакт с ним (ней). Вирус не виден и никак может себя не проявлять годы, а анализ покажет верный результат только через 5-6 месяцев после заражения.

Кровь. Если в кровь здорового человека попадают биологические жидкости, содержащие кровь ВИЧ инфицированного (грудное молоко, эякулят, влагалищные выделения). Чаще всего таким образом заражаются зависимые от наркотиков, когда пользуются одним шприцем на всех.

От матери к ребёнку. Но тут не всё так просто. Инфицированная ВИЧ мать может передать вирус ребёнку уже во время беременности, а также во время кормления своим молоком и при родах. Риск увеличивается, если мать кормит грудью, а при этом были сложные роды или же болезнь находится в тяжёлом течении.

Однако даже если оба родителя ВИЧ+, то они могут родить здорового ребёнка и даже не одного. Во-первых, оба родителя должны на постоянной основе принимать антиретровирусную терапию. Во-вторых, препарат ставится женщине во время родов внутривенно. Таким образом, вирус в крови будущей мамы снижается до неопределяемого (что это такое - будет написано ниже).

Во-вторых, если профилактика терапией по ряду причин не проводилась, или же была неэффективна, то женщине назначают плановое кесарево сечение. В отличие от естественных родов в таком случае снижается лишний контакт с кровью и снижается риск заражения новорожденного.

В-третьих, отказ от грудного вскармливания. Да, в этом случае, маме придётся отказаться от такого важного для неё и малыша процесса, но нынешние смеси уже прекрасно адаптированы для младенцев и никак не повлияют на его развитие.