Плюсы и минусы раздельного сна

Обычно при совместном проживании пары делят одну постель на двоих. Пожилые пары, кстати, чаще нарушают эту традицию, ведь здоровый сон и комфорт выходит на первое место.
Но в последнее время молодые пары стали также практиковать раздельный сон. Сейчас жизнь стала намного быстрее, отдых крайне важен, возможно не все готовы делить постель с кем-то, когда нужно просто выспаться и восстановить силы.
По ряду опросов в США, с 2001 по 2005 годы количество молодых пар, выбравших раздельный сон, выросло с 12% до 23%. В 2015 году таких пар было уже 40%. Почему же люди выбирают такой путь, когда у совместного сна есть очевидные плюсы?
В первую очередь для поддержания сексуальных отношений в паре. Да, можно заняться любовью и потом лечь спать на разные кровати, но на практике это показывает снижение спонтанного желания.
Одно из исследований показало, что женщины, находящиеся в отношениях, спят крепче, чем девушки-одиночки. Совместный сон дарит чувство защищённости и уменьшает количество кортизола - гормона стресса.
В лаборатории по изучению сна Университета Райерсона провели исследование, в ходе которого семейные пары должны были десять ночей спать в одной кровати и десять ночей на разных. При помощи актографического оборудования был проведён мониторинг сна. Качество совместного сна, как по показаниям оборудования, так и по словам исследуемых, было заметно ниже.
Люди просто не могут погрузиться в самые глубокие стадии сна, потому что регулярно просыпаются из-за движений партнёра.
Да, полезнее спать раздельно. Но традиции, привычка, жилищные условия, зачастую не позволяют к этому прийти.
Интересно, что у этой традиции нет глубоких корней, она началась в тот период, когда в перенаселённых городских квартирах просто не было достаточного пространства, чтобы разместить две кровати для супругов.
А неровный и плохой сон может привести к нервным расстройствам, снижению работоспособности, лёгочным и сердечным заболеваниям. Конечно, это не у всех так. И есть пары, которые отлично высыпаются на одной кровати, но если вдруг беспокоит недосып, то стоит подумать о раздельном сне.
Источник:
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- Мальчик, мужчина?
- В чем разница?
- С женщинами спишь?
- Ага, уснешь с ними!
- Пишу мальчик.
Халочка, расскажи это аристократии, где не один век были приняты раздельные спальни... Еще в Древнем Риме...