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Плюсы и минусы раздельного сна

Плюсы и минусы раздельного сна

Автор:
15 августа 2023 19:11
Сообщество : Факты
Метки: здоровые   интересное   исследования   медицина   наука   сон   факты   
2706
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Обычно при совместном проживании пары делят одну постель на двоих. Пожилые пары, кстати, чаще нарушают эту традицию, ведь здоровый сон и комфорт выходит на первое место.

Но в последнее время молодые пары стали также практиковать раздельный сон. Сейчас жизнь стала намного быстрее, отдых крайне важен, возможно не все готовы делить постель с кем-то, когда нужно просто выспаться и восстановить силы.


По ряду опросов в США, с 2001 по 2005 годы количество молодых пар, выбравших раздельный сон, выросло с 12% до 23%. В 2015 году таких пар было уже 40%. Почему же люди выбирают такой путь, когда у совместного сна есть очевидные плюсы?
В первую очередь для поддержания сексуальных отношений в паре. Да, можно заняться любовью и потом лечь спать на разные кровати, но на практике это показывает снижение спонтанного желания.
Одно из исследований показало, что женщины, находящиеся в отношениях, спят крепче, чем девушки-одиночки. Совместный сон дарит чувство защищённости и уменьшает количество кортизола - гормона стресса.

В лаборатории по изучению сна Университета Райерсона провели исследование, в ходе которого семейные пары должны были десять ночей спать в одной кровати и десять ночей на разных. При помощи актографического оборудования был проведён мониторинг сна. Качество совместного сна, как по показаниям оборудования, так и по словам исследуемых, было заметно ниже.

Люди просто не могут погрузиться в самые глубокие стадии сна, потому что регулярно просыпаются из-за движений партнёра.


Да, полезнее спать раздельно. Но традиции, привычка, жилищные условия, зачастую не позволяют к этому прийти.

Интересно, что у этой традиции нет глубоких корней, она началась в тот период, когда в перенаселённых городских квартирах просто не было достаточного пространства, чтобы разместить две кровати для супругов.

А неровный и плохой сон может привести к нервным расстройствам, снижению работоспособности, лёгочным и сердечным заболеваниям. Конечно, это не у всех так. И есть пары, которые отлично высыпаются на одной кровати, но если вдруг беспокоит недосып, то стоит подумать о раздельном сне.

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Метки: здоровые   интересное   исследования   медицина   наука   сон   факты   
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10k
Juli Час назад
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18k
Михаил Гривин Полчаса назад
Мы с женой вместе спим. Я лично не высыпаюсь - хрен ли, как тут за 5 часов выспаться? Попозже начну спать раздельно. Может, даже в другой комнате. Или в другой квартире. И с другой бабой. Сомневаюсь, что высплюсь, но попробовать стоит.
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2k
Александр Долматов 41 минуту назад
Мне 49 лет, жене 51. Спим в одной комнате на разных кроватях, иначе хуже высыпаемся, будим друг друга. К тому же вдвоём жарче. Начинали с раздельных одеял, пришли к раздельным кроватям. В раздельные комнаты уходить желания нет.
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7k
serega57_ 44 минуты назад
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4k
Taf Taffus 57 минут назад
Да-да, как только города перенаселились, так сразу перестали высыпаться. Это фигня, что в деревнях вповалку все в куче спали несколько поколений семьи.
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30k
Григорий Час назад
Просто кровать надо побольше и одеяло пошире, а то я знаю - ночью подберется, оставит тебе 20 см на кровати и стырит твое одеяло.
- Мальчик, мужчина?
- В чем разница?
- С женщинами спишь?
- Ага, уснешь с ними!
- Пишу мальчик.
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12k
sos1960sos Час назад
Я бы точно не захотел лежать в одной кровати с Галочкой, которая умерла...
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1k
Мария Коненкова Час назад
Да ежели ещё один храпит... про качество сна я вообще молчу. Обнимашки, конечно, хорошо по первости. И спонтанное желание - тема. Но рано или поздно ощущение постоянного недосыпа перевешивает. Как грится, это спать надо вместе, а высыпаться по отдельности.
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
Ширина нашей кровати 2 метра. А спим по краям, что я, что она. Правда, под разными простынями. И абсолютно друг другу не мешаем.
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5
Alex DM-BALTIC Мистер Фикс 50 минут назад
Поддерживаю, 1 большая кровать и 2 разных одеяла. Идеально
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21k
Corvus Corax 2 часа назад
"Интересно, что у этой традиции нет глубоких корней, она началась в тот период, когда в перенаселённых городских квартирах просто не было достаточного пространства, чтобы разместить две кровати для супругов."

Халочка, расскажи это аристократии, где не один век были приняты раздельные спальни... Еще в Древнем Риме...
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1k
Sent 2 часа назад
Не, раздельно лучше
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Галочка, которая умерла

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