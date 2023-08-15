Плюсы и минусы раздельного сна

В лаборатории по изучению сна Университета Райерсона провели исследование, в ходе которого семейные пары должны были десять ночей спать в одной кровати и десять ночей на разных. При помощи актографического оборудования был проведён мониторинг сна. Качество совместного сна, как по показаниям оборудования, так и по словам исследуемых, было заметно ниже.

Люди просто не могут погрузиться в самые глубокие стадии сна, потому что регулярно просыпаются из-за движений партнёра.



