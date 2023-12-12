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Простые и сытные идеи закусок для новогоднего стола

Простые и сытные идеи закусок для новогоднего стола

Автор:
12 декабря 2023 11:26
Сообщество : Еда
Метки: Еда   вкусно   интересно   прикольно   простая и быстрая еда   простые закуски   сытно   фото   
981
16

Скоро Новый год - и хочется чем-то порадовать и удивить себя и гостей. Мы собрали красивые раскладки закусок, которыми можно сервировать праздничный стол.

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А вы уже думали, что будете делать на закуски?

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Метки: Еда   вкусно   интересно   прикольно   простая и быстрая еда   простые закуски   сытно   фото   
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4  комментария
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67k
doker Полчаса назад
Яйца с икрой. Ну что может ещё больше показать состоятельность...
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12k
Б.Касторский 13 минут назад
Говорите и показывайте что хотите, но на Новый год должен быть гусь, оливье и сельдь под шубой. А все эти нарезки? Глупость трудоемкая.
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7k
Бу Полчаса назад
заипе**шся это сервировать и нарезать в домашних условиях.
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810
Тамара Витальевна 36 минут назад
Сыр больше похож на камамбер, а не бри...А в картошечку очень хорошо добавить ломтик грудиночки))). И сочетание маринованного или соленого огурчика с клубникой- сомнительно...
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