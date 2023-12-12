Простые и сытные идеи закусок для новогоднего стола

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Скоро Новый год - и хочется чем-то порадовать и удивить себя и гостей. Мы собрали красивые раскладки закусок, которыми можно сервировать праздничный стол.
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А вы уже думали, что будете делать на закуски?
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