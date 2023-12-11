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16 эпичных мыслей в стиле "Вопрос дня"

16 эпичных мыслей в стиле "Вопрос дня"

Автор:
11 декабря 2023 12:19
Сообщество : Юмор
Метки: вопрос дня   забавно   интересно   как так   мысли   прикольно   фото   
1204
17

Авторы проекта считают, что вся жизнь - вопрос. И с каждым днём этих вопросов становится только больше. Перед вами те самые заковыристые мысли, которые мучают почти всех.

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Метки: вопрос дня   забавно   интересно   как так   мысли   прикольно   фото   
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6  комментариев
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34k
Teodor Час назад
ЗАЧЕМ такие крупные квадраты в этом скучном посте?
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2k
Домашний кролик Ницше 22 минуты назад
Г**но вопрос.
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28k
Сталкер 37 минут назад
За состряпанный ради рекламы говносериала пост "палец вниз" сходу.
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86k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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58k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
можно даже на 15 часов) ...с 6 вечера до 9 утра)
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58k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Устроиться учителем)
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