16 эпичных мыслей в стиле "Вопрос дня"

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Авторы проекта считают, что вся жизнь - вопрос. И с каждым днём этих вопросов становится только больше. Перед вами те самые заковыристые мысли, которые мучают почти всех.
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