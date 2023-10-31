FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8778 постов • 851 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей

14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей

Автор:
31 октября 2023 17:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Еда   заведения   интересно   кафе   необычно   прикольно   ресторан   фото   
1572
15

Когда просто хотел поесть, но ушёл из заведения с массой впечатлений. И не всегда положительных! В этом посте собрали все самые странные и необычные ситуации из кафе и ресторанов.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Еда   заведения   интересно   кафе   необычно   прикольно   ресторан   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
schmubu 2 часа назад
а куда делся комментарий "угадайте, какая ручка измазана гавном"?
я считаю, коммент был адекватный картинке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
S__D 21 минуту назад
Комментарий к фото
Ну, здесь ничего нового.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Крысы, клопы, теперь тараканы. Кто следующий? Годзилла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
adssaf afasffdsga 39 минут назад
Комментарий к фото
Ну хоть пэинт лять открой и кроссовок в синий перекрась, ну сколько можно одни картинки репостить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62029



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих
«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил...
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
Набирающие популярность в сообществах
10 причин запретить велосипеды в России
10 причин запретить велосипеды в России
С добрым утром
С добрым утром
Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15
Беспроводная зарядка в Toyota "ломает" iPhone 15
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Долги перед зарплатой

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#люди#аварии#авто аварии#кино#Ynews#Разное#фильм
#животные#машина#интересно#позитив#ДТП#забавно#природа#история#подборка#Китай
#Юмор#автомобили#в мире#интересное#факты#Автовсячина#истории#дети#собака#милота
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Каверзные вопросы, которые никто не хочет услышать на собеседовании Каверзные вопросы, которые никто не хочет услышать на собеседовании 16 странных фактов о еде 16 странных фактов о еде Постыдные ошибки, при виде которых хочется грызть учебник по русскому Постыдные ошибки, при виде которых хочется грызть учебник по русскому 15 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказ 15 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказ Удивительные находки, которые люди обнаружили во время прогулки по пляжу Удивительные находки, которые люди обнаружили во время прогулки по пляжу

На что жалуетесь?

Вернуться