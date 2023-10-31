14 фото из ресторанов и кафе, которые вводят в ступор посетителей

1572
15
Когда просто хотел поесть, но ушёл из заведения с массой впечатлений. И не всегда положительных! В этом посте собрали все самые странные и необычные ситуации из кафе и ресторанов.
×
×
10. В раковине лежат специальные шарики, такие кладут, чтобы предотвратить появление тараканов из труб
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 странных фактов о еде
- Каверзные вопросы, которые никто не хочет услышать на собеседовании
- Удивительные находки, которые люди обнаружили во время прогулки по пляжу
- Постыдные ошибки, при виде которых хочется грызть учебник по русскому
- 15 случаев, когда работники кафе и ресторанов перевыполнили заказ
Новости партнёров
реклама
я считаю, коммент был адекватный картинке.