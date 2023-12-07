14 примеров гениальной работы плиточников

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Уложить плитку - дело непростое, особенно когда она ещё и необычная. Перед вами примеры того, как работники готовы были рвать на себе волосы, но в итоге получилось посто идеально. Кропотливая работа!
1. Выкладка необычной плитки — это настоящее искусство, которое может придать пространству неповторимый характер и стиль
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2. Во время выкладки важно планирование: перед началом работ определяют, какой узор или композиция должна быть
9. Если плитка имеет различные оттенки или узоры, важно убедиться, что цвета сочетаются между собой гармонично
12. Иногда экспериментируют с размерами и глубиной цвета, чтобы создать интересные динамические эффекты и переходы
А вы когда-нибудь клали плитку сами?
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