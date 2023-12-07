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14 примеров гениальной работы плиточников

14 примеров гениальной работы плиточников

Автор:
07 декабря 2023 15:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   плитка   прикольно   ремонт   укладка плитки   фото   
2125
15

Уложить плитку - дело непростое, особенно когда она ещё и необычная. Перед вами примеры того, как работники готовы были рвать на себе волосы, но в итоге получилось посто идеально. Кропотливая работа!

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А вы когда-нибудь клали плитку сами?

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Метки: интересно   плитка   прикольно   ремонт   укладка плитки   фото   
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8  комментариев
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168
Уставший путник 2 часа назад
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15k
Ivan Час назад
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5k
Григорий Час назад
на первой рисунок не сходится по швах, хотя можно было свести,
на пятой на полу накосячено,
десятая просто помолчу.
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370
iskra Час назад
Насколько знаю, всякие картины и сложные узоры выкладывают готовыми полотнами. Ну или надо искать очень дешевого плиточника. Мелкая работа неспешная и дорого стоит.
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127k
parallax 2 часа назад
Аляповато. Дизайн на любителя.
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17k
Николаевич 2 часа назад
...Что-то в глазах зарябило, но за пост "+"
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