14 различных блюд, которые намного старше, чем мы предполагали раньше

Как вы думаете, чем питались наши предки? Вопрос сложный, однако благодаря учёным и историкам мы можем получить на него хотя бы частичные ответы. В первую очередь люди прошлого ценили в пище простоту и сытность. Древние культуры имели собственные уникальные блюда, несмотря на то, что многие продукты были в дефиците (или они были достаточно однообразны). Большая часть из них не исчезла со временем, а существует по сей день, радуя своим потрясающим вкусом гурманов и обычных любителей вкусно поесть. Некоторые из них слегка преобразились, так как современная кухня диктует свои правила. Никуда уж от этого не деться. Однако в остальном они практически остались прежними.