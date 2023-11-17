14 различных блюд, которые намного старше, чем мы предполагали раньше

Возраст некоторых привычных для нас блюд превышает тысячелетия. В такие цифры верится с трудом. Наши предки сделали всё возможное, чтобы их гастрономические шедевры имели возможность сегодня оказаться на наших столах. Смотрим, что же это за вкусности.
Как вы думаете, чем питались наши предки? Вопрос сложный, однако благодаря учёным и историкам мы можем получить на него хотя бы частичные ответы. В первую очередь люди прошлого ценили в пище простоту и сытность. Древние культуры имели собственные уникальные блюда, несмотря на то, что многие продукты были в дефиците (или они были достаточно однообразны). Большая часть из них не исчезла со временем, а существует по сей день, радуя своим потрясающим вкусом гурманов и обычных любителей вкусно поесть. Некоторые из них слегка преобразились, так как современная кухня диктует свои правила. Никуда уж от этого не деться. Однако в остальном они практически остались прежними.
Ранее котлеты были излюбленным блюдом римских воинов. Их подавали между двумя кусками хлеба грубого помола. Такой вот своеобразный древний бургер!
Необычное блюдо, представляющее собой подобие молочного киселя. Впервые было приготовлено в Индии.
Определить возраст этого удивительного блюда учёным удалось по каменным ступкам, обнаруженным в Индии, которые использовались для измельчения специй. На них были остатки куркумы и имбиря — главных компонентов кари.
Популярная закуска из нутового пюре. Считается, что блюдо появилось ещё в древнем Египте.
Кукуруза долгое время была основным продуктом питания человечества. Неудивительно, что такое вкусное лакомство как попкорн стало популярно во многих странах. Самые древние остатки этого блюда были обнаружены в пещерах Мексики. Учёные уверены, что ранее попкорн использовался не только для еды, но и для создания украшений.
Сегодня существует огромное количество закрытых пирогов — с мясом, овощами или комбинированными начинками. Однако впервые их начали готовить более 3700 лет назад в Месопотамии (Ближний Восток).
Самая старая лапша была обнаружена в Китае, неподалёку от реки Хуанхэ. Она была запечатана в чашке, что позволило ей отлично сохраниться.
Тамале считаются едой майя и ацтеков. Это было главное лакомство охотников, путешественников и воинов. Блюдо чем-то отдалённо напоминает всем хорошо знакомые голубцы. Начинка состоит из мясного фарша, курицы, сыров, фруктов или овощей, которая в обязательном порядке заворачивается в кукурузные (реже банановые) листья. Готовится на пару.
Блины — невероятное древнее блюдо. Точно определить время их появления практически невозможно. Учёные предполагают, что одни из первых блинов ел так называемый ледяной человек Эци, который жил более 5200 лет назад. Это старейшая в мире мумия человека эпохи энеолита, которая была не так давно найдена в Альпах. В ходе анализа учёные узнали, что перед смертью древний человек ел блинчики с красным мясом. Их остатки были найдены в его желудке.
Греки создали свой рецепт чизкейка более 2000 лет назад, совместив мягкий сыр с мукой и мёдом. Они считали, что это блюдо даёт энергию, поэтому кормили им своих спортсменов перед первыми Олимпийскими играми.
Рагу ни капли не изменилось за все годы своего существования. Как и раньше в него добавляют мясо, грибы и разнообразные овощи.
Это одновременно и напиток, и блюдо. Готовится атоле из маисовых зёрен, сахара, корицы, ванили, фруктов и шоколада. Отличается насыщенным вкусом и сытностью.
В древний пирог рангинак входят изюм, чеснок, яблоки, инжир, сыр, сироп, вино и масло. Также могут быть добавлены финики и орехи. Его очень любили ассирийцы (древний народ, живший на Ближнем Востоке). Первые упоминания о столь необычном десерте прослеживаются ещё в 1600 году до нашей эры.
Это простая индонезийская закуска, которая изготавливается из крахмала или муки с добавлением различных белковых компонентов (чаще всего креветок или рыбы).
Источник:
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Интересно что на чашке написано было, доширак или ролтон?