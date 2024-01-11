Фотосравнения, которые наглядно показывают разницу между предметами

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Для того, чтобы что-то понять, оценить масштаб, увидеть износ - важно сравнивать. Не зря же говорят, что всё познаётся в сравнении. Перед вами разные продукты, предметы и явления, которые прикольно и наглядно демонстрируют различия.
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Теперь всегда так называть буду. )))
Но больше всего удивило сравнение газонов, а точнее отсутсвие забора между соседями.