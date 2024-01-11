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Фотосравнения, которые наглядно показывают разницу между предметами

Фотосравнения, которые наглядно показывают разницу между предметами

Автор:
11 января 2024 10:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: до и после   интересно   прикольно   сравнение   фото   фотосравнения   
4111
15

Для того, чтобы что-то понять, оценить масштаб, увидеть износ - важно сравнивать. Не зря же говорят, что всё познаётся в сравнении. Перед вами разные продукты, предметы и явления, которые прикольно и наглядно демонстрируют различия.

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Метки: до и после   интересно   прикольно   сравнение   фото   фотосравнения   
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12  комментариев
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9k
sedoisever 2 часа назад
Помидор с бабушкиной фермы в такой степени созревания до магазина не доедет. Вот и всё сравнение...
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441
Алексей 17 минут назад
В Эмирейтс до сих пор металлические вилки и ножи, в экономе тоже
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1k
adssaf afasffdsga 23 минуты назад
Комментарий к фото
Два разных сорта помидор. Сравнение - огонь.
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7k
S__D 43 минуты назад
Комментарий к фото
"обучи"
.
Теперь всегда так называть буду. )))
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357
Евгений Эдельштейн 47 минут назад
Кен поголубел с годами.
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12k
Б.Касторский Час назад
На счет фарша, а это именно он. Так там разные составляющие и цена. Если в магазинном скорее всего и мясо механической обвалки плюс добавки для долгого хранения, которые кстати и дают светлый цвет, например колбаса докторская без такой добавки серого цвета, то на "фермерском" там мясо и жир.
Но больше всего удивило сравнение газонов, а точнее отсутсвие забора между соседями.
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22k
BiZ Час назад
это моя рука, это ее рука, епта..
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6k
TirAn 2 часа назад
про фильтры для воды. Тот что простоял год - этт ещё хорошо отделался. В домах, где стоят железные трубы такое бывает за 3 месяца. Если поменять на пластиковые - фильтр менять можно намного реже
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2k
alex 2 часа назад
Комментарий к фото
один хрен - питары. вопрос! почему современный не чернозадый афробэлээмщик? РАСИЗМ в полной степени
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Спелая кукурузинка

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