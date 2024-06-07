FISHKINET
Сообщество Еда 1906 постов • 583 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
10 блюд и ингредиентов, которые опасны для людей, но их всё равно едят

10 блюд и ингредиентов, которые опасны для людей, но их всё равно едят

Автор:
07 июня 2024 15:12
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Ингредиенты   Опасные блюда   блюда   в разных странах   интересно   фото   
2446
4

В мире существует множество экзотических блюд, которые привлекают своим необычным вкусом и культурным значением. Однако некоторые из них могут быть опасны для здоровья из-за наличия токсичных или потенциально смертельных ингредиентов. Вот десятка самых опасных блюд, которые, несмотря на свою популярность, могут нести серьёзный риск для тех, кто решается их попробовать.


Фугу (Япония)

Опасный ингредиент: Тетродотоксин

Рыба фугу, или иглобрюх, славится своим деликатесным вкусом, но неправильное приготовление может привести к смертельному отравлению. Тетродотоксин, содержащийся в органах рыбы, в том числе в печени и яичниках, является сильнейшим нейротоксином, парализующим мышцы и вызывающим остановку дыхания. Только сертифицированные повара имеют право готовить фугу, но риск всегда остается.


Касу марцу (Италия)

Опасный ингредиент: Живые личинки мух

Сыр касу марцу, популярный на Сардинии, известен как "гнилой сыр" из-за содержания живых личинок сырной мухи. Личинки способствуют ферментации сыра, делая его мягким и кремовым. Однако они могут вызывать серьезные желудочно-кишечные проблемы и даже инфекции при проглатывании.


Аки (Ямайка)

Опасный ингредиент: Гипоглицин

Аки, национальный фрукт Ямайки, должен быть полностью созревшим и правильно приготовленным перед употреблением. Незрелые плоды содержат гипоглицин, токсин, вызывающий "ямайскую рвотную болезнь", которая может привести к гипогликемии и даже смерти.



Саннакчи (Южная Корея)

Опасный ингредиент: Живые щупальца осьминога

Саннакчи представляет собой блюдо из живых щупалец осьминога, которые нарезаются и сразу подаются. Щупальца продолжают двигаться из-за нервных импульсов, и если их не прожевать тщательно, они могут прикрепиться к горлу, вызывая удушье.


Сурустремминг (Швеция)

Опасный ингредиент: Брожение

Шведский деликатес сурстремминг — это ферментированная сельдь, известная своим сильным запахом. Хотя само по себе брожение не смертельно, бактерии, развивающиеся в процессе ферментации, могут вызвать пищевые отравления и аллергические реакции.


Хакарл (Исландия)

Опасный ингредиент: Триметиламиноксид

Хакарл — ферментированное мясо гренландской акулы, содержащее триметиламиноксид, который при неправильной обработке превращается в токсичный триметиламин. Неправильное приготовление может привести к сильному отравлению.



Орехи мускатного дерева

Опасный ингредиент: Миристицин

Орехи мускатного дерева содержат миристицин, психоактивное вещество, которое в больших дозах может вызывать галлюцинации, рвоту, тахикардию и даже смерть. Употребление больших количеств мускатного ореха может привести к тяжелым последствиям.


Лягушачьи лапки (Франция и Азия)

Опасный ингредиент: Потенциальные паразиты и токсины

Лягушачьи лапки считаются деликатесом во Франции и некоторых странах Азии. Однако они могут содержать паразитов, таких как лямблии и плоские черви, а также токсичные вещества, если лягушки были пойманы в загрязненных водоемах.




Маниок (Африка, Южная Америка)

Опасный ингредиент: Цианогенные гликозиды

Маниок, или кассава, является основным продуктом питания в Африке и Южной Америке. Сырые корни содержат цианогенные гликозиды, которые могут выделять цианид при неправильной обработке. Употребление недостаточно приготовленного маниока может привести к цианидному отравлению.


Смертельный гриб (Европа и Северная Америка)

Опасный ингредиент: Аманитины

Некоторые виды грибов, такие как бледная поганка, содержат аманитины — смертельно опасные токсины, вызывающие необратимое повреждение печени и почек. Даже небольшое количество этих грибов может быть смертельным, если их случайно собрать и употребить в пищу.

Важно быть осведомленным о потенциальных опасностях и доверять приготовление таких блюд только опытным поварам и специалистам. Ваше здоровье и жизнь важнее любых кулинарных экспериментов!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Ингредиенты   Опасные блюда   блюда   в разных странах   интересно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
300
Дмитрий 2 часа назад
Лучше я вот это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3k
Igor Grishaev 44 минуты назад
Можно добавить водку и сидр, изготовленные дядей Ашотом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Доктор Джонс 50 минут назад
Нет, я лучше съем борщ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill Час назад
Лагушек ел, Саннакчи (живого осьминога) ел. Ничего необычного или противного.
Самое убойное что пробовал - ската. С непривычки может вырвать. Запах как от дохлой кошки. Причем появляется, когда надкусываешь. Аммиак выдавливается прямо в ротовую полость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Serg2001 2 часа назад
Копальхен - деликатесное блюдо чукчей, энцев, хантов и эскимосов.

Изготавливается из свежего мяса ферментированием под прессом. Обладает отталкивающим запахом. Из-за образования в процессе приготовления трупного яда может быть смертельно опасным для непривычных к такой еде[
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Влад Kra Полчаса назад
Так это все было придумано,когда жрать было нечего..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1720 постов (1672 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74981



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Никколо Паганини: дьявольский скрипач
Никколо Паганини: дьявольский скрипач
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по...
Набирающие популярность в сообществах
Сюрреализма вам в ленту
Сюрреализма вам в ленту
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#животные#Юмор#аварии#Автовсячина#кино#факты#полиция#криминал
#фото#машина#Прикол#история#авто аварии#забавно#Китай#позитив#конфликт#Япония
#люди#автомобили#интересно#ДТП#США#интересное#Россия#инцидент#улыбнуло#Москва
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду 16 заморских продуктов питания, которые поражают своим видом и составом 16 заморских продуктов питания, которые поражают своим видом и составом Интересные свадебные традиции в разных странах Интересные свадебные традиции в разных странах 14 продуктов, которые настолько похожи, что так и норовят нас запутать 14 продуктов, которые настолько похожи, что так и норовят нас запутать Простые и сытные идеи закусок для новогоднего стола Простые и сытные идеи закусок для новогоднего стола 16 странных фактов о еде, которые заставят вас иначе посмотреть на продукты 16 странных фактов о еде, которые заставят вас иначе посмотреть на продукты

На что жалуетесь?

Вернуться