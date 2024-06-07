10 блюд и ингредиентов, которые опасны для людей, но их всё равно едят

Фугу (Япония)

Опасный ингредиент: Тетродотоксин

Рыба фугу, или иглобрюх, славится своим деликатесным вкусом, но неправильное приготовление может привести к смертельному отравлению. Тетродотоксин, содержащийся в органах рыбы, в том числе в печени и яичниках, является сильнейшим нейротоксином, парализующим мышцы и вызывающим остановку дыхания. Только сертифицированные повара имеют право готовить фугу, но риск всегда остается.

Касу марцу (Италия)

Опасный ингредиент: Живые личинки мух

Сыр касу марцу, популярный на Сардинии, известен как "гнилой сыр" из-за содержания живых личинок сырной мухи. Личинки способствуют ферментации сыра, делая его мягким и кремовым. Однако они могут вызывать серьезные желудочно-кишечные проблемы и даже инфекции при проглатывании.

Аки (Ямайка)

Опасный ингредиент: Гипоглицин

Аки, национальный фрукт Ямайки, должен быть полностью созревшим и правильно приготовленным перед употреблением. Незрелые плоды содержат гипоглицин, токсин, вызывающий "ямайскую рвотную болезнь", которая может привести к гипогликемии и даже смерти.