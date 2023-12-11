В Красноярске лихие блогеры устроили гонки на снегоходах и ими уже заинтересовалась полиция

Такого «хайпа» они не ожидали.
Два блогера из Красноярска раздобыли снегоходы и промчались по городу с ветерком. Потом выложили видео о своих приключениях в соцсетях.
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Ролик посмотрели местные жители и удивились: с какой стати, какие-то парни без всякого разрешения гоняют по улицам и создают опасные ситуации на дороге? С видео ознакомились и в полиции. Одного лихача уже оштрафовали, личность второго устанавливается:
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность одного из правонарушителей. Им оказался 32-летний мужчина. В отношении него вынесли два административных материала: за управление снегоходом лицом, не имеющим права управления, и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (за данное нарушение мужчина уже ранее привлекался к ответственности). Общая сумма штрафов составит 20 тыс. рублей.
У пользователей в сети всё равно осталось немало вопросов: парни самовольно гоняли по городу, по пути могли спокойно вписаться в какое-нибудь авто. И за это штраф в 20 тысяч рублей? Ещё хорошо, что не вылетели на тротуар и никого не сбили.
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