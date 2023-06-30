В Красноярске неадекватный мигрант ворвался в храм и разбросал части туши барана

Из помещения храма мужчину вывели прихожане, с которыми он попытался устроить драку. Вскоре странного посетителя забрала полиция. Правоохранители в качестве вещественных доказательств прихватили также части туши барана - как предполагают в соцсетях, скорее всего, это было жертвенное животное, которое зарезали на Курбан-Байрам.

Настоятель храма Рождества Христова Максим Смоляков сообщил, что при задержании мужчина оказывал сопротивление сотрудникам полиции. По счастью, физического урона неадекватный гражданин никому не нанёс, а вот что сподвигло его на подобный демарш, выяснят правоохранители.