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В Красноярске неадекватный мигрант ворвался в храм и разбросал части туши барана

В Красноярске неадекватный мигрант ворвался в храм и разбросал части туши барана

Автор:
30 июня 2023 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Храм Рождества Христова   вечернее богослужение   красноярск   мигрант   оскорбление чувств верующих   полиция   сорвал службу   туша барана   
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Инцидент произошёл аккурат в мусульманский праздник Курбан-Байрам.

В Красноярске мужчина попытался сорвать вечернее богослужение, устроив в храме Рождества Христова настоящую вакханалию.


Он вошёл в церковь с останками бараньей туши, раскидал их по храму, выкрикивая ругательства и оскорбления. Попутно неадекватный человек угрожал прихожанам и"обещал отомстить за некую девочку "погибшую в войне с Чечней". Его действия сопровождались исламской музыкой, которую товарищ включил на телефоне, видимо, для усиления эффекта.


Из помещения храма мужчину вывели прихожане, с которыми он попытался устроить драку. Вскоре странного посетителя забрала полиция. Правоохранители в качестве вещественных доказательств прихватили также части туши барана - как предполагают в соцсетях, скорее всего, это было жертвенное животное, которое зарезали на Курбан-Байрам.


Настоятель храма Рождества Христова Максим Смоляков сообщил, что при задержании мужчина оказывал сопротивление сотрудникам полиции. По счастью, физического урона неадекватный гражданин никому не нанёс, а вот что сподвигло его на подобный демарш, выяснят правоохранители.


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Метки: Видео   Храм Рождества Христова   вечернее богослужение   красноярск   мигрант   оскорбление чувств верующих   полиция   сорвал службу   туша барана   
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17  комментариев
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42
Ясен Пень 51 минуту назад
Неправильно это. В чужой храм со своим бараном не ходят.
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3k
Pill 3 минуты назад
Религия - страшная сила.
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56k
Олег 9 минут назад
свиную жилетку ему надеть и с десятком соплеменников домой, в родной аул
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21k
Виталий Касандров 13 минут назад
Кто то скажите уже придурку , что для православных баран не является харамом.
Едим за милую душу .
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14k
Antique computer 19 минут назад
Домой очень захотел, а денег нет.

Надеюсь, ему помогут, как и всем его соотечественникам, вернуться на родину и наслаждаться там независимостью от России.
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1k
raael13 22 минуты назад
По статье за оскорбление чувств верующих, сопротивление сотрудникам правопорядка, хулиганство сколько ему дадут ? Ну и само собой после отсидки пожизненная депортация ему и всей его семье.
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9
Александр Вьюшков 23 минуты назад
Ни логики, ни ума в голове у этого религиозного фанатика.
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4k
Григорий 24 минуты назад
надо тушку этого мастурбека поделить по пакетикам и на родину отправить.
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74k
Viktor Полчаса назад
Зашить в шкуру свиньи и на свалку, мразь черножопая!
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10k
Copycat Полчаса назад
Один придурок коран жгёт, другой бараньи потроха разбрасывает
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2k
Fiverknot Полчаса назад
Объясните идиоту, что все претензии в посольство Швеции. А так статью поднял на ровном месте.
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110k
parallax 55 минут назад
Месть за сожжение корана в Швеции?
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398
Artem ch Александр Полчаса назад
наверное, от него до швеции рукой подать
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