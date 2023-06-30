В Красноярске неадекватный мигрант ворвался в храм и разбросал части туши барана

Инцидент произошёл аккурат в мусульманский праздник Курбан-Байрам.
В Красноярске мужчина попытался сорвать вечернее богослужение, устроив в храме Рождества Христова настоящую вакханалию.
Он вошёл в церковь с останками бараньей туши, раскидал их по храму, выкрикивая ругательства и оскорбления. Попутно неадекватный человек угрожал прихожанам и"обещал отомстить за некую девочку "погибшую в войне с Чечней". Его действия сопровождались исламской музыкой, которую товарищ включил на телефоне, видимо, для усиления эффекта.
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Из помещения храма мужчину вывели прихожане, с которыми он попытался устроить драку. Вскоре странного посетителя забрала полиция. Правоохранители в качестве вещественных доказательств прихватили также части туши барана - как предполагают в соцсетях, скорее всего, это было жертвенное животное, которое зарезали на Курбан-Байрам.
Настоятель храма Рождества Христова Максим Смоляков сообщил, что при задержании мужчина оказывал сопротивление сотрудникам полиции. По счастью, физического урона неадекватный гражданин никому не нанёс, а вот что сподвигло его на подобный демарш, выяснят правоохранители.
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Едим за милую душу .
Надеюсь, ему помогут, как и всем его соотечественникам, вернуться на родину и наслаждаться там независимостью от России.