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Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске

Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске

Автор:
02 октября 2023 15:57
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   девушки   конфликт   красноярск   охранник   полиция   потасовка   
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Хорошо ещё, что не спустил девушку с лестницы. Последствия для её здоровья были бы куда печальней.

В Красноярске найден самый несдержанный охранник, который не особо заботясь о последствиях, из-за небольшой ссоры вышвырнул из бара трёх девушек. Одной из них досталось больше прочих — мужчина поднял её на руки и просто бросил у выхода из заведения. Скандалиста рухнула не землю и сильно ударилась головой о стену, из-за чего теперь чересчур хорошо исполняющий свои обязанности охранник будет отвечать перед законом.


Как рассказал управляющий баром Владимир Сергеев, охранник был не их. Местная компания Parallel арендовала заведение для своей вечеринки и охранников подбирали тоже люди из организации. И, кажется, немного перестарались.


Конфликт, по его словам произошёл возле туалета. Три нетрезвые подруги попросили уступить им место в очереди, так как одной из них стало плохо. Согласились все, кроме одного мужчины. С этого всё и началось.


"Из уборной, матерясь, вылетел мужчина кавказской национальности с красным глазом (возможно, данную травму он получил во время потасовки). Зайдя в уборную, мы увидели двух девушек, лежащих на полу. Когда подошёл охранник, пострадавшая начала агрессивно себя вести по отношению к нему (что вполне объяснимо). После этого охрана попросила девушек покинуть заведение, не выяснив, что, вообще, произошло. Девушки спокойно проследовали на выход. Уже около выхода одна из них попыталась пройти обратно, в этот момент один из охранников поднял её и выкинул за дверь", — рассказал администратор бара.

Известно, что девушка, которую вышвырнули из бара, получила сотрясение мозга и несколько ушибов с гематомами на разных частях тела. Она уже сняла побои и наняла адвоката.

Что касается версии девушек, то они стали жертвами. Причём два раза. Сначала посетитель ударил её у туалета после просьбы уступить место в очереди, а затем и осатаневший охранник накинулся на них и вышвырнул из бара. Действительно ли девушки никого не провоцировали и просто попались под горячую руку двух мужчин, сейчас выясняет полиция. Однако охраннику в любом случае придётся отвечать за свой "профессионализм".

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Метки: Видео   девушки   конфликт   красноярск   охранник   полиция   потасовка   
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30  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
.....Когда подошёл охранник, пострадавшая начала агрессивно себя вести по отношению к нему (что вполне объяснимо).....

Кому и чем это обьяснимо ?
Пьяная мадама начала быковать на охрану заведения
Т.е ей, как ЯЖЕСАМКА - все можно
А охраннику нужно тихо плакать в сторонке ?
МАДАМ, ВСТУПИВШАЯ В ДРАКУ, ПРАВРАЩАЕТСЯ В СПАРРИНГ-ПАРТНЕРА
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8k
Дмитрий 11 минут назад
Что то никакого сожаления. Да пострадала. Вопросов нет. Но с учётом места и количества возлияний вполне себе справедливо предположить, что дама таки быковала, за что и получила.
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1k
Довер Иванович 17 минут назад
Отлично отдохнули
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25k
Михаил Сметанкин 18 минут назад
Конечно же, они просто были вежливыми и приличными в пятницу вечером, а их вообще ни с того ни с сего и не за что побили и выгнали. Знаем мы такие истории, ага.
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21k
сеньор Леонсио 20 минут назад
Нормально их акстил!
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Аплодирую стоя.
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32k
БамбарбияКиргуду 42 минуты назад
Момент с броском тэпэшки просто прекрасен.Однозначно довели.Ибо бабо ,почувствовав защиту государства оборзели в край.Вообще не следят за спермоприёмником.
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Невоздержанность языка молодых особей женского пола часто приводит к печальным последствиям. Жаль, что эти последствия чаще всего расхлебывают их оппоненты.
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15k
Александр Час назад
Жалко, звука нет, а то, наверняка было бы слышно: "ТЫЧЁТВАРИШЬ!!!"
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
Три моськи на слона! Сколько раз видел когда малолетние королевы поливают матом и хамят сотрудникам охраны.
- Я тут все, а ты чмо!
Все правильно сделал, походу достали его!
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1k
Илья 2 часа назад
Шлюху отмудохали экая невидаль
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Накушаются леди своих благородных коктейлей с экзотическими названиями до поросячьего визга, потом все им виноваты - мигранты, кавказцы, охранники....
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4k
Горожанин 2 часа назад
Очередной не терпила - идиот получит своё.
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