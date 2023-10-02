Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске

В Красноярске найден самый несдержанный охранник, который не особо заботясь о последствиях, из-за небольшой ссоры вышвырнул из бара трёх девушек. Одной из них досталось больше прочих — мужчина поднял её на руки и просто бросил у выхода из заведения. Скандалиста рухнула не землю и сильно ударилась головой о стену, из-за чего теперь чересчур хорошо исполняющий свои обязанности охранник будет отвечать перед законом.

Как рассказал управляющий баром Владимир Сергеев, охранник был не их. Местная компания Parallel арендовала заведение для своей вечеринки и охранников подбирали тоже люди из организации. И, кажется, немного перестарались.

Конфликт, по его словам произошёл возле туалета. Три нетрезвые подруги попросили уступить им место в очереди, так как одной из них стало плохо. Согласились все, кроме одного мужчины. С этого всё и началось.