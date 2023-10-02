Охранник жёстко выставил пьяных посетительниц из бара в Красноярске

Хорошо ещё, что не спустил девушку с лестницы. Последствия для её здоровья были бы куда печальней.
В Красноярске найден самый несдержанный охранник, который не особо заботясь о последствиях, из-за небольшой ссоры вышвырнул из бара трёх девушек. Одной из них досталось больше прочих — мужчина поднял её на руки и просто бросил у выхода из заведения. Скандалиста рухнула не землю и сильно ударилась головой о стену, из-за чего теперь чересчур хорошо исполняющий свои обязанности охранник будет отвечать перед законом.
Как рассказал управляющий баром Владимир Сергеев, охранник был не их. Местная компания Parallel арендовала заведение для своей вечеринки и охранников подбирали тоже люди из организации. И, кажется, немного перестарались.
Конфликт, по его словам произошёл возле туалета. Три нетрезвые подруги попросили уступить им место в очереди, так как одной из них стало плохо. Согласились все, кроме одного мужчины. С этого всё и началось.
"Из уборной, матерясь, вылетел мужчина кавказской национальности с красным глазом (возможно, данную травму он получил во время потасовки). Зайдя в уборную, мы увидели двух девушек, лежащих на полу. Когда подошёл охранник, пострадавшая начала агрессивно себя вести по отношению к нему (что вполне объяснимо). После этого охрана попросила девушек покинуть заведение, не выяснив, что, вообще, произошло. Девушки спокойно проследовали на выход. Уже около выхода одна из них попыталась пройти обратно, в этот момент один из охранников поднял её и выкинул за дверь", — рассказал администратор бара.
Источник:
Известно, что девушка, которую вышвырнули из бара, получила сотрясение мозга и несколько ушибов с гематомами на разных частях тела. Она уже сняла побои и наняла адвоката.
Что касается версии девушек, то они стали жертвами. Причём два раза. Сначала посетитель ударил её у туалета после просьбы уступить место в очереди, а затем и осатаневший охранник накинулся на них и вышвырнул из бара. Действительно ли девушки никого не провоцировали и просто попались под горячую руку двух мужчин, сейчас выясняет полиция. Однако охраннику в любом случае придётся отвечать за свой "профессионализм".
Источник:
- Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя
- В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи
- Гость столицы устроил на детской площадке дебош и поплатился
- В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой
- "Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать
Кому и чем это обьяснимо ?
Пьяная мадама начала быковать на охрану заведения
Т.е ей, как ЯЖЕСАМКА - все можно
А охраннику нужно тихо плакать в сторонке ?
МАДАМ, ВСТУПИВШАЯ В ДРАКУ, ПРАВРАЩАЕТСЯ В СПАРРИНГ-ПАРТНЕРА
- Я тут все, а ты чмо!
Все правильно сделал, походу достали его!