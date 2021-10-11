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Пометил территорию: красноярский полицейский помочился в подъезде многоэтажки, прибыв туда по вызову

Пометил территорию: красноярский полицейский помочился в подъезде многоэтажки, прибыв туда по вызову (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   видео   красноярск   культур-мультур   лужа   полиция   
1239
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Жители дома вызвали стражей порядка, чтобы те помогли им выдворить из подъезда бомжа. Полицейские навели порядок. По своему, как умели.

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Метки: ynews   видео   красноярск   культур-мультур   лужа   полиция   
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5k
Александр Зотов Час назад
так это не полицейский, а мусор
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17k
nobody® 42 секунды назад
Зассал
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5k
Роман 3 минуты назад
зачем взыскание - просто помоет весь подьезд РУЧКАМИ - без швабры. Ну можно еще как в армии с зубной щеткой))
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806
poбт 8 минут назад
для многих будет открытием, но копы не могут ничего сделать с бомжами в вашем подъезде если те ничего не ломают или не кидаются на людей, по сути жильцы должны сами об них спотыкаться как можно чаще и больнее
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−42
КАЛ-БАСНЫЙ ЦЕХ 12 минут назад
мусор ...
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3k
Севастьян Полчаса назад
В следующий раз,когда будут вызывать,сразу предложить туалет,полотенце с мылом и бутерброд.Задергали полицейских(слово то какое гадкое,сразу вспоминаешь предателей-полицейских в ВОВ) пожрать-посрать и минуты свободной нет.Все в заботах аки пчела.
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1k
Андрей Ы. Полчаса назад
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965
Rool Полчаса назад
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26k
Григорий 38 минут назад
Опять попался не приученный к лотку...
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148
gollandets 54 минуты назад
Всё-таки он не просто вернулся, а ещё переоделся и опорочил честь мундира

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4k
lexa Час назад
наша служба и опасна и трудна...........
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25k
Батончик с маком Час назад
Мусора засранцы люто минусуют комменты.
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12k
Кархародон Час назад
Даже непонятно чего там больше - тупости, или наглости. Или не хватает мозгов заметить камеру и сделать простейшее умозаключение насчёт съёмки, или настолько пох. Второе в век интернета лечится. Наверняка местные уже знают кто это и где живёт.
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688
Дмитрий Час назад
Я видимо тупой, но в чем проблема была зайти в квартиру и там сходить в туалет?
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60k
Опиум для народа Час назад
Так чё там про честь мундира?
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9k
harlamov Час назад
В итоге жители решили, что от бомжа меньше грязи и вони, чем от ментов. Пусть живёт)
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8k
Клёст 2 часа назад
Самсон разрывающий пасть писающему мальчику.
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369
Трубадур 2 часа назад
Это - обыкновенное быдло, и не важно во что оно одето, в форму полицейского, в робу, в смокинг - оно так воспитано, оно так делает с детства и будет делать всегда....
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21k
pssst 2 часа назад
А че, в штатах вон - коп отпечаток пальца на машине оставляет, чтобы пометить. Мировая практика, епт. Отпечаток поставить негде было, пришлось импровизировать.
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82k
Павел 2 часа назад
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598k
Alexey Berestenko 2 часа назад
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