Пометил территорию: красноярский полицейский помочился в подъезде многоэтажки, прибыв туда по вызову

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Жители дома вызвали стражей порядка, чтобы те помогли им выдворить из подъезда бомжа. Полицейские навели порядок. По своему, как умели.
В доме по улице Робеспьера в Красноярске поселился бомж. Жильцам такое соседство не понравилось. Лежит, воняет, опять-таки следы жизнедеятельности оставляет. Решили они товарища убрать, для чего пригласили полицейских.
Те пришли, но порядка больше не стало. Разве что лужа прибавилась.
Те пришли, но порядка больше не стало. Разве что лужа прибавилась.
Причем, блюстителей закона не смутило наличие в подъезде видеокамеры наблюдения. В то время, как один из них, поднявшись на 16 этаж, заходит в квартиру, другой, не прерывая разговора по телефону, остается на площадке, расстегивает ширинку и начинает справлять нужду прямо в подъезде, а после уходит вслед за коллегой.
Реакция соцсетей
После того, как запись с камер наблюдения была обнародована, в краевом управлении решили провести служебную проверку, которая грозит "писающему мальчику" строгим взысканием.
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Метки: ynews видео красноярск культур-мультур лужа полиция
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Тут дело в другом-в реакции начальства. Строгое взыскание за то что представитель правопорядка ссыт в подъездах вместо увольнения с позором.
Так тот умудрился в первую же ночь привести бабу и трахать её на диване в кабинете шефа. Назавтра вызвали на ковёр, сказали «ты или сильно тупой, или сильно окуевший». И выгнали накуй. Так и тут надо.
что очевидно по видео - камера работает в ночном режиме с инфракрасной подсветкой, копы поднимаются по лестнице с ФОНАРИКОМ в руках, бомжи также обычно находятся на полу(куда и светили фонариком) а не на потолке(чтоб заметить камеру)
ну а там где темно, происходит всякое...
Тогда и не надо говорить всем что менты-какие-то там особенные защитнички. Раз такие же как все. Поправка-это мусор даже хуже чем как все. Он хуже гопоты. Так имеет ли он право оставаться на такой работе или нет?
Строгое взыскание?
Это всё что нужно знать о российских ментах. Пусть ссаную лужу вытерут своим мундиром,у которого какая-то там "честь".