Пометил территорию: красноярский полицейский помочился в подъезде многоэтажки, прибыв туда по вызову

Причем, блюстителей закона не смутило наличие в подъезде видеокамеры наблюдения. В то время, как один из них, поднявшись на 16 этаж, заходит в квартиру, другой, не прерывая разговора по телефону, остается на площадке, расстегивает ширинку и начинает справлять нужду прямо в подъезде, а после уходит вслед за коллегой.