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Как попасть на большой штраф: мастер-класс от прикурившего от денежной купюры китайца

Как попасть на большой штраф: мастер-класс от прикурившего от денежной купюры китайца

Автор:
18 сентября 2023 12:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   блогер   полиция   прикурил от купюры   социальный рейтинг   штраф   
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Не оскудеет сверхразумами земля русская китайская!

Блогеры идут на что угодно ради контента. Этот молодой китаец хвастливо прикурил на камеру от купюры в 100 юаней. Видео, разумеется, выложил в интернет.


Неизвестно, что там в итоге вышло с ростом популярностью тиктокера, а вот в полиции мгновенно вычислили юношу, побеседовали с ним и выписали нехилый штраф. В результате за умышленную порчу китайских денежных знаков сверхразум заплатит 10 000 юаней (примерно 135 тыс. рублей), а уж про социальный рейтинг и вовсе разговор отдельный.


В Китае любое правонарушение грозит понижением рейтинга доверия. Прошрафившимся людям могут запросто не продать билеты на самолёт или отказать при заселении в гостиницу. Возможно, некоторых китайсих блогеров инцидент со штрафником убережёт от необдуманных поступков, хотя скорее всего найдутся и такие, что ради сиюминутной славы будут готовы рискнуть социальным рейтингом, карьерой и даже жизнью.


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Метки: Видео   Китай   блогер   полиция   прикурил от купюры   социальный рейтинг   штраф   
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3  комментария
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Bill 3 часа назад
"Рейтинга доверия" - это фейк, как говорят сами китайцы.
А жечь денежные знаки своей страны - полезно для экономики.
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