Как попасть на большой штраф: мастер-класс от прикурившего от денежной купюры китайца

Не оскудеет сверхразумами земля
русская китайская!
Блогеры идут на что угодно ради контента. Этот молодой китаец хвастливо прикурил на камеру от купюры в 100 юаней. Видео, разумеется, выложил в интернет.
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Неизвестно, что там в итоге вышло с ростом популярностью тиктокера, а вот в полиции мгновенно вычислили юношу, побеседовали с ним и выписали нехилый штраф. В результате за умышленную порчу китайских денежных знаков сверхразум заплатит 10 000 юаней (примерно 135 тыс. рублей), а уж про социальный рейтинг и вовсе разговор отдельный.
В Китае любое правонарушение грозит понижением рейтинга доверия. Прошрафившимся людям могут запросто не продать билеты на самолёт или отказать при заселении в гостиницу. Возможно, некоторых китайсих блогеров инцидент со штрафником убережёт от необдуманных поступков, хотя скорее всего найдутся и такие, что ради сиюминутной славы будут готовы рискнуть социальным рейтингом, карьерой и даже жизнью.
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А жечь денежные знаки своей страны - полезно для экономики.