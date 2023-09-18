Как попасть на большой штраф: мастер-класс от прикурившего от денежной купюры китайца

В Китае любое правонарушение грозит понижением рейтинга доверия. Прошрафившимся людям могут запросто не продать билеты на самолёт или отказать при заселении в гостиницу. Возможно, некоторых китайсих блогеров инцидент со штрафником убережёт от необдуманных поступков, хотя скорее всего найдутся и такие, что ради сиюминутной славы будут готовы рискнуть социальным рейтингом, карьерой и даже жизнью.