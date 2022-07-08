Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих

Ложные сообщения о минировании - бич нашего времени. То и дело полиции приходится эвакуировать людей из торговых центров, кинотеатров, поликлинник и учебных заведений. Все потому что кто-то не подготовился к контрольной работе или просто решил развлечься.

На этот раз отличилась 14-летняя школьница из Красноярска. 7 июля девочка принесла муляж взрывного устройства в ТЦ "Мави" просто, чтобы посмотреть, как будут реагировать на нестандартную ситуацию.