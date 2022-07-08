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Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих

Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих

Автор:
08 июля 2022 09:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   ТЦ Мави   видео   дети   красноярск   лжеминирование   муляж СВУ   полиция   преступление и наказание   
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"Посмотреть" вполне удалось, но только если девочку признают виновной, ей грозит вполне недетское наказание.

Ложные сообщения о минировании - бич нашего времени. То и дело полиции приходится эвакуировать людей из торговых центров, кинотеатров, поликлинник и учебных заведений. Все потому что кто-то не подготовился к контрольной работе или просто решил развлечься.


На этот раз отличилась 14-летняя школьница из Красноярска. 7 июля девочка принесла муляж взрывного устройства в ТЦ "Мави" просто, чтобы посмотреть, как будут реагировать на нестандартную ситуацию.


Коробку с торчащими проводами заметил один из посетителей. Тут же была вызвана полиция и представители других силовых структур.


Слаженно и организованно стражи порядка организовали эвакуацию, вывели людей из торгового центра, а после приступили к осмотру предполагаемого СВУ. Через время сообщили, что "бомба" оказалась обычным муляжом.


А потом просмотрели камеры наблюдения и нашли того, кто подложил это "поделие" в ТЦ.



Девочке, как сообщают СМИ, уже исполнилось 14 лет, а значит, если информация окажется верной и школьницу признают виновной в лжеминировании, её вполне могут привлечь к реальной ответственности и даже наказать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   ТЦ Мави   видео   дети   красноярск   лжеминирование   муляж СВУ   полиция   преступление и наказание   
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2  комментария
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GROMOZEKA 55 минут назад
Пусть сидит.
Если в 14 уже такое дерьмо в голове, то дальше будет только хуже.
Стрельба в школах, это как минимум
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Филипп Преображенский 53 минуты назад
Ничего девочке не будет. Получит благодарность от главка ФСБ, и новый айфон. А там уже дадут оценку действиям всех участвующих служб, с соответствующими кадровыми решениями, если нужно.
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