Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих

"Посмотреть" вполне удалось, но только если девочку признают виновной, ей грозит вполне недетское наказание.
Ложные сообщения о минировании - бич нашего времени. То и дело полиции приходится эвакуировать людей из торговых центров, кинотеатров, поликлинник и учебных заведений. Все потому что кто-то не подготовился к контрольной работе или просто решил развлечься.
На этот раз отличилась 14-летняя школьница из Красноярска. 7 июля девочка принесла муляж взрывного устройства в ТЦ "Мави" просто, чтобы посмотреть, как будут реагировать на нестандартную ситуацию.
Коробку с торчащими проводами заметил один из посетителей. Тут же была вызвана полиция и представители других силовых структур.
Слаженно и организованно стражи порядка организовали эвакуацию, вывели людей из торгового центра, а после приступили к осмотру предполагаемого СВУ. Через время сообщили, что "бомба" оказалась обычным муляжом.
А потом просмотрели камеры наблюдения и нашли того, кто подложил это "поделие" в ТЦ.
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Девочке, как сообщают СМИ, уже исполнилось 14 лет, а значит, если информация окажется верной и школьницу признают виновной в лжеминировании, её вполне могут привлечь к реальной ответственности и даже наказать.
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АНТИФИШКИ
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Если в 14 уже такое дерьмо в голове, то дальше будет только хуже.
Стрельба в школах, это как минимум