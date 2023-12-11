17 умопомрачительных черно-белых фото самой красивой актрисы, от которых невозможно оторвать взгляд

Тут ей 23 года, на дворе 1989 год и это её первое интервью для журнала ELLE (крупнейший в мире французский журнал о моде). В этот момент она ещё не актриса, а модель, но уже покоряет всех своей красотой. На вопрос о своих соблазнительных достоинствах Моника, вопреки всем ожиданиям, отвечает:

"Не грудь и не талия, а рот и руки. Уметь правильно двигать руками - это очень по-итальянски. Вы должны знать, как говорить руками!"