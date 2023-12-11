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17 умопомрачительных черно-белых фото самой красивой актрисы, от которых невозможно оторвать взгляд

17 умопомрачительных черно-белых фото самой красивой актрисы, от которых невозможно оторвать взгляд

Автор:
11 декабря 2023 09:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   богиня   красота   моника белуччи   фото   черно-белое   
1063
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Моника Белуччи – одна из самых известных и талантливых актрис и моделей. Её красота и обаяние покорили сердца миллионов людей по всему миру. Она является воплощением женственности, страсти и харизмы, а лично для меня — идеалом женской красоты. И думаю, что многие со мной согласятся.

Мой канал, если вы вдруг тут впервые, не про кино или сплетни о жизни знаменитостей. Он больше про места, историю и, конечно, фотографию... Вот поэтому давайте сегодня я не буду углубляться в биографию актрисы, а просто покажу вам по настоящему завораживающие фотографии Моники Белуччи разных лет. А чтобы было интересней, пусть это будут только чувственные черно-белые снимки. Поехали!


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Тут ей 23 года, на дворе 1989 год и это её первое интервью для журнала ELLE (крупнейший в мире французский журнал о моде). В этот момент она ещё не актриса, а модель, но уже покоряет всех своей красотой. На вопрос о своих соблазнительных достоинствах Моника, вопреки всем ожиданиям, отвечает:

"Не грудь и не талия, а рот и руки. Уметь правильно двигать руками - это очень по-итальянски. Вы должны знать, как говорить руками!"


Этот снимок, мне кажется, вполне подтверждает её слова. Италия, рынок в Палермо, Сицилия, 1997 год. И это рекламная фотосессия для Dolce & Gabbana. Сразу же вспоминается один из самых известных фильмов с Моникой - "Малена".

Вообще итальянский фотограф Фердинандо Шанна довольно часто снимал Монику. Следующие три кадра тоже его авторства:


Моника Беллуччи в Палаццоло-Акреиде, Италия, 1997.

Коррида, конечно, испанская национальная забава, а не итальянская, но образ торреодора безусловно ей к лицу!

Кадр из фотосессии для итальянского журнала "King", февраль 1992 года. Согласитесь, что руки действительно играют не последнюю роль в придании чувственности её образам.

Ещё в одном интервью актриса сказала:

"Не понимаю женщин, которые говорят, что мужское желание их унижает. По-моему, они просто не в ладу с собой."

Добавлю несколько фото Моники Белуччи в более зрелом возрасте. Снимок выше сделан в 2002 году. Тут актрисе 38 лет.

В следующем 2003 году вышло сразу четыре фильма с её участием, включая две "Матрицы". И её пригласили стать "хозяйкой" 56-го Каннского кинофестиваля, а такая честь выпадает лишь актрисам, признанными "иконами стиля". Фото выше сделано перед церемонией награждения. Также получилось разыскать бэкстейдж этого снимка:

Движемся дальше по шкале времени. Моника Беллуччи в образе Луизы Фериды, которую она сыграла в фильме «Бешеная кровь». Фильм вышел на экраны в 2008 году.

Апрель 2012 года. Фотосессия совершенно нестареющей Моники для французского издания "Glamour"

Чем ближе к нашему времени, тем меньше цветных фото. Обесцвечивать цветные фото, если автор их задумал красочными, конечно, неправильно. К счастью, некоторые фотографы продолжили снимать в монохроме. Например, Марсель Хартманн. Он снимал много звёзд кино, включая и невероятную Монику. Снимок выше сделан для глянцевого журнала "Madame Figaro", который вышел зимой 2018 года.

Актрисе, между тем, уже 54 года. Но разве это скажешь, глядя на фото?

2019-ый и ещё одна фотосессия для того же журнала. На этот раз у бассейна.

Ну разве можно сказать, что ей 55 и что у неё двое детей? При этом, первую дочь она родила в 40 лет, а вторую в 46!

Не устали любоваться красотой? Тогда ещё буквально пару фото, друзья. Роскошная фотография для английского издания "The Sunday Times Style". 2021 год! Обратите внимание, как поза её рук дополнительно подчеркивает на фото и без того изящную талию.

Кстати, на ч/б фото этого не видно, но актриса отдает предпочтение ярко-красному оттенку помады. Она как-то вспоминала, что традиция красить губы по поводу и без передалась ей по наследству. Её бабушка не могла пойти даже в церковь, не накрасив губы красным.

Закончим подборку вот таким гламурным фото. 56-летняя Моника Беллуччи украсила обложку юбилейного номера журнала "Sorbet Magazine" 2020/2021, который был посвящен теме французского кабаре. В фотосессии она примерила на себя растиражированный стараниями Мадонны и нашей Виа Гры образ “меркантильной девушки”, лучшие друзья которой, как известно, бриллианты. В данном случае — бриллианты от Cartier.

Внимание! Запрещено размещать фотографии, содержащие эротический и порнографический характер.

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Метки: актриса   богиня   красота   моника белуччи   фото   черно-белое   
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12k
Sapsan 54 минуты назад
В 80-е была популярна актриса Брук Шилдс. Жаль что еще ребёнком эксплуатировали её красоту в кино. Сейчас снимается в малоизвестных фильмах. Рост 183 см.

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78
KARAMBA1984 10 минут назад
Никогда не нравилась если честно.Тоже самое относиться и к Анджелине Джоли
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7k
Бу 49 минут назад
красота
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