Вдохновляющие фото роскошных актрис прошлого на велосипедах, от которых не оторвать глаз

Джина Лоллобриджида. Нашёлся классный кадр и с ней на велосипеде. Хотя, конечно же, это не более, чем шуточное фото, так как ездить она на нём не могла. Это старинный, так называемый "пенни-фартинг", один из ранних типов велосипедов, который был в ходу только в конце 19 века и то недолго.

Более того, обратите внимание, что актриса ещё и на каблуках. А теперь посмотрите и все остальные фото ещё раз, чтобы убедиться, что большинство из них постановочные. Ну неудобно ездить в обуви на высоком каблуке на велосипеде!