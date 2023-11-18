Вдохновляющие фото роскошных актрис прошлого на велосипедах, от которых не оторвать глаз

Девушкам очень к лицу велосипеды! И женщинам тоже. Не говоря уже о пользе для здоровья и фигуре.
И первой в нашем виртуальном "заезде" будет американская киноактриса Джейн Мэнсфилд на фото 1959 года. Наряду с Мэрилин Монро она была одной из самых желанных женщин 1950-х годов с не менее сумасбродной судьбой и трагическим финалом.
Менее известная в России американская актриса Ронда Флеминг. Но согласитесь, тоже невероятна хороша и артистична. Снялась более, чем в 40 фильмах, большинство из которых были сняты в 1940-50-е годы, и имеет именную звезду на Голливудской аллее славы.
Марлен Дитрих, наверное, узнали все. Или нет? Когда-то это была супер-звезда кинематографа! Кстати, не удивляйтесь её странному образу для катания. Этот кадр сделан на съёмочной площадке. Вот только в некоторых источниках указано, что это из фильма "Негодяи", а в других - из "Нью-орлеанского огонька" (оба фильма 1942 года)
Посмотрим ещё несколько европейских актрис прошлого. На мой взгляд, просто очаровательная в этом образе итальянка Вирна Лизи. Велосипед на котором она позирует тоже итальянский. Это легендарный бренд "Atala".
Чувственный снимок, но более позднего периода. Это июль 1975 года и несравненная французская актриса и певица Катрин Денёв. Этой осенью ей исполнилось 80 лет и она ещё отлично выглядит! К слову, это тоже кадр с съемочной площадки (фильм "Дикарь").
Ещё одна итальянская актриса, но которую знают все. Ну, конечно, Клаудия Кардинале! В 2011 году она была включена в список 50 самых красивых женщин в истории кино журналом Los Angeles Times.
Клаудия Кардинале и Джордж Чакирис в фильме «Невеста Бубе», 1963 год.
Заканчивая с итальянками, не могу не показать этот роскошный кадр 1991 года с молодой и мечтательной Моникой Беллуччи на велосипеде.
В рамках данной публикации невозможно не вспомнить и французскую актрису, фотомодель и певицу Брижит Бордо. Я видел несколько её портретов с велосипедом, но этот, на мой взгляд, самый лучший.
Джина Лоллобриджида. Нашёлся классный кадр и с ней на велосипеде. Хотя, конечно же, это не более, чем шуточное фото, так как ездить она на нём не могла. Это старинный, так называемый "пенни-фартинг", один из ранних типов велосипедов, который был в ходу только в конце 19 века и то недолго.
Более того, обратите внимание, что актриса ещё и на каблуках. А теперь посмотрите и все остальные фото ещё раз, чтобы убедиться, что большинство из них постановочные. Ну неудобно ездить в обуви на высоком каблуке на велосипеде!
Одри Хепбёрн. Согласитесь, само очарование, да ещё и третье место в списке величайших актрис американского кино.
А теперь Кэтрин Хепбёрн. Если что, они не родственницы. Хотя обе и стали иконами Голливуда.
У Кэтрин, кстати, четыре "Оскара", более ни у одной актрисы столько наград нет. Но не суть. Всё внимание на её фото.
Я неспроста выбрал аж три её снимка верхом. Есть такая иллюстрированная книга «Голливуд на велосипеде», где кинозвезды демонстрируют радость езды на велосипеде на большом экране. Но очень немногие из них, в отличие от Кэтрин Хепберн, регулярно ездили на велосипеде в своей повседневной жизни.
Обратите внимание, что на снимках она в брюках и в велосипедных туфлях. На одном кадре даже видно, что её штанина подвязана верёвкой, чтобы не попала в цепь.
После съёмочного дня актрису можно было увидеть бесстрашно едущей на велосипеде по пробкам Манхэттена. Даже когда она вышла на пенсию, ее часто видели катающейся возле своего дома на берегу океана в штате Коннектикут. Такой здоровый образ жизни, безусловно, пошёл на пользу Хепберн, которая дожила до 96 лет.
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