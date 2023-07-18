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12 фотографий прекрасных актрис старшего поколения, которые были сделаны во времена их молодости

12 фотографий прекрасных актрис старшего поколения, которые были сделаны во времена их молодости

Автор:
18 июля 2023 08:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   знаменитости   красота   молодость   нежность   фото   
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В студии, на съёмках фильма, на природе — эти девушки с известными всему миру именами везде получались отлично.

Яркие фотосессии со знаменитыми актрисами делаются не только сейчас, но делались и многие десятилетия назад. Поэтому до нас дошло большое количество красивых и качественных снимков кинозвёзд, которые датируются в том числе первой половиной или серединой прошлого века.


Бриджит Бардо в 1960 году

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Сейчас актрисе 88 лет.


Ирина Алфёрова в 1985 году


Сейчас актрисе 72 года.


Хелен Миррен в 1968 году


Сейчас английской актрисе 77 лет.


Грейс Келли в 1955 году


Элизабет Тейлор в 1956 году


Одри Хепберн в 1956 году


Софи Лорен в 1961 году


Сейчас итальянской актрисе 88 лет.


Ингрид Бергман в 1950-х


Наталья Варлей в 1960-х


Сейчас актрисе 76 лет.


Шерон Стоун в 1983 году

Сейчас актрисе 65 лет.


Мэрил Стрип в 1979 году

Катрин Денёв в 1962 году

Сейчас французской актрисе 79 лет.

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Метки: актриса   знаменитости   красота   молодость   нежность   фото   
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111k
parallax 54 минуты назад
Сигурни Уивер.

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4k
Vlamir 13 минут назад
Бриджит и Одри - милашки!
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2k
Роман 14 минут назад
Как по мне, так половина даже в молодости красотой не блестали...
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1k
Dimon 20 минут назад
Не знаю! Губы не накачаны, груди без силикона, татуировок нет...уродины какие - то!
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29k
Е-Лена 45 минут назад
И женщины красивые, и фото сделаны мастерски! Спасибо за хороший пост!
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