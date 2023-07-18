12 фотографий прекрасных актрис старшего поколения, которые были сделаны во времена их молодости

Яркие фотосессии со знаменитыми актрисами делаются не только сейчас, но делались и многие десятилетия назад. Поэтому до нас дошло большое количество красивых и качественных снимков кинозвёзд, которые датируются в том числе первой половиной или серединой прошлого века.

Бриджит Бардо в 1960 году