12 фотографий прекрасных актрис старшего поколения, которые были сделаны во времена их молодости

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В студии, на съёмках фильма, на природе — эти девушки с известными всему миру именами везде получались отлично.
Яркие фотосессии со знаменитыми актрисами делаются не только сейчас, но делались и многие десятилетия назад. Поэтому до нас дошло большое количество красивых и качественных снимков кинозвёзд, которые датируются в том числе первой половиной или серединой прошлого века.
Бриджит Бардо в 1960 году
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Сейчас актрисе 88 лет.
Ирина Алфёрова в 1985 году
Сейчас актрисе 72 года.
Хелен Миррен в 1968 году
Сейчас английской актрисе 77 лет.
Грейс Келли в 1955 году
Элизабет Тейлор в 1956 году
Одри Хепберн в 1956 году
Софи Лорен в 1961 году
Сейчас итальянской актрисе 88 лет.
Ингрид Бергман в 1950-х
Наталья Варлей в 1960-х
Сейчас актрисе 76 лет.
Шерон Стоун в 1983 году
Сейчас актрисе 65 лет.
Мэрил Стрип в 1979 году
Катрин Денёв в 1962 году
Сейчас французской актрисе 79 лет.
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