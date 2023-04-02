Породу пальцем не сотрёшь: фото в бикини 18-летней дочери Моники Белуччи восхитило интернет-пользователей

Дева Кассель уже не новичок в модельном бизнесе, и каждое её появление на фото глянца или на подиуме вызывает бурю восторга у почитателей красоты. Это и понятно, ведь девушка потрясающе похожа на свою прекрасную мать - Монику Белуччи.
18-летняя Дева Кассель сейчас отдыхает в Индии. В соцсетях девушка выложила своё фото и получила кучу комплиментов. На снимке красотка позирует в чёрном бикини, которое не скрывает прекрасной фигуры дочери известной актрисы Моники Белуччи.
Впрочем, девушка уже не раз снималась для глянца, и успела обзавестись множеством поклонников, которые по достоинству оценили красоту прелестной Девы. Юную Кассель любят и модельеры, которые приглашают её на показы модных коллекций.
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Начиная с 14 лет Дева принимает участие в фэшн-шоу, и с тех пор её часто видят на подиуме и на страницах модных журналов. Совсем недавно Кассель позировала для издания Wonderland Magazine’s. Дева представила одежду и белье Dior и украшения Cartier.
Девушку нередко снимают и со звездной мамой Моникой.
В соцсетях вспоминают, какой была Моника Белуччи в юности и находят что Дева сейчас и Моника много лет назад - одно лицо.
Как считаете, похожи?
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Джоли тоже не в 18-ть расцвела.