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Породу пальцем не сотрёшь: фото в бикини 18-летней дочери Моники Белуччи восхитило интернет-пользователей

Породу пальцем не сотрёшь: фото в бикини 18-летней дочери Моники Белуччи восхитило интернет-пользователей

Автор:
02 апреля 2023 20:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бикини   видео   глянец   дева кассель   красота   модель   моника белуччи   фото   шоу бизнес   
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Дева Кассель уже не новичок в модельном бизнесе, и каждое её появление на фото глянца или на подиуме вызывает бурю восторга у почитателей красоты. Это и понятно, ведь девушка потрясающе похожа на свою прекрасную мать - Монику Белуччи.

18-летняя Дева Кассель сейчас отдыхает в Индии. В соцсетях девушка выложила своё фото и получила кучу комплиментов. На снимке красотка позирует в чёрном бикини, которое не скрывает прекрасной фигуры дочери известной актрисы Моники Белуччи.


Впрочем, девушка уже не раз снималась для глянца, и успела обзавестись множеством поклонников, которые по достоинству оценили красоту прелестной Девы. Юную Кассель любят и модельеры, которые приглашают её на показы модных коллекций.


Начиная с 14 лет Дева принимает участие в фэшн-шоу, и с тех пор её часто видят на подиуме и на страницах модных журналов. Совсем недавно Кассель позировала для издания Wonderland Magazine’s. Дева представила одежду и белье Dior и украшения Cartier.



Девушку нередко снимают и со звездной мамой Моникой.


В соцсетях вспоминают, какой была Моника Белуччи в юности и находят что Дева сейчас и Моника много лет назад - одно лицо.



Как считаете, похожи?

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Метки: бикини   видео   глянец   дева кассель   красота   модель   моника белуччи   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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65k
doker 54 минуты назад
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Alex 12 минут назад
Ска, где они так уставать успевают, что постоянно отдыхают?
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467
Вася Васильев 16 минут назад
Моника всё-таки поинтересней будет. Особенно в молодости, а дочь ну обычная в целом.
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8k
Serjio 17 минут назад
Каждой бабе по толковому стилисту и таких Моник с дочками будет огромное количество.
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31k
Ashabad 18 минут назад
Девочка, походу, поверила что она "самая красивая". Плохо это, девочка реально может словить звезду.
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5k
Горожанин 19 минут назад
Белуччи жила, жива и будет жить...
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7k
Гур Полчаса назад
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9k
Garpia121 43 минуты назад
Не мама конечно, но тоже хороша.
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11k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Хорошенькая, но до мамы не дотягивает
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103k
parallax 57 минут назад
Ну не штукатуром же ей работать. Раз мама звезда, то родись она даже уродцем, у станка стоять бы точно не стала.
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17k
Александр Сучков Час назад
Красивая- Да! Но если порыть в сети фото , то она полноватая в ногах и с толстым задом. Кстати- обычный фотошоп для глянцевых журналов. Кому интересно, тот увидит...
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2k
Диагноз Час назад
Я конечно не эксперт, но... С мамой разница есть. Моника в юности, по моему скромному мнению, гораздо симпатичнее дочери.
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2k
Lexx Час назад
А есть фотки где она вообще без одежды? Друг спрашивает.
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32k
MatveiVainrub Час назад
Красивая красота .
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