20 самых культовых платьев в истории

Кинодивы и другие знаменитые женщины и их сногсшибательные платья, которые сделали свой вклад в поп-культуру и вошли в историю.
Если вас спросить, какое платье из кино или модных показов вам запомнилось больше всего? Ваш ответ, обязательно напиши в комментариях!
А мы составили свой список , итак:
24 место
Золотое платье Клеопатры (Элизабет Тейлор)
Создала платье художник по костюмам Рени Конли.
23 место
Платье Кейт Уинслет из Титаника
Знаковая сцена в истории кино, как и сам образ, который мы никогда не забудем!
22 место
21 место
Сверкающие платье Swarovski Рианны
Платье создал Адам Сельман.
20 место
19 место
Сверкающее платье Versace
Versace Atelier Couture осень-зима 1995/96, которое продемонстрировала Кейт Мосс
18 место
Джулия Робертс в фильме «Красотка»
Идеальный пример платья в горох!
17 место
16 место
Изумрудное Кира Найтли в фильме «Искупление»
15 место
Платье Беллы Хадид от бренда Coperni
Платье было создано прямо во время показа!
Технологию создания платья придумала компания Fabrican. Жидкость из синтетических волокон, которая при контакте с телом «затвердевает» и превращается в эластичный материал.
14 место
Культовое платье Versace, которое примерила Джей Ло.
Джей Ло выбрала платье в рамках красной дорожки Грэмми в 2000 году. Модель с тропическим принтом стала настолько популярной, что повлияло на создание сервиса Google Image - поиск по картинкам.
В 2015 году исполнительный директор Google Эрик Шмидт сказал: «Люди хотели большего, чем просто текст. Впервые это стало ясно после церемонии «Грэмми 2000», где Дженнифер Лопес появилась в зеленом платье, которое привлекло всеобщее внимание. Это был самый популярный запрос. Но у нас не было такой функции, которая дала бы пользователям именно то, что они хотели. Джей Ло в этом платье. Так появился поиск Google по картинке».
В 2019 году на модном показе весенне-летней коллекции Versace Джей Ло снова примерила эту модель платья.
13 место
12 место
Платье Бейби из Грязных Танцев
11 место
Платье «Мондриан»
В 1965 году Ив Сен Лоран произвел на свет коллекцию под названием «Мондриан», платья которой цитировали картины знаменитого абстракциониста.
10 место
Платье из металлических дисков, созданное Пако Рабана
Знаменитую модель вспомнили в 2022 году, когда создавались миллионы копий юбок и платьев из металлических дисков.
9 место
Алое платье Джулии Робертс из фильма "Красотка"
В одной из сцен она появилась в красном платье с оголенными плечами и длинных белых перчатках. Образ был придуман художницей по костюмам Мэрилин Вэнс, и яркий цвет сыграл главную роль в культовости наряда.
8 место
7 место
Белое платье Мерлин Монро
Платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» от Уильяма Травиллы.
6 место
Черное платье Одри Хепберн Givenchy
Это платье известно всем без исключения!
5 место
4место
Платье мести принцессы Дианы
Платье мести принцессы Дианы от Кристины Стамболян. Если говорить о легендарных образах принцессы то это он без сомнения!
3 место
Платье Юнона от Dior
Сказочное платье расшитое пайетками, подол платья напоминает хвост павлина.
2 место
1 место
Платье Мэрилин создал дизайнер и художник по костюмам французского происхождения Жан Луи и модельер Боб Макки.
Не так давно с платьем был связан небольшой скандал. В рамках Мет Гала Ким Кардашьян решила повторить культовый образ, но так и не смогла до конца «влезть» в платье.
После Мет Гала платье было испорчено. Тончайший шелк просто разошелся, но также нужно учитывать что платье уже было «испорчено» временем и было оно изготовлено для других параметров.
А вы как думаете, стоило Ким надевать платье Мерлин?
Источник:
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А платье Скарлетт перекликается с её именем (scarlet - алый), поэтому явно был такой образ выбран не зря