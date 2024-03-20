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20 самых культовых платьев в истории

20 самых культовых платьев в истории

Автор:
20 марта 2024 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка   актриса   красота   модель   одежда   платье   фото   
671
29

Кинодивы и другие знаменитые женщины и их сногсшибательные платья, которые сделали свой вклад в поп-культуру и вошли в историю.

Если вас спросить, какое платье из кино или модных показов вам запомнилось больше всего? Ваш ответ, обязательно напиши в комментариях!


А мы составили свой список , итак:

24 место

Золотое платье Клеопатры (Элизабет Тейлор)

Создала платье художник по костюмам Рени Конли.

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23 место

Платье Кейт Уинслет из Титаника

Знаковая сцена в истории кино, как и сам образ, который мы никогда не забудем!

22 место

21 место

Сверкающие платье Swarovski Рианны

Платье создал Адам Сельман.

20 место

19 место

Сверкающее платье Versace

Versace Atelier Couture осень-зима 1995/96, которое продемонстрировала Кейт Мосс

18 место

Джулия Робертс в фильме «Красотка»

Идеальный пример платья в горох!

17 место

16 место

Изумрудное Кира Найтли в фильме «Искупление»

15 место

Платье Беллы Хадид от бренда Coperni

Платье было создано прямо во время показа!

Технологию создания платья придумала компания Fabrican. Жидкость из синтетических волокон, которая при контакте с телом «затвердевает» и превращается в эластичный материал.

14 место

Культовое платье Versace, которое примерила Джей Ло.

Джей Ло выбрала платье в рамках красной дорожки Грэмми в 2000 году. Модель с тропическим принтом стала настолько популярной, что повлияло на создание сервиса Google Image - поиск по картинкам.

В 2015 году исполнительный директор Google Эрик Шмидт сказал: «Люди хотели большего, чем просто текст. Впервые это стало ясно после церемонии «Грэмми 2000», где Дженнифер Лопес появилась в зеленом платье, которое привлекло всеобщее внимание. Это был самый популярный запрос. Но у нас не было такой функции, которая дала бы пользователям именно то, что они хотели. Джей Ло в этом платье. Так появился поиск Google по картинке».

В 2019 году на модном показе весенне-летней коллекции Versace Джей Ло снова примерила эту модель платья.

13 место

12 место

Платье Бейби из Грязных Танцев

11 место

Платье «Мондриан»

В 1965 году Ив Сен Лоран произвел на свет коллекцию под названием «Мондриан», платья которой цитировали картины знаменитого абстракциониста.

10 место

Платье из металлических дисков, созданное Пако Рабана

Знаменитую модель вспомнили в 2022 году, когда создавались миллионы копий юбок и платьев из металлических дисков.

9 место

Алое платье Джулии Робертс из фильма "Красотка"

В одной из сцен она появилась в красном платье с оголенными плечами и длинных белых перчатках. Образ был придуман художницей по костюмам Мэрилин Вэнс, и яркий цвет сыграл главную роль в культовости наряда.

8 место

7 место

Белое платье Мерлин Монро

Платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» от Уильяма Травиллы.

6 место

Черное платье Одри Хепберн Givenchy

Это платье известно всем без исключения!

5 место

4место

Платье мести принцессы Дианы

Платье мести принцессы Дианы от Кристины Стамболян. Если говорить о легендарных образах принцессы то это он без сомнения!

3 место

Платье Юнона от Dior

Сказочное платье расшитое пайетками, подол платья напоминает хвост павлина.

2 место

1 место

Платье Мэрилин создал дизайнер и художник по костюмам французского происхождения Жан Луи и модельер Боб Макки.

Не так давно с платьем был связан небольшой скандал. В рамках Мет Гала Ким Кардашьян решила повторить культовый образ, но так и не смогла до конца «влезть» в платье.

После Мет Гала платье было испорчено. Тончайший шелк просто разошелся, но также нужно учитывать что платье уже было «испорчено» временем и было оно изготовлено для других параметров.

А вы как думаете, стоило Ким надевать платье Мерлин?

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Метки: Девушка   актриса   красота   модель   одежда   платье   фото   
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6  комментариев
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689
Quantimus Полчаса назад
Важнее то, что в платье, а не платье...
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311
Катюшка 11 секунд назад
Еще одно культовое платье Дианы - из тёмно-синего бархата, в котором она танцевала с Траволтой.
А платье Скарлетт перекликается с её именем (scarlet - алый), поэтому явно был такой образ выбран не зря
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5k
Serj81 2 минуты назад
А платье Леди Джессики из первой Дюны? Чет какое то оно жутко сложное и дорогое по нынешним расценкам, писали в интернетах)
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6k
TirAn 15 минут назад
Только №6 Черное платье Одри Хепберн Givenchy, остальное фигня
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39k
АнтонПолднев 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Patmaz 22 минуты назад
Забыли про платье Моники Левински. Тоже, своего рода, знаменитость.
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