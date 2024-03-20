20 самых культовых платьев в истории

14 место

Культовое платье Versace, которое примерила Джей Ло.

Джей Ло выбрала платье в рамках красной дорожки Грэмми в 2000 году. Модель с тропическим принтом стала настолько популярной, что повлияло на создание сервиса Google Image - поиск по картинкам.

В 2015 году исполнительный директор Google Эрик Шмидт сказал: «Люди хотели большего, чем просто текст. Впервые это стало ясно после церемонии «Грэмми 2000», где Дженнифер Лопес появилась в зеленом платье, которое привлекло всеобщее внимание. Это был самый популярный запрос. Но у нас не было такой функции, которая дала бы пользователям именно то, что они хотели. Джей Ло в этом платье. Так появился поиск Google по картинке».

В 2019 году на модном показе весенне-летней коллекции Versace Джей Ло снова примерила эту модель платья.