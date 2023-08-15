60-летняя Деми Мур показала фигуру в миниатюрном купальнике

Американская актриса Деми Мур попала в объективы папарацци во время пляжного отдыха в Греции.
На фотографиях 60-летняя Деми Мур запечатлена на яхте. Актриса загорала в миниатюрном купальном комплекте оливкового цвета, состоящем из спортивного лифа и трусов с заниженной талией. Звезда собрала волосы в небрежный пучок и дополнила пляжный образ лаконичными солнцезащитными очками в золотистой оправе, ожерельем с синим кулоном и парой крупных колец.
Поклонники оценили внешний вид Мур в комментариях под материалом. «Она выглядит потрясающе», «Это естественная красота, она великолепна», «Деми всегда прекрасна», «Выглядит невероятно», — высказались они.
Источник:
- 55-летняя Николь Кидман показала мускулы на обложке журнала
- Жизнь в трейлере, диеты и каббала: факты о Деми Мур
- 10 знаменитых зарубежных актрис, ставших символами красоты
- Ракель Уэлч: актриса, которую Playboy называл "самой желанной женщиной 1970-х"
- 9 самых ярких российских актрис и телеведущих 90-х, о которых мечтали многие мужчины
Естественная, ага...