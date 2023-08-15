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60-летняя Деми Мур показала фигуру в&nbsp;миниатюрном купальнике

60-летняя Деми Мур показала фигуру в миниатюрном купальнике

Автор:
15 августа 2023 11:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   греция   деми мур   знаменитости   красота   огонь   пляж   фигура   фото   
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Американская актриса Деми Мур попала в объективы папарацци во время пляжного отдыха в Греции.

На фотографиях 60-летняя Деми Мур запечатлена на яхте. Актриса загорала в миниатюрном купальном комплекте оливкового цвета, состоящем из спортивного лифа и трусов с заниженной талией. Звезда собрала волосы в небрежный пучок и дополнила пляжный образ лаконичными солнцезащитными очками в золотистой оправе, ожерельем с синим кулоном и парой крупных колец.


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Поклонники оценили внешний вид Мур в комментариях под материалом. «Она выглядит потрясающе», «Это естественная красота, она великолепна», «Деми всегда прекрасна», «Выглядит невероятно», — высказались они.


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Метки: актриса   греция   деми мур   знаменитости   красота   огонь   пляж   фигура   фото   
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18  комментариев
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4k
leofox 2 часа назад
Что значит миниатюрный купальник? Купальник как купальник, миниатюрнее видели
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8k
Крайняя плоть Суслова 23 минуты назад
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21k
Davy Jones 43 минуты назад
Я на Деми Мур еще меньше видел купальник, по запросу Леми Мур молодая порно
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5k
Robin Час назад
«Это естественная красота, она великолепна».

Естественная, ага...
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1k
Олег Квирулянт 2 часа назад
Просто худая. А так старуха старухой..
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10k
МихА 2 часа назад
данунах, бабка облезлая, всё везде обвисло.... такое не показывать надо а прятать
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Хорошо хоть внутренний мир не показала!
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Оксид Бетона 2 часа назад
Не, не вдул бы. А вот лет 20 назад - затокатак!
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54k
dima423 2 часа назад
ну и спрашивается, нахера нам это видеть...?
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3k
Диагноз 2 часа назад
безразлично...
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79k
Доктор Джонс 2 часа назад
И что? Обычная 60-ти летняя женщина...
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Lexx 2 часа назад
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