60-летняя Деми Мур показала фигуру в миниатюрном купальнике

Это Россия, детка

Ракель Уэлч: актриса, которую Playboy называл "самой желанной женщиной 1970-х"

9 самых ярких российских актрис и телеведущих 90-х, о которых мечтали многие мужчины

Жизнь в трейлере, диеты и каббала: факты о Деми Мур

19 звёздных нарядов, которые примагнитили к себе всеобщее внимание на кинопремии «Оскар-2023»

10 знаменитых зарубежных актрис, ставших символами красоты