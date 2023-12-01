Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2023 года

Этот список не является рейтингом, но рассказывает об одних из самых выдающихся женщинах нашего времени.
Британская газета Financial Times опубликовала список 25-ти самых влиятельных женщин этого года. Кандидатки отбирались в течение нескольких месяцев: журналисты консультировались с десятками компаний, читателями и лидерами в различных отраслях. Специально для издания небольшие интервью дали не менее влиятельные личности, чем сами избранницы. Поэтому, пожалуй, самое интересное в этом списке то, что о выбранных дамах говорят другие женщины, восхищаясь их силой и талантом. Мы привели их наиболее яркие цитаты.
Марго Робби — актриса и продюсер
Режиссёр и продюсер Эмеральд Феннел так высказалась о Марго:
Нет никого похожего на Марго. Мне посчастливилось работать с ней (она продюсировала «Солтберн» и «Девушка, подающая надежды»), и её знания, проницательность, поддержка и преданность делу сделали возможным создание этих фильмов. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что её блестящий ум создаст дальше.
Бейонсе — музыкант
Опра Уинфри:
В каждый момент её мирового турне «Возрождение» я находилась в потрясающем трепете. Это был поистине невероятный опыт, и он стал возможным благодаря её высокому творческому потенциалу и лидерству.
Барбара Кингсолвер — писатель
Популярная американская писательница Энн Пэтчетт:
Барбара Кингсолвер уже давно призывает читателей открыть глаза: открыть глаза на кризис планеты, на бедность, на чудеса еды и ферм. Она не только один из наших величайших писателей, но и один из наших величайших учителей, и нигде её мастерство не проявляется так ярко, как в «Демоне Копперхеда», переосмысленном «Дэвиде Копперфилде» (Ч. Диккенс), действие которого происходит в современных Аппалачах.
Фиби Фило — модельер
Креативный консультант Габриэль Бусинья:
Расставив приоритеты в том, чего женщины хотят от своей одежды и как она сама её чувствует, Фиби преобразила современный женский гардероб.
Алиа Бхатт — индийская актриса и продюсер
Кинокритик Шубхра Гупта:
В своих последних нескольких фильмах («Гангубай Катхиавади», «Любимые», 2022), которые были блокбастерами, она стала фаворитом критиков за то, что с остротой справлялась со сложными ролями.
Aespa — музыкальная группа
Юджин Чхве, южнокорейская певица:
За два года, прошедшие с момента выпуска первого альбома, Aespa установили, а затем побили ряд рекордов для женских K-pop групп, став первыми, кто превысил миллион продаж за первую неделю с тремя альбомами подряд.
Лола Шонейн — поэт
Писатель Чимаманда Нгози Адичи:
В её тихих стихах, исследующих семейную жизнь, персонажи и метафоры вездесущи, как дети (в одном стихотворении морские волны мечутся «как наглые дети»). Её широко любимый роман «Тайная жизнь жён Бабы Сеги» представляет собой проницательное исследование полигамной нигерийской семьи; он адаптирован для сцены и заслуживает экранизации.
Мира Мурати — албанский инженер
Марисса Майер — соучредитель и генеральный директор компании Sunshine, занимающейся искусственным интеллектом:
Мира Мурати, технический директор OpenAI, стоит у руля нынешней глубокой цифровой трансформации. Инновационные продукты OpenAI, ChatGPT и Dall-E захватили воображение всего мира и фундаментально изменят то, как мы работаем, учимся и творчески выражаем себя.
Фрэн Дрешер — комедиантка и активистка
Актриса Лиза Энн Уолтер:
Будучи президентом нашего профсоюза SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов), в этом году она возглавила 118-дневную забастовку, чтобы добиться приемлемого соглашения со студиями. Она заставила их увидеть в нас людей, а не просто цифры в отчёте о прибылях и убытках.
Урсула фон дер Ляйен — председатель Европейской комиссии и первая женщина на этой должности
Джанет Йеллен, министр финансов США:
Я своими глазами видела, как она объединила государства, чтобы принять новые и инновационные меры по противодействию экономическим последствиям Covid-19 и помочь ускорить восстановление Европы.
Лиза Дайсон — учёный и предприниматель
Профессор Института перспективных исследований Алондра Нельсон:
Благодаря своим предприятиям Kiverdi и Air Protein Дайсон — четвёртая афроамериканка в истории, получившая докторскую степень по теоретической физике — расширяет исследования NASA космической эры.
Кори Гауфф — американская теннисистка
Японская теннисистка Наоми Осака:
Я помню, как смотрела тренировку Кори в теннисном центре во Флориде, когда ей было девять или десять лет. Она уже была великой спортсменкой и занималась своим делом как профессионал, входящий в десятку лучших.
Дженнифер Эрмосо — испанская футболистка
Капитан женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон:
Игра против Дженни – это испытание, которого ты с нетерпением ждёшь как профессиональный футболист. Она может делать с мячом всё, что захочет, что и продемонстрировала этим летом на чемпионате мира среди женщин.
С полным списком выдающихся женщин можно ознакомиться на сайте Financial Times.
Источник:
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