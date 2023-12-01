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Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2023 года

Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2023 года

Автор:
01 декабря 2023 09:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Financial Times   актриса   в мире   влияние   женщина   красота   фото   
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Этот список не является рейтингом, но рассказывает об одних из самых выдающихся женщинах нашего времени.

Британская газета Financial Times опубликовала список 25-ти самых влиятельных женщин этого года. Кандидатки отбирались в течение нескольких месяцев: журналисты консультировались с десятками компаний, читателями и лидерами в различных отраслях. Специально для издания небольшие интервью дали не менее влиятельные личности, чем сами избранницы. Поэтому, пожалуй, самое интересное в этом списке то, что о выбранных дамах говорят другие женщины, восхищаясь их силой и талантом. Мы привели их наиболее яркие цитаты.

Марго Робби — актриса и продюсер

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Режиссёр и продюсер Эмеральд Феннел так высказалась о Марго:

Нет никого похожего на Марго. Мне посчастливилось работать с ней (она продюсировала «Солтберн» и «Девушка, подающая надежды»), и её знания, проницательность, поддержка и преданность делу сделали возможным создание этих фильмов. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что её блестящий ум создаст дальше.


Бейонсе — музыкант

Опра Уинфри:

В каждый момент её мирового турне «Возрождение» я находилась в потрясающем трепете. Это был поистине невероятный опыт, и он стал возможным благодаря её высокому творческому потенциалу и лидерству.

Барбара Кингсолвер — писатель

Популярная американская писательница Энн Пэтчетт:

Барбара Кингсолвер уже давно призывает читателей открыть глаза: открыть глаза на кризис планеты, на бедность, на чудеса еды и ферм. Она не только один из наших величайших писателей, но и один из наших величайших учителей, и нигде её мастерство не проявляется так ярко, как в «Демоне Копперхеда», переосмысленном «Дэвиде Копперфилде» (Ч. Диккенс), действие которого происходит в современных Аппалачах.


Фиби Фило — модельер

Креативный консультант Габриэль Бусинья:

Расставив приоритеты в том, чего женщины хотят от своей одежды и как она сама её чувствует, Фиби преобразила современный женский гардероб.


Алиа Бхатт — индийская актриса и продюсер

Кинокритик Шубхра Гупта:

В своих последних нескольких фильмах («Гангубай Катхиавади», «Любимые», 2022), которые были блокбастерами, она стала фаворитом критиков за то, что с остротой справлялась со сложными ролями.


Aespa — музыкальная группа

Юджин Чхве, южнокорейская певица:

За два года, прошедшие с момента выпуска первого альбома, Aespa установили, а затем побили ряд рекордов для женских K-pop групп, став первыми, кто превысил миллион продаж за первую неделю с тремя альбомами подряд.


Лола Шонейн — поэт

Писатель Чимаманда Нгози Адичи:

В её тихих стихах, исследующих семейную жизнь, персонажи и метафоры вездесущи, как дети (в одном стихотворении морские волны мечутся «как наглые дети»). Её широко любимый роман «Тайная жизнь жён Бабы Сеги» представляет собой проницательное исследование полигамной нигерийской семьи; он адаптирован для сцены и заслуживает экранизации.


Мира Мурати — албанский инженер

Марисса Майер — соучредитель и генеральный директор компании Sunshine, занимающейся искусственным интеллектом:

Мира Мурати, технический директор OpenAI, стоит у руля нынешней глубокой цифровой трансформации. Инновационные продукты OpenAI, ChatGPT и Dall-E захватили воображение всего мира и фундаментально изменят то, как мы работаем, учимся и творчески выражаем себя.


Фрэн Дрешер — комедиантка и активистка

Актриса Лиза Энн Уолтер:

Будучи президентом нашего профсоюза SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов), в этом году она возглавила 118-дневную забастовку, чтобы добиться приемлемого соглашения со студиями. Она заставила их увидеть в нас людей, а не просто цифры в отчёте о прибылях и убытках.


Урсула фон дер Ляйен — председатель Европейской комиссии и первая женщина на этой должности

Джанет Йеллен, министр финансов США:

Я своими глазами видела, как она объединила государства, чтобы принять новые и инновационные меры по противодействию экономическим последствиям Covid-19 и помочь ускорить восстановление Европы. 


Лиза Дайсон — учёный и предприниматель

Профессор Института перспективных исследований Алондра Нельсон:

Благодаря своим предприятиям Kiverdi и Air Protein Дайсон — четвёртая афроамериканка в истории, получившая докторскую степень по теоретической физике — расширяет исследования NASA космической эры.


Кори Гауфф — американская теннисистка

Японская теннисистка Наоми Осака:

Я помню, как смотрела тренировку Кори в теннисном центре во Флориде, когда ей было девять или десять лет. Она уже была великой спортсменкой и занималась своим делом как профессионал, входящий в десятку лучших.


Дженнифер Эрмосо — испанская футболистка

Капитан женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон:

Игра против Дженни – это испытание, которого ты с нетерпением ждёшь как профессиональный футболист. Она может делать с мячом всё, что захочет, что и продемонстрировала этим летом на чемпионате мира среди женщин.


С полным списком выдающихся женщин можно ознакомиться на сайте Financial Times.


Источник:

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Метки: Financial Times   актриса   в мире   влияние   женщина   красота   фото   
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11  комментариев
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17k
banzai7 2 часа назад
Фон Дер Ляйен - гинеколог, случайно попавший в политику.
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1k
Капитан 11 минут назад
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696
figurist 23 минуты назад
вставлю крылатые слова "кто все эти" бабы , или "тема сисек не раскрыта"
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576
Максим Эсфельд 24 минуты назад
Урсула в этом списке выглядит как оскорбление.
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3k
Pioner76 49 минут назад
Ну если с списке вон дер ляин, которая принесла столько вреда европе и Миру, то све ясно, кас составлен список.
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5k
Vlamir 56 минут назад
Знаю только Бьунсе и Ляйн! Ни та ни другая на меня никак не влияют! А остальные "неизвестные" тем более!
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25k
ЦСКА 56 минут назад
Вот самая влиятельная....

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57k
dima423 Час назад
Рейтинги по влиятельности надо создавать по конкретным результатам влияния, ну или на крайняк по потенциалу этого влияния) Актисульки, певички, поэтессы, политики марионетки... какое там нафик влияние?
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527
Чудак Час назад
Странно ставить влиятельность теннисистки и политика на один уровень.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Господи, бред какой!
Влиятельные….
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515
Уверенный пользователь 2 часа назад
вот так, в испании даже в тюрьмах есть футбол
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Miralanim

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