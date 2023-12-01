Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2023 года

Популярная американская писательница Энн Пэтчетт:

Барбара Кингсолвер уже давно призывает читателей открыть глаза: открыть глаза на кризис планеты, на бедность, на чудеса еды и ферм. Она не только один из наших величайших писателей, но и один из наших величайших учителей, и нигде её мастерство не проявляется так ярко, как в «Демоне Копперхеда», переосмысленном «Дэвиде Копперфилде» (Ч. Диккенс), действие которого происходит в современных Аппалачах.