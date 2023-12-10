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Индоавстралийская кошачья акула: научилась свободно гулять по побережью и живёт без воды 2 часа

Индоавстралийская кошачья акула: научилась свободно гулять по побережью и живёт без воды 2 часа

Автор:
10 декабря 2023 10:03
Сообщество : Животные
Метки: Индоавстралийская кошачья акула   Фаты   животные   интересно   природа   фото   
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Если бы киноделы чуть больше увлекались биологией, мы бы давным-давно получили ужастик с акулой, что гуляет на плавниках по побережью, как на лапках, пожирая туристов и отдыхающих. Потому что такие рыбины существуют — индоавстралийские кошачьи акулы! Правда, напугать они способны разве что тапок. Но никто не мешает придать художественному произведению немного кроваво-красных красок!

Где локализуются данные зверюги, думаю, вам уже подсказала дедукция. Кошачьи акулы дефилируют по морскому дну поблизости от Австралии, Папуа-Новой Гвинеи и Индонезии. Пока другие акулы вьются над рифами в поисках добычи, кошачьи акулы предпочитают пресмыкаться. Буквально. Зато как изящно они это делают! Плавные изгибы всей тушкой то вправо, то влево — акулы явно позаимствовали эти движения у ящериц.

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Подобная фича появилась совсем недавно — всего 9 миллионов лет назад. Кажется, что совсем не недавно, но акулы ошиваются в океанах почти 400 миллионов лет, так что мускулистые плавники и мощный хвост в каком-то смысле — прорывные технологии.

Правда, в отличие от наших рыбопредков, что впервые вышли на сушу, кошачьи акулы почему-то не рвутся на поверхность. Они прозябают на дне мелководий. И это при способности прожить без воды почти два часа! Именно поэтому акулы перешли исключительно на ночной образ жизни. Способ передвижения обязывает: тот, кто в воде ходит, всегда будет медленнее того, кто в воде плывёт. А потому и жертве проще смыться, и хищнику легче тебя догнать.

Когда акула просыпается, все рыбёхи и мелкие ракообразные прячутся по укрытиям: трещинам, расселинам и под камнями. Но им невдомёк, что этого хищница и добивается. В узких пространствах умение ползать становится ультимативным — рыбина уходит на рассвете уже сытой.

С 2006 года ученые открыли всего девять видов акульих шагоходов. Но на данный момент три из них уже добегались и оказались в Красной книге. Но виной тому не охота, не уничтожение дома животин или проблемы с экологией. Акул первоначально было мало. Чтобы выяснить, что к чему, пришлось провести отдельное исследование.

Оказалось, количество акул проредили древние изменения суши. Индонезийские острова — и сейчас не самый спокойный регион, а во времена возникновения этого рода земля буквально ходила ходуном от бодания литосферных плит. Берега меняли форму, острова исчезали и возникали, а предки акул в это время мигрировали на юг. В результате рыбы оказались отрезаны друг от друга в заливах, на побережьях островов и под сенью континентов. А когда ты умеешь только ходить пешком по дну, то колонизация идёт туго.

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Метки: Индоавстралийская кошачья акула   Фаты   животные   интересно   природа   фото   
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1  комментарий
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alexroland Полчаса назад
Вы китайцам про них не рассказывайте .. а то и в "Красную книгу " не успеют записать ..
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