Индоавстралийская кошачья акула: научилась свободно гулять по побережью и живёт без воды 2 часа

Правда, в отличие от наших рыбопредков, что впервые вышли на сушу, кошачьи акулы почему-то не рвутся на поверхность. Они прозябают на дне мелководий. И это при способности прожить без воды почти два часа! Именно поэтому акулы перешли исключительно на ночной образ жизни. Способ передвижения обязывает: тот, кто в воде ходит, всегда будет медленнее того, кто в воде плывёт. А потому и жертве проще смыться, и хищнику легче тебя догнать.