Ондатра: как американский пришелец повлиял на нашу природу?

Что получится от союза бобра и крысы? Бобрыса? Крысобр? Нет, получится оружие массового поражения! Познакомьтесь с ондатрой! Стоит ей только попасть в новый пруд, и всё, этой экосистеме крышка!
Конечно, мы немного преувеличиваем. Ондатра не имеет прямых родственных связей ни с крысами, ни с бобрами. Вы удивитесь, но систематически эти подводные зверушки ближе всего к хомякам! Правда, в отличие от своих крохотных домашних собратьев, водяные крысобобры вырастают почти до метра в длину и весят около 2 килограмм.
А вот про разрушение экосистем в начале статьи никакого преувеличения нет, только чистая правда! Это могут подтвердить и в Европе, и во всей нашей необъятной. От интродукции ондатр страдает целая куча местных видов животных, исчезают некогда широко распространенные растения и в целом природа чувствует себя не очень. Как одна маленькая зверушка может принести столько убытков — сейчас разберёмся.
Родина ондатры — Северная Америка. Там животинки встречаются повсеместно: от Аляски до Мексики, но никаких экосистем не портят: местная флора-фауна эволюционировала совместно на протяжении миллионов лет. Всё там сбалансировано. Даже местные жители к ондатрам привычны и запросто употребляют их в пищу под кодовым названием «водяной кролик».
И вот, в начале 20 века очень умные мужи решили, что в Европе и России не хватает промысловых зверей. А ондатры — это не только 2 килограмма мнимой крольчатины, но и ценная водонепроницаемая шкурка. Сказано-сделано, несколько пар бобрыс успешно пережили переезд за океан и были выпущены на волю.
Беременность у ондатрихи длится месяц. За раз она может принести 5-8 ондатрят, иногда больше. Самец тоже не сидит без дела. Пока мать кормит детёнышей молоком, он носит в гнездо еду и морально поддерживает многодетную супругу.
В северных частях родного ареала животины приносят по 1-2 помёта в год. В южных же размножаются практически круглогодично, так что за год пара выкормит 5 и больше помётов. Уже спустя месяц после дня рождения детёныши готовы к самостоятельной жизни. А уже через 7-9 месяцев молодёжь готова завести собственных детишек.
Путём нехитрых подсчётов получается, что в благоприятных условиях за один год из одной пары ондатр можно получить как минимум 150 голов ондатрят. Так и получилось: всего за пару десятилетий грызун расселился по всей Евразии! А в Советской России буквально за 25 лет импортный крысобобр стал таким же ценным промысловым видом, как отечественная белка!
Чтобы так расплодиться, зверьки в промышленных масштабах начали уничтожать местную флору. Под удар попали околоводные растения: камыш, рогоз, хвощ и осока. Казалось бы — этих кустов на каждой речке пруд пруди, но нет! Стараниями ондатр трава начинает редеть и чахнуть. Из-за этого рушатся и размываются берега водоёмов, уменьшается количество пищи для местных видов, исчезают укромные места для нор и гнездовий.
Если ондатра поселилась в богатом на биоразнообразие водоёме — то с ним всё будет ок. Но если в прудах и озёрах мало растений, ондатра добьёт такой водоём окончательно.
Почему же 2 кг диетического мяса не едят хищники? Потому что мясо у ондатры на любителя. Мускусные железы при разделке пропитывают всю тушку. Чтобы избавиться от душка, гурманы вымачивают лакомые части в холодной воде несколько часов.
В естественной среде обитания популяцию грызуна прореживают аллигаторы — те глотают, не жуя. Едят ондатр и другие хищники: рыси, волки, совы и орлы. Но не так активно, как это делают рептилии. Единственный, кто взял на себя благородную миссию остановить нашествие грызуна — шакалы. В Европейской части континента именно этот хищник разоряет до 70% гнёзд ондатр. На хрупких шакальих плечах и держится здоровье экосистем Европы. Однако шакалы есть только в южных регионах.
Согласно подсчётам, на 2015 год в России ондатр было около 7 млн. Численность продолжает расти, так как данные за 2012 год указывают на численность около 4 млн. Найти актуальные данные на 2024 год не удалось, но можно предположить, что количество зверей активно растёт. Тем более эта весна выдалась очень половодной, что способствует распространению и процветанию вида.
Источник:
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