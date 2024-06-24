Ондатра: как американский пришелец повлиял на нашу природу?

Чтобы так расплодиться, зверьки в промышленных масштабах начали уничтожать местную флору. Под удар попали околоводные растения: камыш, рогоз, хвощ и осока. Казалось бы — этих кустов на каждой речке пруд пруди, но нет! Стараниями ондатр трава начинает редеть и чахнуть. Из-за этого рушатся и размываются берега водоёмов, уменьшается количество пищи для местных видов, исчезают укромные места для нор и гнездовий.

Если ондатра поселилась в богатом на биоразнообразие водоёме — то с ним всё будет ок. Но если в прудах и озёрах мало растений, ондатра добьёт такой водоём окончательно.