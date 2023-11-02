20 фактов о пауках

1. На Земле существует более 45 000 известных видов пауков. Они населяют все континенты, кроме Антарктиды, и присутствуют в различных экосистемах — от джунглей до пустынь.

2. Не все пауки строят паутину. Те, что это делают, используют свою паутину для различных целей: ловить добычу, создавать укрытие или даже для путешествий (некоторые младенцы пауков могут "летать" на паутине с помощью ветра). Паутинный шелк является одним из самых прочных природных материалов, и его удивительные свойства привлекают внимание исследователей.

3. Большинство пауков обладает ядом, но не все из них представляют опасность для человека. Из тысяч видов пауков только несколько десятков могут укусить человека так, чтобы вызвать серьезные симптомы.