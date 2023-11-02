20 фактов о пауках

Пауки вызывают страх у многих людей. Эта арахнофобия — дремучий инстинкт, сохранившийся с тех незапамятных времён, когда первобытные люди жили в пещерах, где порой водились отнюдь не безобидные членистоногие. Впрочем, пауки очень многообразны, и среди них попадается множество удивительных созданий.
1. На Земле существует более 45 000 известных видов пауков. Они населяют все континенты, кроме Антарктиды, и присутствуют в различных экосистемах — от джунглей до пустынь.
2. Не все пауки строят паутину. Те, что это делают, используют свою паутину для различных целей: ловить добычу, создавать укрытие или даже для путешествий (некоторые младенцы пауков могут "летать" на паутине с помощью ветра). Паутинный шелк является одним из самых прочных природных материалов, и его удивительные свойства привлекают внимание исследователей.
3. Большинство пауков обладает ядом, но не все из них представляют опасность для человека. Из тысяч видов пауков только несколько десятков могут укусить человека так, чтобы вызвать серьезные симптомы.
4. У большинства пауков есть восемь глаз, хотя их количество и расположение могут варьироваться в зависимости от вида. Например, скакуны обладают особенно развитым передним центральным глазом, что дает им превосходное бинокулярное зрение.
5. Самцы пауков часто гораздо меньше самок и используют особые органы, называемые педипальпами, чтобы передать сперму самке. В некоторых видов после спаривания самка может съесть самца.
6. Пауки — это хищники, и их основная диета состоит из насекомых и других мелких животных. Они используют яд для парализации или убийства добычи. Интересный факт: пауки не могут есть твердую пищу. Они вводят железистые ферменты в свою добычу, чтобы растворить ее изнутри, а затем пьют получившийся "суп".
7. Как и многие другие членистоногие, пауки регулярно линяют — процесс, во время которого они сбрасывают свою внешнюю кожуцу, чтобы расти или заживлять повреждения. Молодые пауки могут линять несколько раз до достижения взрослого состояния.
8. Пауки обладают специальными органами под названием органы Якобсона, которые позволяют им чувствовать вибрации в своей паутине, предупреждая о приближении добычи или потенциальной угрозы.
9. Одним из самых известных видов пауков является тарантул. Они относятся к подсемейству птичьих пауков и славятся своими большими размерами. Некоторые виды тарантулов имеют разноцветные и пушистые тела.
10. Хотя большинство пауков предпочитает сушу, существует несколько видов, приспособленных к водной жизни. Например, паук-пловец (Dolomedes) может "ходить" по воде благодаря своей водоотталкивающей поверхности и даже охотиться на рыб.
11. Хотя большинство пауков ведут одиночный образ жизни, существует несколько видов, которые образуют социальные колонии. Эти пауки работают вместе, чтобы строить паутину, ловить добычу и даже ухаживать за потомством.
12. Некоторые пауки имеют способность маскироваться под окружающую среду. Например, пауки-крабы могут имитировать внешний вид лепестков или фруктов, чтобы засадить добычу или уклониться от хищников.
13. Пауки из семейства скакунов отлично видят и могут делать быстрые и точные прыжки, благодаря своему особому строению тела. Они не зависят от паутин для ловли добычи и вместо этого активно охотятся, прыгая на своих жертв.
14. Продолжительность жизни пауков варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от вида. Некоторые крупные виды, такие как тарантулы, могут жить десятилетиями в неволе.
15. Пауки часто используют феромоны — химические сигналы — для привлечения партнеров. Самки могут выделять феромоны, чтобы привлечь самцов для спаривания.
16. Некоторые пауки, обитающие в пещерах или других темных местах, со временем потеряли глаза и полагаются исключительно на свои другие органы чувств.
17. Самый большой паук по массе и длине тела — терапоза блонди, или гигантский птичий паук. Его длина может достигать 30 см, если учитывать размах лап. С другой стороны, самые маленькие пауки могут быть размером всего в несколько миллиметров.
18. Всемирно известный паук-вампир (Dysdera crocata) питается исключительно древесными насекомыми, которые содержат гемолимфу (аналог крови у членистоногих). Он имеет удлиненные хелицеры, чтобы прокалывать жесткую оболочку своих жертв.
19. Есть пауки, которые пользуются своей паутиной не только как ловушкой, но и как укрытием. Они создают маленькие "пельмени" или туннели из паутин и ждут внутри, пока добыча не подойдет достаточно близко.
20. Когда пауки сталкиваются с угрозой, они могут использовать различные стратегии для самозащиты: от быстрого бегства до притворства мертвыми. Некоторые виды могут даже выбрасывать свою паутину на хищника в попытке запутать или отпугнуть его.
Источник:
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