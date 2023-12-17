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Золотистый волк: настоящий оборотень

Золотистый волк: настоящий оборотень

Автор:
17 декабря 2023 09:18
Сообщество : Животные
Метки: Золотистый волк   волк   животные   интересно   природа   фото   
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Греческая мифология подарила нам много упоротых миксов. Люди, укомплектованные лошадиными телами, бычьими головами, птичьими крыльями... Кажется, что африканская природа вдохновилась этими комбинациями и замиксовала североафриканского золотистого волка — полу-волка полу-шакала!

Пф-ф-ф... Так это же ерунда! Шакалы и волки в генетическом плане — братья родные, чего тут удивительного? Удивительно то, что золотистые волки — натуральные оборотни! В зависимости от ареала зверь меняет внешность до неузнаваемости. На севере и западе Африки животины выглядят как натуральные волчары, которых каким-то лесом занесло в пустыни. А на востоке золотого волка определенно сшакалило: тонкая талия, огромные уши и хитрая морда. Как же так вышло?

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Скорее всего, из-за лютого коктейля в генах. Дело в том, что предок нашего оборотня состоял на 72% из серого волка и на 28% — из эфиопского. Поэтому золотистый волк здорово запудрил мозги ученым, которые всё никак не могли понять, куда его определить. Сначала животин подсунули в виде подвида шакалам, потом — волчарам, мол, это обычный подвид серого волка. Но всё решил ДНК-тест, который определил, что золотистый волк — это отдельный вид. И точка!

Так или иначе даже более волчьи вариации животины оказываются сильно меньше серых собратьев. Они весят всего 10-15 кг, что в 2-3 раза меньше. Тут уж особенности окружающей среды обязывают мельчать и следовать правилу Бергмана. В Алжирских и Египетских пустынях быть большим, округлым и мохнатым невыгодно — остывает такой организм дольше, а энергии на поимку добычи тратит больше.

Несмотря на спорный визуал, внутри волк остается волком. Мелкие габариты не мешают санитару саванн гоняться за антилопами и газелями, делать кусь в бочок коз, овец и даже крупный рогатый скот. Группа охотников может завалить добычу в 3 раза больше себя!

Однако успех такого предприятия не очень явный, в основном потому, что в стае волки охотятся редко. Чаще всего, их добыча — это всякая мелочь: грызуны, ящерицы, рыба. Конечно же, они не откажутся и от тухляка, поэтому звери с энтузиазмом дерутся с мощными грифами за мертвечину.

В отношениях с людьми тоже проявляется волчий характер. На счёт выступления в цирках информации особо нет, но вот чего североафриканские волки не допускают, так это приручения. Есть у них и брезгливость по отношению к бродячим собакам. Несмотря на то, что золотистые волки очень часто живут у людей под боком, они почти не скрещиваются с бродяжками.

Кстати, о щенках. В конце весны у волчар начинаются дела амурные. Тут в целом всё как у остальных псовых: оба родителя следят за помётом из 3-5 потомков. Первое время семья прячет щенков в норе. Пройдут недели, прежде чем повзрослевшая малышня присоединится к стае, чтобы терроризировать пустыни и путать ученых!

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Метки: Золотистый волк   волк   животные   интересно   природа   фото   
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