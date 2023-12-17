Золотистый волк: настоящий оборотень

В отношениях с людьми тоже проявляется волчий характер. На счёт выступления в цирках информации особо нет, но вот чего североафриканские волки не допускают, так это приручения. Есть у них и брезгливость по отношению к бродячим собакам. Несмотря на то, что золотистые волки очень часто живут у людей под боком, они почти не скрещиваются с бродяжками.