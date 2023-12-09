FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15392 поста • 1694 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Уникальные кадры, как маленький кенгуру растет в сумке

Уникальные кадры, как маленький кенгуру растет в сумке

Автор:
09 декабря 2023 11:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   интересно   кенгуру   природа   сумка   фото   
726
3
1

25 мм в длину: как растет самый маленький детеныш среди млекопитающих.

У кенгуру есть совершенно уникальная особенность, которая отличает этих животных от всех других. Их детеныши появляются на свет крошечными, около 2,5 сантиметров в длину. При этом их мамы обычно ростом примерно 1,4 метра. Конечно, за таким крохой могут наблюдать только ученые, и то лишь в редких случаях. Так что кадры, на которых запечатлен детеныш кенгуру, невероятно ценны.

Малыш появляется на свет примерно через месяц после зачатия. Крошка перебирается по шерсти в сумку и сразу же присасывается к груди.

Так он будет жить примерно три месяца, набираясь сил и обрастая шерстью. Затем кенгуру начинает изредка выбираться из сумки, но при этом он еще долго не отходит от мамы. Эта «сумочная» стадия с периодическими побегами будет длиться примерно полгода: детеныш будет всегда возвращаться в свое уютное гнездышко.

В конце концов, он становится самостоятельным и начинает вести полноценную жизнь за пределами сумки. Как только кенгуру окончательно покинет свой домик, сразу появляется на свет его младший брат, и процесс начнется заново.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   интересно   кенгуру   природа   сумка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281927



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 декабря
От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни
От финансов до здоровья: полезные советы на все случаи жизни
Набирающие популярность в сообществах
ФотоВсячина
ФотоВсячина
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей
"ГЛОНАСС" в 2024 году запустит сервис по поиску угнанных автомобилей
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#интересно#люди#позитив#ДТП#роль#Суд#девушки
#Юмор#машина#автомир#Автовсячина#фильм#подборка#авто аварии#дом#история#дети
#Прикол#автомобили#интересное#забавно#кино#аварии#Москва#США#брянск#женщины
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить Носят шляпу из рыбы и топят лодки: 3 способа, которыми косатки проявляют свой интеллект Носят шляпу из рыбы и топят лодки: 3 способа, которыми косатки проявляют свой интеллект Самцы кенгуру в драке разрушили палатку с туристами Самцы кенгуру в драке разрушили палатку с туристами Радость дня: в Англии родился редчайший носорог Радость дня: в Англии родился редчайший носорог В крыше дома в Австралии нашли множество змей В крыше дома в Австралии нашли множество змей

На что жалуетесь?

Вернуться