Уникальные кадры, как маленький кенгуру растет в сумке

25 мм в длину: как растет самый маленький детеныш среди млекопитающих.
У кенгуру есть совершенно уникальная особенность, которая отличает этих животных от всех других. Их детеныши появляются на свет крошечными, около 2,5 сантиметров в длину. При этом их мамы обычно ростом примерно 1,4 метра. Конечно, за таким крохой могут наблюдать только ученые, и то лишь в редких случаях. Так что кадры, на которых запечатлен детеныш кенгуру, невероятно ценны.
Малыш появляется на свет примерно через месяц после зачатия. Крошка перебирается по шерсти в сумку и сразу же присасывается к груди.
Так он будет жить примерно три месяца, набираясь сил и обрастая шерстью. Затем кенгуру начинает изредка выбираться из сумки, но при этом он еще долго не отходит от мамы. Эта «сумочная» стадия с периодическими побегами будет длиться примерно полгода: детеныш будет всегда возвращаться в свое уютное гнездышко.
В конце концов, он становится самостоятельным и начинает вести полноценную жизнь за пределами сумки. Как только кенгуру окончательно покинет свой домик, сразу появляется на свет его младший брат, и процесс начнется заново.
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