Уникальные кадры, как маленький кенгуру растет в сумке

У кенгуру есть совершенно уникальная особенность, которая отличает этих животных от всех других. Их детеныши появляются на свет крошечными, около 2,5 сантиметров в длину. При этом их мамы обычно ростом примерно 1,4 метра. Конечно, за таким крохой могут наблюдать только ученые, и то лишь в редких случаях. Так что кадры, на которых запечатлен детеныш кенгуру, невероятно ценны.

Малыш появляется на свет примерно через месяц после зачатия. Крошка перебирается по шерсти в сумку и сразу же присасывается к груди.