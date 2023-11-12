Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами?

Про гиен знают все. Но если копнуть поглубже, то выяснится, что знания о них поразительно поверхностны. Большинство людей скажут лишь, что гиены — это такие похожие на собак кошки, которые собираются в матриархальные стаи и не прочь перекусить падалью. Но это всё более-менее правда для пятнистых гиен. А ведь у них есть аж 3 вида родственниц!
Но начнём не с них, а с краткого ликбеза, который должен быть в каждой статье про гиен. Запомните: они никакие не кошки! Да, хищники входят в подсемейство кошкообразные, но туда же входят мангусты, сурикаты, похожие на хорьков циветты и енотомедведи-бинтуронги. Поэтому нет ничего удивительного, что у бурых гиен проявились собачьи повадки. В этой группе животин каждый ищет свой путь.
Наши герои обитают в небольших стаях и на чётко ограниченной территории. Правящая чета группы отмечает границы своей зоны влияния с помощью запаховых меток. И вот тут мы должны сказать, что немного вас обманули. Белый и чёрный секрет — это не хорошая и жуткая тайны. Это выделения!
Анальные железы гиен выделяют не один, а сразу 2 секрета, причём разительно отличающихся друг от друга. Один вязкий, липкий и белый. Второй же выглядит как чёрная паста. Метки животные оставляют последовательно, одну за другой. В итоге получается ряд чёрно-белых полосок, как на пограничных столбах. Только вот столбы хиленькие: гиены отмечаются на высокой траве, а не на кустах или камнях.
Другие животные считают, что наличие сразу двух секретов — это излишество. Но гиены всё продумали. У каждой субстанции своя задача. Белый секрет более жидкий, он выделяется из видоизменённых потовых желёз. Запах белых меток человек чувствует даже за несколько метров до пограничного столба. Но и выветривается он за несколько дней.
Чёрный секрет пахнет не так сильно, зато держится куда дольше. Исследования показывают, что человеческий нос ощущает его запах спустя месяц после нанесения. Такой эффект возникает потому, что чёрный секрет производится модифицированными сальными железами и богат на жиры и подобные им вещества. Эти химические соединения неплохо фиксируют запахи, замедляет испарение летучих веществ. Люди тоже просекли эту фишку и столетиями пользуются амброй — воскообразным веществом, производимым кишечниками китов. Амбра — отличная основа для высококачественных и крайне дорогих духов.
Источник:
- Вомбат: он откладывает «кубики» и может убить атакой сзади
- Лиственный морской дракон: самый чудной морской конёк
- Непарный шелкопряд: бич современного садоводства
- Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
- Австралийская бычья акула: пасть-дробилка, ядовитые плавники и яйца-спиральки