Чёрный и белый секрет бурых гиен: зачем падальщик разукрашивает территорию разными цветами?

Про гиен знают все. Но если копнуть поглубже, то выяснится, что знания о них поразительно поверхностны. Большинство людей скажут лишь, что гиены — это такие похожие на собак кошки, которые собираются в матриархальные стаи и не прочь перекусить падалью. Но это всё более-менее правда для пятнистых гиен. А ведь у них есть аж 3 вида родственниц!