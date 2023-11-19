Какие букашки зимуют в наших квартирах и домах?

В домах и квартирах всегда тепло, есть пища и потенциальная добыча. Но это не значит, что здесь легко выжить. Каждый год уличные пауки в этом убеждаются. Спасаясь от холодов, они убегают в наши жилища и обнаруживают, что те уже заселены домовыми пауками. Эти виды пауков замечательно приспособились к сухому воздуху и нерегулярному поступлению пищи. Они не отдадут прикормленные места без боя. До весны не доживёт никто из вторженцев.