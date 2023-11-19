Какие букашки зимуют в наших квартирах и домах?

Все мы знаем, что членистоногие не приспособлены к зиме. Лишь очень небольшое количество видов нашло способы обернуть холода себе на пользу. Для остальных пришествие морозов — это опустошающий апокалипсис. Жучки и паучки бегут куда подальше, чтобы не заледенеть заживо. Например, в человеческие жилища.
В домах и квартирах всегда тепло, есть пища и потенциальная добыча. Но это не значит, что здесь легко выжить. Каждый год уличные пауки в этом убеждаются. Спасаясь от холодов, они убегают в наши жилища и обнаруживают, что те уже заселены домовыми пауками. Эти виды пауков замечательно приспособились к сухому воздуху и нерегулярному поступлению пищи. Они не отдадут прикормленные места без боя. До весны не доживёт никто из вторженцев.
Впрочем, у других пришельцев шансов куда больше. Хлебные жужелицы попадают в наши дома как своим ходом, так и вместе с дарами полей. Ночные насекомые не привлекают к себе внимания и питаются крошками с барского стола. Поэтому у них есть шансы не только дожить до весны, но и создать небольшие устойчивые популяции. Правда, если они дорвутся до запасов зерна — быть беде. Их обязательно обнаружат и выдворят на мороз.
А вот домовые сверчки куда более осторожны. С нашей помощью насекомые покинули Северную Африку и расселились по Евразии и Северной Америке. Летом сверчки обитают на улице — для размножения им нужна прогретая земля. А вот зимой забираются в тёплые дома. Там они кормятся крошками, гниющими остатками и даже другими беспозвоночными обитателями. Слышали истории, как в старину за печкой всю зиму скрипели сверчки? Радовали своим пением деревенских жителей? Это и есть наши герои.
И если от сверчков веет чем-то добрым и уютным, то подвальные комары безжалостны и жестоки. Как только появились многоэтажные дома с водопроводами, их тут же заселили популяции кровососущих насекомых. Комары сбегали от морозов в подвалы и обнаруживали там суровую, но пригодную для жизни среду обитания.
Подвальные комары размножаются в маленьких лужицах. Их личинки живут на обитающих там же бактериях и грибах, а после метаморфоза используют вентиляцию, чтобы добираться до людей и их крови. Впрочем, это необязательно. Самка может отложить яйца и без крови, просто потомство будет меньше и слабее.
Да, пережить зиму в человеческих жилищах тяжело. Но не невозможно. А это ещё раз подтверждает, что жизнь приспосабливается к новым обстоятельствам с завидным упорством!
Источник:
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