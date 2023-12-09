Мировой рекордсмен из России отказался от участия в Олимпиаде

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил, что отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года, передал «Матч ТВ» .

«Условия нейтрального воздействия со стороны World Aquatics остаются прежними. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — сказал Колесников.

4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) выдвинула критерии, которые отдаются предпочтениям спортсменам из России и Белоруссии , участвующим в соревнованиях в нейтральном статусе.

Среди условий: отсутствие государственной символики и активной поддержки СВО. Индивидуальные нейтральные атлеты будут допущены только в тех видах, где время или результат определяют выступление одного спортсмена. Допущенным атлетам запрещено участвовать в пресс-конференциях и проводиться через смешанные зоны.