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Мировой рекордсмен из России отказался от участия в Олимпиаде

Мировой рекордсмен из России отказался от участия в Олимпиаде

Автор:
09 декабря 2023 23:34
Сообщество : Спорт
Метки: Гражданин РФ   Настоящие спортсмены   олимпиада   
453
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Рекордсмен мира по плаванию Колесников отказался от участия в Олимпиаде

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил, что отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года, передал «Матч ТВ» .

«Условия нейтрального воздействия со стороны World Aquatics остаются прежними. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — сказал Колесников.

4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) выдвинула критерии, которые отдаются предпочтениям спортсменам из  России и Белоруссии , участвующим в соревнованиях в нейтральном статусе.

Среди условий: отсутствие государственной символики и активной поддержки СВО. Индивидуальные нейтральные атлеты будут допущены только в тех видах, где время или результат определяют выступление одного спортсмена. Допущенным атлетам запрещено участвовать в пресс-конференциях и проводиться через смешанные зоны.

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Метки: Гражданин РФ   Настоящие спортсмены   олимпиада   
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10  комментариев
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31k
Юрьевич 3 часа назад
Мужик!
У него есть Родина, и она в России, а не там где дают бабло и пряники...
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1k
Сергей 17 минут назад
Кто они такие что-бы свои правила нам навязывать, пошли они на.X.у.й.
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5k
Fishki_surfer Час назад
Российский пловец Климент Колесников, который привез с Олимпийских игр 2020 в Токио серебро и бронзу, высказался о своих хейтерах.

Больше всего он возмущен из-за реакции россиян, которые считают, что спортсмены не должны были ехать на главные состязания четырехлетия из-за отсутствия флага и гимна.

Колесников отметил, возможно, фанаты так негативно относятся с олимпийцам, потому что сами недовольны своей жизнью и пытаются таким образом самоутвердиться. Рекордсмен мира по 50-метровке на спине в шутку сравнил себя с главой Чечни и пригрозил хейтерам.

«На спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем. Но это не дает права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров найдем их всех», цитирует Колесникова «СЭ».

https://radiokp.ru/sport/nid458291_au42484auauau_my-kak-kadyrov-naydem-vsekh-plovec-kolesnikov-sravnil-sebya-s-glavoy-chechni-i-otvetil-kheyteramhttps://radiokp.ru/sport/nid458291_au42484auauau_my-kak-kadyrov-naydem-vsekh-plovec-kolesnikov-sravnil-sebya-s-glavoy-chechni-i-otvetil-kheyteram
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18k
banzai7 2 часа назад
Красавчик
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Мне вот интересно, а наши пидромедийщики купят трансляции этого шапито?
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16k
Kucher 2 часа назад
А мы ещё платим взносы в МОК? Точнее не так. А почему мы всё ещё платим взносы в МОК?
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19k
Shtoppi 2 часа назад
и правильно сделал что отказался. нечего там делать без официального гимна, флага и пр. атрибутов страны участницы соревнований.
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36k
albedo 2 часа назад
Мужик!!!!!
Кстати - Израильские спортсмены тоже будут выступать под нейтральным флагом?
А американцы за Сирию.?

(Вопросы риторические)
Жду соревнований в России, которые анонсировала Россия с огромным призовым фондом.
Пусть МОК утрется.
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18k
MarkovAlexandr 3 часа назад
Уважаю.
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