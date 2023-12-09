Мировой рекордсмен из России отказался от участия в Олимпиаде

Рекордсмен мира по плаванию Колесников отказался от участия в Олимпиаде
Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил, что отказывается от участия в Олимпийских играх 2024 года, передал «Матч ТВ» .
«Условия нейтрального воздействия со стороны World Aquatics остаются прежними. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — сказал Колесников.
4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) выдвинула критерии, которые отдаются предпочтениям спортсменам из России и Белоруссии , участвующим в соревнованиях в нейтральном статусе.
Среди условий: отсутствие государственной символики и активной поддержки СВО. Индивидуальные нейтральные атлеты будут допущены только в тех видах, где время или результат определяют выступление одного спортсмена. Допущенным атлетам запрещено участвовать в пресс-конференциях и проводиться через смешанные зоны.
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У него есть Родина, и она в России, а не там где дают бабло и пряники...
Больше всего он возмущен из-за реакции россиян, которые считают, что спортсмены не должны были ехать на главные состязания четырехлетия из-за отсутствия флага и гимна.
Колесников отметил, возможно, фанаты так негативно относятся с олимпийцам, потому что сами недовольны своей жизнью и пытаются таким образом самоутвердиться. Рекордсмен мира по 50-метровке на спине в шутку сравнил себя с главой Чечни и пригрозил хейтерам.
«На спортсменах вымещают злобу из-за личных проблем. Но это не дает права так относиться к людям. Мы как Рамзан Кадыров найдем их всех», цитирует Колесникова «СЭ».
https://radiokp.ru/sport/nid458291_au42484auauau_my-kak-kadyrov-naydem-vsekh-plovec-kolesnikov-sravnil-sebya-s-glavoy-chechni-i-otvetil-kheyteramhttps://radiokp.ru/sport/nid458291_au42484auauau_my-kak-kadyrov-naydem-vsekh-plovec-kolesnikov-sravnil-sebya-s-glavoy-chechni-i-otvetil-kheyteram
Кстати - Израильские спортсмены тоже будут выступать под нейтральным флагом?
А американцы за Сирию.?
(Вопросы риторические)
Жду соревнований в России, которые анонсировала Россия с огромным призовым фондом.
Пусть МОК утрется.