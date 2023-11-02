"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств": МОК - о дискриминации израильтян

Если официальное лицо или участник состязаний, прибывший из Израиля, будет подвергаться дискриминации, меры примут незамедлительно.
МОК попали в щекотливое положение, но тут же выкрутились, напомнив всем о главном тезисе Олимпийских и прочих игр: "спорт вне политики".
"Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр-2020 в Токио", — заявил представитель МОК.
При этом Международный Олимпийский комитет ни разу не смущает, что он в полной мере демонстрирует политику двойных стандартов. В конце февраля 2022 года МОК обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. Олимпийский комитет РФ был отстранён от работы и окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что МОК поддерживает лишь тех спортсменов, чьи страны находятся "под крылом" США.
"В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США", - цитирует Чернышенко агентство ТАСС.
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Надеюсь у наших хватит мозгов не идти с ним на поклон, когда все закончится.
...с матрасом!