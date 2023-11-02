FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3383 поста • 444 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств": МОК - о дискриминации израильтян

"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств": МОК - о дискриминации израильтян

Автор:
02 ноября 2023 08:16
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Израиль   дискриминаци   мок   нарушение   олимпиада   спорт вне политики   
1427
2

Если официальное лицо или участник состязаний, прибывший из Израиля, будет подвергаться дискриминации, меры примут незамедлительно.

МОК попали в щекотливое положение, но тут же выкрутились, напомнив всем о главном тезисе Олимпийских и прочих игр: "спорт вне политики".


"Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр-2020 в Токио", — заявил представитель МОК.


При этом Международный Олимпийский комитет ни разу не смущает, что он в полной мере демонстрирует политику двойных стандартов. В конце февраля 2022 года МОК обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. Олимпийский комитет РФ был отстранён от работы и окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.


Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что МОК поддерживает лишь тех спортсменов, чьи страны находятся "под крылом" США.


"В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США", - цитирует Чернышенко агентство ТАСС.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Ynews   Израиль   дискриминаци   мок   нарушение   олимпиада   спорт вне политики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Илья Час назад
Лицемеры! Лицемеры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
АИД 2 минуты назад
Да чхать они хотели на "щекотливую ситуацию"!!! Пихают за щеку тому, кому можно пихать! Участие без гимна, без флага, без страны - схавали!?!? схавали!!! а какие были наши меры? Никаких!!! Продолжали сосать через тряпочку смачно причмокивая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
714
thrashbox 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
Anton 10 минут назад
Смотрим в тему
ХИТОБОИ - ОЛИМПИЙСКИЕ КОКИ
на ютубе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 12 минут назад
надо этого козла на фишки подписать, чтоб почитал о себе)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
neskaju20 12 минут назад
Да ты что говоришь псина? Их забанить надо за ковровые бомбардировки.
Надеюсь у наших хватит мозгов не идти с ним на поклон, когда все закончится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
И Ш 13 минут назад
Не надо на них вешать ярлыки , - лицемеры и т.п. ... Они наши враги. В разной ипостаси, с разными перьями...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ser 14 минут назад
Ну ... по всем "законам" израильтяне ...ДОЛЖНЫ идти без флага, гимна и прочих нац штук!
...с матрасом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Остап_Бендер_Задунайский 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Слепой Пью 23 минуты назад
Падлы, чо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Сколько нужно ещё доводов, чтобы наконец принять решение послать далеко на@уй этот МОК вместе с их псевдоспортивными играми?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гур Полчаса назад
Лицемерная сука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Shurovik 40 минут назад
Знаменитые западные двойные стандарты....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 42 минуты назад
питоры двуличные со своими двойными стандартами как всегда отличились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион Час назад
Спортивные функционеры трансформируют всемирные соревнования в пан-американские. Открытое первенство США. Наши пытаются организовать свою половину мира в альтернативные соревнования. Восстановить общность спортивного сообщества теперь станет возможным лишь после окончания конфликта, каким бы он ни был и когда бы он ни был достигнут, Если что оригинальные олимпийские игры вообще ограничивались всего лишь примерной территорией Греции +,-...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA Час назад
Шли бы вы НАХ@Й, сраные лицемеры из МОК.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
VL Час назад
а мы, что, до сих пор имеем какое-то отношение с к этому сборищу заднеприводных под названием МОК???? к херам собачьим их!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Горец Ю Час назад
Не только Чернышенко так считает, а весь мир, включая США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

196034



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 октября
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах
Нейросеть показала, как выглядят типичные бездомные в разных странах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриный бульон

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#интересно#аварии#позитив#подборка#улыбнуло#шоу бизнес#истории
#машина#Прикол#животные#в мире#ДТП#Автовсячина#история#полиция#дети#Ynews
#автомобили#Юмор#кино#интересное#авто аварии#фильм#факты#Еда#знаменитости#Разное
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android Угождают американцам: МОК готовится утвердить новые виды спорта в программе Олимпиады-2028 Угождают американцам: МОК готовится утвердить новые виды спорта в программе Олимпиады-2028 Сербского тренера отстранили от работы за поздравление президента России с днем рождения Сербского тренера отстранили от работы за поздравление президента России с днем рождения Секс вне политики? Playboy "отменил" порноактрису, поддержавшую Палестину Секс вне политики? Playboy "отменил" порноактрису, поддержавшую Палестину В Израиле нашли ритуальную пещеру древних некромантов В Израиле нашли ритуальную пещеру древних некромантов "Пусть в её честь называют спортзал в Испании": глава Дагестана хочет переименовать стадион имени Исинбаевой "Пусть в её честь называют спортзал в Испании": глава Дагестана хочет переименовать стадион...

На что жалуетесь?

Вернуться