"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств": МОК - о дискриминации израильтян

МОК попали в щекотливое положение, но тут же выкрутились, напомнив всем о главном тезисе Олимпийских и прочих игр: "спорт вне политики".

"Если имеют место быть случаи дискриминации со стороны спортсмена или иного официального лица, МОК будет работать с национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпийских игр-2020 в Токио", — заявил представитель МОК.

При этом Международный Олимпийский комитет ни разу не смущает, что он в полной мере демонстрирует политику двойных стандартов. В конце февраля 2022 года МОК обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. Олимпийский комитет РФ был отстранён от работы и окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.